Миллениалы не обращаются за помощью при симптомах "выгорания"

Более половины миллениалов (поколение родившихся с 1981 по 1996 год), страдающих от симптомов "выгорания", не обращаются за помощью. По данным исследования, проведенного группой Ipsos по заказу страховой группы Interpolis, специалисты сообщили о росте проблем с "выгоранием" при снижении числа обращений к врачам.

Жить без стрессов невозможно?

Миллениалы (которым сейчас примерно 30-40 лет), в большинстве своем к походам по врачам при "выгорании" равнодушны: 56% не обращались к врачам в последний год, 30% — в течение 2 или более лет.

При этом 20% опрошенных согласились с тем, что "выгорание" влияет на их повседневную жизнь. На вопрос, почему они не обращались за помощью, исследователи получили ответы вроде "жить без стрессов невозможно" и "стресс — часть нашей жизни, которая помогает стать сильнее", отметил представитель Interpolis.

Тенденция: смертность будет расти

Подобные исследования — часть попыток решения большой проблемы: как увеличить срок жизни миллениалов. Отчет коллектива Blue Cross Blue Shield показал удивительные цифры: без надлежащего лечения или помощи миллениалы будут умирать на 40% чаще, чем их сверстники из предыдущего поколения (так называемого "поколения Х").

"Выгорание", которое является важной часть поведенческого здоровья, включает в себя такие проблемы, как:

повышение уровня депрессии,

гиперактивности (например, тревожности или СДВГ),

злоупотребления психоактивными веществами.

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), все эти проблемы "…являются непредсказуемыми заболеваниями, которые ухудшают состояние здоровья".

Правительства многих стран уже получают от специалистов по статистике тревожные сигналы: например, в США ситуация напоминает 1960 год, когда и-за войны во Вьетнаме резко выросли уровни употребления наркотиков и смертности.

В России ситуация пока "под контролем": по мнению Ольги Ткачевой, главного гериатра Минздрава, "…признаков того, что миллениалы болеют чаще, чем иные поколения, нет".

"Влияет образ жизни: фаст-фуд, переедание, уменьшение клетчатки и обилие жирных и сладких продуктов. Если выдвигать предположение, почему растет заболеваемость, строиться оно будет на стремительности образа жизни, стрессах", — сообщает она.

Однако мировой тренд пугает: для миллениала болезнь — повод менять работу. По данным центра Mind Share Partners 50% миллениалов хоть раз бросали работу из-за психологических перегрузок. Для сравнения: представители "поколения Z" (от 18 до 22 лет) лишь в каждом десятом случае доводили дело до увольнения.

Таким образом, оказавшиеся по каким-либо причинам без медицинской помощи миллениалы просто "выпадают" из категории экономически активного населения. И какой их процент в нее вернется — вопрос открытый.

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