Маркедонов: внекарабахское направление конфликта более опасно

Почему Турция поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией, почему собор Святой Софии станет мечетью и чего ждет Армения от ОДКБ, рассказал ведущему "Правды.ру", политологу Игорю Шатрову ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

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Судьба собора Святой Софии

— Министр обороны Турции заявил о поддержке позиции Азербайджана и о готовности отомстить Армении за ее провокации. Это тоже признак соревновательного сотрудничества? Турция участвует в конфликте на армяно-азербайджанской границе.

— Она участвует в этой ситуации не первый год. Я упоминал об участии турок в событиях весны 1993 года, когда во время одного из армянских наступлений в Карабахе Турция закрыла сухопутную границу, около 300 км. Турция и Армения не имеют дипломатических отношений. Особенно горячо воспринимаются события 1915 года. Для Армении они однозначно трактуются как геноцид. Для Турции это гражданская война, этнические столкновения, конфликты. Термина "геноцид" она тщательно избегает.

Турция не первый раз солидарна с Азербайджаном. В 2016 году она была единственной страной, которая поддержала Баку. Россия, США и Евросоюз имели другую позицию.

При этом Азербайджан и Турция не имеют полного тождества позиции. Например, у Азербайджана гораздо лучше отношения с Израилем, чем у Турции. Раньше у Турции и Израиля была серьезная, в том числе военно-техническая кооперация, которую нарушили события 2010 года вокруг Сектора Газа. То же самое касается Сирии. Азербайджан относится весьма прохладно к попыткам внешнего свержения режима в арабских странах и с опасением относится к тому, что может произойти афганизация Сирии.

— Собор Святой Софии станет мечетью. Мы переживаем по поводу христианских ценностей, но он уже был мечетью в 1453–1934 годах. Эрдоган в 2019 году сказал: "Мы сменим статус собора с музея на мечеть. Сейчас Трамп объявляет, что Иерусалим является столицей Израиля, присваивая Голанские высоты оккупанту-Израилю. Вы получите ответ от Турции". На кого это рассчитано? Разве можно связать православную святыню и фигу в кармане для США?

— Это адресуется массовому читателю и телезрителю, для которого Израиль — часть западного мира. И не столь важно, что это иудеи, а там православные, или что у России и Америки есть противоречия, а то и конфронтация. Это воспринимается в несколько упрощенном контексте для мобилизации собственного электората.

— Получается, что это действие, во-первых, тактический ход, направленный на внутреннюю аудиторию, а во-вторых, действительно провокация, но не направленная против России?

— Жителей России она задевает. Собор Святой Софии, где была княгиня Ольга, для людей верующих и для людей, знающих историю, — это важный объект. Но для Эрдогана главная цель:

ревизия лаицистских порядков, которые были при сторонниках Ататюрка, кемалистах;

попытка выстроить иные отношения с США, где Турция не младший брат и не просто "исламский почетный союзник", а самостоятельная евразийская субстанция, которая не спрашивает ничьих советов.

Не только Нагорный Карабах

— Сейчас великие державы заняты своими проблемами, поэтому некоторые страны пытаются отхватить себе куски чуть больше, чем прежде. Почему армяно-азербайджанский конфликт возник не в карабахской зоне?

— У нас принято говорить об армяно-азербайджанском конфликте как нагорно-карабахском. Но это далеко не так, потому что еще во время существования двух союзных республик узлы конфликта завязывались и на других направлениях. Можно вспомнить Нахичевань, Тавуш. По итогам вооруженной фазы конфликта, которая закончилась в мае 1994 года, были спорные территории и за пределами Карабаха:

Баку говорил об анклавах Газахского района и Нахичевани;

Ереван говорил об анклаве Арцвашен, который не входил в состав НКАО и оказался под контролем азербайджанских вооруженных сил в 1992 году;

Тавушский район — армянская территория;

Товузский район — азербайджанская.

Это направление находится в 300 км от Карабаха. Для сравнения, вся линия фронта в Нагорном Карабахе — это 192 километра. То есть это не непосредственно примыкающая территория. И инциденты там возникали и раньше.

Предположу, что внекарабахское направление армяно-азербайджанского конфликта потенциально более опасно, чем Карабах, потому что Карабах воспринимается как спорная территория. Это автономная область, армянонаселенная, которая преимущественно входила в состав Азербайджанской ССР. У большинства населения был дискомфорт и желание миацума, то есть объединения с "большой Арменией". Естественно, азербайджанское меньшинство Карабаха не воспринимало эту позицию, как и азербайджанцы, которые жили в примыкающих районах за пределами тогдашней НКАО. Это вопрос самоопределения, идентичности.

Спорные территории, конфликт между национальным самоопределением и территориальной целостностью — это старая коллизия в международном праве.

Тавушско-товузское направление и Нахичевань — это уже конфликт двух государств и совсем другой расклад:

С одной стороны, Армения — член ОДКБ, Организации договора о коллективной безопасности, созданной в 2003 году. Сам договор был подписан в 1992 году. Значит, есть право на совместную оборону. Это уже не спорная территория, которую можно рассматривать как сепаратистскую, стремящуюся к объединению с этнически родственным массивом. С другой стороны, мы видим здесь Турцию. Азербайджан не член ОДКБ, не член НАТО и не стремится туда, но у НАТО есть военно-техническая кооперация с Азербайджаном. Турция может выступать как наблюдатель, как союзник.

Эта ситуация чревата сложностями внутри ОДКБ. В ней мы видим три региональных клуба по интересам. Россия — член всех этих клубов, или подгрупп:

западной, где Беларусь;

центрально-азиатской, где Киргизия, Таджикистан и Казахстан;

кавказской, где Армения.

Но у Казахстана или Беларуси нет однозначно проармянского взгляда. У них есть блок экономических и военно-технических интересов с Азербайджаном. Следовательно, ОДКБ будет пытаться не обострять ситуацию. Это может вызвать внутри Армении популистские настроения: мол, зачем нам ОДКБ. Хотя членство в ОДКБ дает возможности по поставкам вооружений, особые отношения с Россией, которые позволяют сохранять статус-кво и так далее. Эти нюансы убираются из упрощенной картины, потому что эта ситуация уже не в Карабахе, а за его рамками.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова