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Автор Анна Смирнова

Секреты красоты Шерон Стоун

Представлять эту голливудскую красотку не имеет смысла. Шерон Стоун — одна из самых обворожительных и сексуальных женщин, которая, несмотря на возраст, остается непревзойденно изысканной, эксклюзивной и желанной.

Секреты красоты Шерон Стоун

Как же у нее получается сохранять жизненную энергию и красоту, вне зависимости от возраста и целого ряда трудностей, которые пришлось пережить?

По словам актрисы, ничего сложного и сверхъестественного она не делает, если не считать, конечно, строгий режим перечисленного, для которого нужны годы.

Уход за кожей

По словам Шерон Стоун, ее первый крем был подарком от мамы, которая вручила 12-летней девочке баночку, дав совет наносить его утром и вечером ежедневно.

"Пройдет время и ты вспомнишь меня с благодарностью", — сказала мама.

С тех пор Шерон не расстается с уходовой косметикой.

"После душа я наношу на кожу боди-лосьон Shiseido. Еще люблю использовать Weleda Skin Food, который можно наносить и на тело, и на лицо. Также обязательно использую солнцезащитный крем Neutrogena SPF 15".

Кроме того, считает голливудская звезда, следует использовать кремы не только лифтинговые, но и те, которые содержат ретинол — помощник в борьбе с морщинами и пигментацией.

Косметология

Актриса не скрывает, что не раз прибегала к уколам красоты, а именно — ботоксу, чтобы справляться с самым главным врагом женщин — временем.

Но однажды, взглянув на себя в зеркало, решила, что это увлечение превращает ее лицо в одну из сотен безликих масок, которыми пестрит Голливуд.

"Из-за ботокса мои коллеги стали похожими друг на друга: застывшие лица без мимики, глаза на пол-лица из-за поднятых бровей… Я не захотела превратиться в такую же куклу и остановилась в своих экспериментах с косметологией. Кроме того, считаю, что ботокс делает женщину несексуальной, поскольку замораживает ей лицо. Такая женщина даже смеяться не умеет…"

Бьюти-лайфхак в путешествиях

"Если предстоит поездка, я беру всегда с собой проверенные средства: маску для глаз Chantecaille Gold Energizing Eye Recovery Mask и еще использую смесь эфирных масел".

Питание

  • Актриса не вегетарианка, мясо она употребляет, но следит, чтобы оно не было жаренным. Она в целом отдает предпочтение не обработанной пище.
  • Из-за непереносимости глютена Шерон много лет не есть хлеб и продукцию, содержащую муку.
  • Под табу находится кофе, а вот газированная вода иногда бывает в меню актрисы.
  • Самый любимый напиток — травяной чай.
  • Также Шерон обожает темный шоколад и молочные продукты.

Спорт-режим и нагрузки

Чтобы держать тело в форме, актриса постоянно занимается спортом: йога, пилатес, плавание. Также обожает прогулки на лошадях и танцы.

"Мне повезло быть худой, но я все равно уделяю много лет спортивным занятиям, но для удовольствия, а не до изнеможения", — говорит она.

Прически и уход за волосами

Шерон всегда была одной из самых красивых женщин мира, но у нее не было длинных волос. Все ее стрижки в фильмах — до линии плеч.

"Я всегда стригусь коротко. Это началось очень давно, когда я, лишь однажды отрастив длинные волосы попала во Франции к одному знаменитому парикмахеру и он дал мне совет: просто натяни все волосы вверх и отрежь кончики. Так получатся слои, которые тебе нужны".

Чтобы поддерживать шевелюру здоровой Стоун использует увлажняющие уходовые средства: шампунь и кондиционер.

По ее словам, она обожает их и покупает различные бренды для экспериментов.

Тайна ее жизненной силы

"Чтобы ощущать себя здоровым и счастливым нужно просто ценить жизнь", — считает Шерон Стоун. — Она — самое дорогое, чем располагает человек и никакие деньги и власть не сравняться с жизнью. Поэтому я призываю радоваться каждому дню, улыбаться людям, жить в гармонии и согласии с окружающим миром".

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