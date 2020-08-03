Историк Макушин о вине интеллигенции в распаде СССР

Сопредседатель фонда "Ист-Патриотика", историк Александр Макушин рассказывает об уникальном опыте Византийской империи, который был использован в русской и советской государственности, о роли и ответственности интеллигенции перед своим народом и страной.

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Великие империи, интеллигенция и СССР

— Я не так давно перечитал Николая Осокина, известного нашего дореволюционного медиевиста. И когда он пишет о распаде империи Карла Великого, не только потому что он между тремя своими сыновьями ее разделил… О, два самых интересных момента. Большая территория и разные национальности. А территория России больше в несколько раз, чем даже огромнейшая по тем временам империя Карла Великого. И национальностей больше. И разные религии. И тем не менее, все держалось каким-то образом.

— Это опыт Византии, когда из множества формировалось единство. Чем интересна Византийская империя? Титул императора занимали представители разных национальностей:

грузины,

армяне,

македонцы.

Варда Фока — это современная Македония. Российская империя и элита дальнейшего Советского Союза была многонациональной. В Советском Союзе:

Микоян,

Сталин,

Хрущев,

Брежнев.

Но вот болевую точку вы уловили совершенно верно. Бить будут. Я для себя вижу Татарстан как очень сильную болевую точку. Не исчерпан потенциал Кавказа. Я думаю, даже не Чечни, а больше Дагестана, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Там вполне может полыхнуть. Якутия, Дальний Восток.

— Ребята, которые служили в Советской армии в Прибалтике, сталкивались с проявлениями национализма. Не только солдаты. Вообще, приезжавшие в Прибалтику. Например, моя старшая сестра вместе с немкой из ГДР там говорили по-немецки, хотя все понимают по-русски. На русский смотрели косо в ресторанах и прочих заведениях. Это не Закавказье и Средняя Азия. Это цивилизованная, как мы говорили, Прибалтика. В основном, Рига, Эстония и, может быть, Таллин.

— А цивилизация ничего не дает. Сама цивилизованность ничего не дает. Германский национал-социализм создали не лавочники. Его создала немецкая профессура. Это английский расизм, который обработала немецкая профессура. Под него подвели научную базу. Они верили в это неистово и смогли это внушить и своему населению. Так и здесь. Я недавно читал хорошую работу, правда, на болгарском языке. В ней рассказано о распаде Югославии.

Мы готовим с коллегами работу, она пока в процессе написания, о роли интеллигенции и союзов интеллигенции, Общества охраны памятников в распаде СССР. Это очень интересно. И пример Югославии показывает, что именно профессура национальных окраин играла очень большую роль в этом. К сожалению, мы можем столкнуться с тем же самым внутри России, потому что бить на это будут и деньги на это выделять будут. И эта война с памятниками, на мой взгляд, — это прощупывание почвы и первые звоночки. Я думаю, это будет усугубляться. И с этим надо работать и государству, и общественным деятелям.

Объяснять все это, потому что проблема национализма — это в какой-то мере проблема образования. Яркий пример — Украина. Украинский национализм всегда подпитывался и имел своей основной именно необразованное сельское население. Именно они были той питательной средой, откуда выходили боёвки ОУН, УПА, осуществляющие погромы. Но руководили же ими кто-то.

— Помните, в Санкт-Петербурге был литературный критик? Как его фамилия? Симон Петлюра.

— Интеллигенция этим руководила. Но боёвка была именно из этих. Они пользовались этими страхами необразованного населения. В чем уникальность Советского Союза? К 1980 году Советский Союз смог сформировать высокоморальное и образованное население. Но оно оказалось неготовым к тому, что будет воздействие, которое было. Когда я читал в детстве многие книги, мне это казалось чем-то сказочным. Это потом я понял, что вот она жизнь такова, как есть.

Но в перестройку нам внушали, что этого ничего нет. Это потом мы поняли, что никуда это не делось. По крайней мере, для меня и моих коллег стало понятно, что за лицемерными улыбками в памяти человека осталась борьба за геополитику, а мы геополитический противник. И противника надо уничтожить.

Беседовал Игорь Буккер