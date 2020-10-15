Миллениалы не обращаются за помощью при симптомах "выгорания"

Более половины миллениалов (поколение родившихся с 1981 по 1996 год), страдающих от симптомов "выгорания", не обращаются за помощью. По данным исследования, проведенного группой Ipsos по заказу страховой группы Interpolis, специалисты сообщили о росте проблем с "выгоранием" при снижении числа обращений к врачам.
Миллениалы (которым сейчас примерно 30-40 лет), в большинстве своем к походам по врачам при "выгорании" равнодушны: 56% не обращались к врачам в последний год, 30% — в течение 2 или более лет.
При этом 20% опрошенных согласились с тем, что "выгорание" влияет на их повседневную жизнь. На вопрос, почему они не обращались за помощью, исследователи получили ответы вроде "жить без стрессов невозможно" и "стресс — часть нашей жизни, которая помогает стать сильнее", отметил представитель Interpolis.
Подобные исследования — часть попыток решения большой проблемы: как увеличить срок жизни миллениалов. Отчет коллектива Blue Cross Blue Shield показал удивительные цифры: без надлежащего лечения или помощи миллениалы будут умирать на 40% чаще, чем их сверстники из предыдущего поколения (так называемого "поколения Х").
"Выгорание", которое является важной часть поведенческого здоровья, включает в себя такие проблемы, как:
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), все эти проблемы "…являются непредсказуемыми заболеваниями, которые ухудшают состояние здоровья".
Правительства многих стран уже получают от специалистов по статистике тревожные сигналы: например, в США ситуация напоминает 1960 год, когда и-за войны во Вьетнаме резко выросли уровни употребления наркотиков и смертности.
В России ситуация пока "под контролем": по мнению Ольги Ткачевой, главного гериатра Минздрава, "…признаков того, что миллениалы болеют чаще, чем иные поколения, нет".
"Влияет образ жизни: фаст-фуд, переедание, уменьшение клетчатки и обилие жирных и сладких продуктов. Если выдвигать предположение, почему растет заболеваемость, строиться оно будет на стремительности образа жизни, стрессах", — сообщает она.
Однако мировой тренд пугает: для миллениала болезнь — повод менять работу. По данным центра Mind Share Partners 50% миллениалов хоть раз бросали работу из-за психологических перегрузок. Для сравнения: представители "поколения Z" (от 18 до 22 лет) лишь в каждом десятом случае доводили дело до увольнения.
Таким образом, оказавшиеся по каким-либо причинам без медицинской помощи миллениалы просто "выпадают" из категории экономически активного населения. И какой их процент в нее вернется — вопрос открытый.
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