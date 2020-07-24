Как происходит разрушение исторической памяти народа

Обозреватель "Правды.Ру" Игорь Буккер беседует с сопредседателем фонда "Ист-Патриотика", историком Александром Макушиным о мировой тенденции сноса памятников. Почему некоторые политики заинтересованы в разжигании национальной розни? Как создают "серые зоны" и для чего?

Снос памятников в мире

— Сносить памятники начали еще в годину начала Первой мировой войны, которую тогда ещё так не называли, например, толпа смела монумент Бисмарку в Санкт-Петербурге, который переименовали в Петроград на волне патриотизма. Потом была революция — снос памятников по идеологическим соображениям. Мы знаем, что снесли памятники Сталину. Спустя 35 лет после революции. Если бы они остались, наверное, их сносили бы в таком нынешнем государственном образовании, как Украина, но там досталось памятникам Ленину. У нас с памятниками тоже не все так просто. Памятники Ермаку, по-моему, третий или четвертый случай. Сейчас в Тобольске представители национально-культурной автономии сибирских татар возмутились памятником казакам и Ермаку Тимофеевичу. Это мировой тренд или нет? Памятник Александру Баранову, решение городского суда Ситки на Аляске перенести статую правителя русских поселений в Северной Америке в музей. То же самое, что происходило с памятниками нашим освободителям в Праге, в Варшаве.

— Это последствие явления, которое называется войны исторической памяти. Окунемся немного в историю.

После того как ушел институт монархии в результате буржуазных революций и Первой мировой войны, буржуазные республики решили создавать на основе исторической памяти народа свое государство. Сейчас в связи с общим кризисом капиталистической системы, этот институт рушится.

Соединенные Штаты — самый яркий пример создания новой буржуазной нации. Они пытались это создать, они очень неплохо это сделали. К 1970-м годам Америка смогла навязать свой идеал. Американская мечта — это не самое плохое, что было в мире. Сейчас наступает системный, даже не системный, а общемировой кризис. Надо рушить.

К большому сожалению, нашу страну будут раскалывать, потому что кто сохранит государство в этот кризис, у того не то что не будет потерь, но тот может выиграть. Нашим геополитическим конкурентам, естественно, надо это активно вбросить, потому что разрушение исторической памяти, как явственно показывает пример нашей юго-западной соседки Украины, приводит достаточно процветающую страну, у которой были все шансы стать мостом между Россией и Европой, развиваться экономически, приводит в состояние Сомали.

Бесконечная русофобия?

— Мы понимаем, что это против России. Украина Западу не нужна. Только как враг России — единственный плацдарм.

— Позволю себе не согласиться. Доклады корпорации RAND (Research and Development — "Исследования и разработка" — прим. ред.) показывают, что есть теория так называемых "серых зон", в которых должно быть разрушено все. По Троцкому: весь мир насилья мы разрушим до основания, и в первую очередь, памятники как историческую память. Такие "серые зоны" должны стать везде. Да, это "серая зона" против России, но также и против Европы. И чем больше будет таких "серых зон", тем лучше будет переформатироваться мир.

К сожалению, у нас в стране это вбрасывается, ведь попытки реформировать историческую память идут у нас в стране не первый год. Снос памятников — это одно. Попытки референдумов, переименования улиц, переименование станции "Войковская". Да большинству людей неинтересен этот Войков, но как всплывают самые черные исторические мифы, которые опровергают даже монархисты. Антисоветские, антимонархистские, любые.

Разрушение исторической памяти происходит через создание кинематографических образов. Возьмите последний фильм про нашу Зулейху. Это вообще! Или некоторые фильмы про войну. Когда я вижу нашу разведчицу с губами с ботексом, это не похоже на Великую Отечественную войну.

— Если бы еще партизанка, подумали, что пытали. Тут уши политиков, наверное, видны. На Аляске против русских, а там темнокожее население против белых колонизаторов. Тут татары сибирские. Я понимаю, когда на одном берегу реки стоит представитель белого движения, на другом — Красной армии. Там идеологическое. А тут что делить? Получается, что это высосано из пальца?

— Как это происходит? Происходит кризис. У населения возрастают нервозные настроения. Человек подвержен этому, согласитесь. Открываем нашу ленту новостей и мы видим там информацию, подобранную так, чтобы человека держать в напряжении. А есть политики, которые работают не в интересах нашей страны, если мы берем конкретно Россию. Есть политики, которые работают по грантам, по методичкам. Это очень видно, если ты сталкиваешься

с информационной политикой,

с войнами исторической памяти.

Находится недовольная часть населения и разжигается конфликт. Подобное было лет пять назад в отношении малых народов.

Был горский национализм, национализм казаков. Я это сам очень подробно отслеживал. Татарских штук пять национализмов. Горские национализмы. Отдельный сибирский народ — это что? Однако я видел и такие материалы. На отдельной такой группе можно играть. Главное ее взбудоражить, создать медийную картинку, вывести 20-30 человек с флагами, а дальше это все можно раздуть.

Беседовал Игорь Буккер