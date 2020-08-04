Александр Макушин: о деградации Запада и современном обществе

Обозреватель "Правды.Ру" Игорь Буккер и сопредседатель фонда "Ист-Патриотика", историк Александр Макушин на фоне крушения памятников обсуждают деградацию западного общества в самых разных аспектах и пытаются ответить на вопрос, какое будущее маячит перед человечеством.

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Про Запад и падение династий

— Тут нужно немножко все-таки заступиться за Запад, потому что они деградировали, конечно, но они первые… Международный женский день откуда начался? Закон, запрещающий мучительства по отношению к братьям нашим меньшим. А у нас что? Казак возьмет какого-нибудь котенка и при своем собственном ребенке об угол его голову разобьет. А там начали идти к этому, но теперь деградировали, у них гей-парады. До чего дошло!

— Скажем так, никто не отрицает великих культурных достижений Запада. С этим спорить бесполезно. Но Россия времен Николая II, при том, что был определенный опережающий рост, но если бы все было идеально, не случилось бы событий 1917 года. Были перекосы очень сильные. И были перекосы и в советское время, и репрессии тоже были.

— События 1917 года. Сразу три империи рухнули: Габсбурги, Гогенцоллерны, Романовы. И еще если брать Китай, чуть попозже и Османская империя — там приходит к власти Ататюрк. То есть это тоже мировой тренд. Не только Романовы.

— Российская империя, Турецкая да и Германская что имели? Страны уже буржуазные, более или менее вошедшие в буржуазию, кроме Турецкой, Османской империи. Там только это начиналось, а весь механизм правления оставался феодально-сословным. Естественно. Ведь в чем проблема февральской революции. Николаю говорили: дай ответственному правительству… У нас финансы, мы власть хотим. И тут очень интересно читать, что боролись с царской камарильей. Это не большевицкий термин.

Другой вопрос, что Владимир Ильич и его соратники не смогли, как сказал Сталин, оседлать волну истории. То есть в период определенного безвластия они смогли. Надо отдать им должное. Поражаюсь этим людям. Они смогли за короткий срок организовать из этой вакханалии власть. Не каждому это дано.

— Когда я сказал, что Запад деградировал, вы знаете, Джордж Оруэлл в "1984" якобы описал советский тоталитаризм. Чем дальше идет время, тем больше вижу, что это как раз Америка или Англия, а вовсе не Советский Союз.

— А он не советский тоталитаризм описывал. Он описывал Запад. Это нам внушили, что он описывал советский тоталитаризм. Он описывал именно западное общество, какое оно есть в реальности. На самом деле то, что мы видим сейчас, произошло не сегодня. Это развивалось в течение времени. Это очень хорошо видно по французским фильмам 1960-1970-1980-х. Если их смотреть вдумчиво, там показывались проблемы.

Начиная с середины 1980-х пошла лакировочка а-ля Соединенные Штаты. В фильмах 1970-х в Соединенных Штатах показывают проблемы. "Полицейский из Беверли-Хилз" — фильм 1982 года. Если его смотреть не как комедию, это яркий пример того, что там нормальный такой расизм. Полицейский приезжает туда, где живут богатые белые люди. И что ему говорят? Собрался, уехал.

Искусство, исследования и современность

— Было такое время, что такие фильмы снимали. Новая французская волна кинематографа. А сейчас сплошные блокбастеры. Молодой человек будет смотреть фильмы о каких-то социальных проблемах? Тогда, помните, даже рок-группы пели о социальном протесте. А сейчас о чем поют? Хоть наши, хоть их. "Восемнадцать мне уже".

— Это не нужно, это неинтересно. У нас получился очень широкий спектр. Даже радует. Ведь сейчас даже наука не развивается. На что сейчас выделяются основные западные гранты? Психология сексуальных меньшинств, гендерное равенство, гендерное неравенство. А где серьезные исследования? Кроме Валлерстайна кого мы можем назвать серьезным структурным исследователем? А в 1950–1960-е это Бродель, тот же Валлерстайн начинал. Множество хороших работ можно назвать. А сейчас на слуху… Хотя я бы не сказал, что у них полностью все деградировало.

— Сейчас Славой Жижек пользуется большой популярностью.

— Это философ, но опять не что-то новое. А если мы коснемся начала ХХ века, там вообще великолепные работы: Ницше, Шпенглер, Маркс, Энгельс, Ленин, Муссолини — у него тоже своя философия. И Адольф Шикльгрубер, как к нему ни относись, тоже человек, который создал идею. Сейчас да, определенный вакуум. Но опять же, читая американские доклады RAND Corporation могу сказать, что там есть грамотные специалисты. Может, они не на слуху, но анализ того, как будет развиваться общество, какие будут угрозы, они очень неплохо описывают. Другой вопрос, что, наверное, они не описывают, что эти угрозы ударят по самим Соединенным Штатам.

— Не хочется даже думать. Но это на всех скажется. Заключая все-таки тему… Мы начали о памятниках. Паоло Трубецкой, кажется, выступал в свое время против памятника Александру III. Остроумно заметил, что там шкаф сидит на шкафе. То есть ему эстетически это не нравилось. То есть идеологии не было. Ему не царь Александр и его политика не нравились. Может быть, она ему тоже не нравилась, не знаю, но он выступал с эстетических позиций. А вот теперь выступает… Я даже не знаю, не только идеология, а уж чего только ни намешано.

— Мой коллега, когда начинались волнения в Штатах, высказал мысль, — на тот момент она показалась нам несколько своеобразной, — что это новый вариант троцкизма. Вы знаете, на самом деле он оказался прав, потому что сейчас уже идет протест ради протеста, разрушение ради разрушения. И мне очень интересно, и очень страшно, а как это все будут останавливать, первое, и как будут восстанавливать нормальное сосуществование. Ведь государство — это определенная структура.

Во-вторых, мне кажется очень опасным, что бенефициаром всего этого может выступить не государство. Роль транснациональных корпораций и того, что для деятельности ТНК не нужно государство как таковое. Им нужен контроль над определенными точками. И вполне возможен хаос между ними, то что в докладе корпорации RAND за несколько лет до этого описано как теория "серых зон". Если представители ТНК смогут такую схему обкатать на США, они потом будут пытаться внедрить ее по всему миру.

Наше государство неидеально. Но я словами Владимира Семеновича хочу сказать, что "проблемы своей страны я готов обсуждать, но не с нашими зарубежными партнерами".

— Да, вроде Высоцкий сказал такую фразу.

— Нам надо пытаться сохранить наше государство, потому что в нем будет залог выживаемости нас как народа.

Беседовал Игорь Буккер