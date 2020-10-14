Представлять эту голливудскую красотку не имеет смысла. Шерон Стоун — одна из самых обворожительных и сексуальных женщин, которая, несмотря на возраст, остается непревзойденно изысканной, эксклюзивной и желанной.
Как же у нее получается сохранять жизненную энергию и красоту, вне зависимости от возраста и целого ряда трудностей, которые пришлось пережить?
По словам актрисы, ничего сложного и сверхъестественного она не делает, если не считать, конечно, строгий режим перечисленного, для которого нужны годы.
По словам Шерон Стоун, ее первый крем был подарком от мамы, которая вручила 12-летней девочке баночку, дав совет наносить его утром и вечером ежедневно.
"Пройдет время и ты вспомнишь меня с благодарностью", — сказала мама.
С тех пор Шерон не расстается с уходовой косметикой.
"После душа я наношу на кожу боди-лосьон Shiseido. Еще люблю использовать Weleda Skin Food, который можно наносить и на тело, и на лицо. Также обязательно использую солнцезащитный крем Neutrogena SPF 15".
Кроме того, считает голливудская звезда, следует использовать кремы не только лифтинговые, но и те, которые содержат ретинол — помощник в борьбе с морщинами и пигментацией.
Актриса не скрывает, что не раз прибегала к уколам красоты, а именно — ботоксу, чтобы справляться с самым главным врагом женщин — временем.
Но однажды, взглянув на себя в зеркало, решила, что это увлечение превращает ее лицо в одну из сотен безликих масок, которыми пестрит Голливуд.
"Из-за ботокса мои коллеги стали похожими друг на друга: застывшие лица без мимики, глаза на пол-лица из-за поднятых бровей… Я не захотела превратиться в такую же куклу и остановилась в своих экспериментах с косметологией. Кроме того, считаю, что ботокс делает женщину несексуальной, поскольку замораживает ей лицо. Такая женщина даже смеяться не умеет…"
"Если предстоит поездка, я беру всегда с собой проверенные средства: маску для глаз Chantecaille Gold Energizing Eye Recovery Mask и еще использую смесь эфирных масел".
Чтобы держать тело в форме, актриса постоянно занимается спортом: йога, пилатес, плавание. Также обожает прогулки на лошадях и танцы.
"Мне повезло быть худой, но я все равно уделяю много лет спортивным занятиям, но для удовольствия, а не до изнеможения", — говорит она.
Шерон всегда была одной из самых красивых женщин мира, но у нее не было длинных волос. Все ее стрижки в фильмах — до линии плеч.
"Я всегда стригусь коротко. Это началось очень давно, когда я, лишь однажды отрастив длинные волосы попала во Франции к одному знаменитому парикмахеру и он дал мне совет: просто натяни все волосы вверх и отрежь кончики. Так получатся слои, которые тебе нужны".
Чтобы поддерживать шевелюру здоровой Стоун использует увлажняющие уходовые средства: шампунь и кондиционер.
По ее словам, она обожает их и покупает различные бренды для экспериментов.
"Чтобы ощущать себя здоровым и счастливым нужно просто ценить жизнь", — считает Шерон Стоун. — Она — самое дорогое, чем располагает человек и никакие деньги и власть не сравняться с жизнью. Поэтому я призываю радоваться каждому дню, улыбаться людям, жить в гармонии и согласии с окружающим миром".
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