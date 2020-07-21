Критическое мышление как залог выживания

В 2016 году Оксфордский словарь английского языка назвал "постправду" словом года. Четыре года спустя фейки вышли на такой уровень, что финалистов конкурса управленцев "Лидеры России" решили обучать их распознаванию. Политический психолог, кандидат психологических наук Наталия Красовская полагает, что это — первая ласточка, и доступ к подобной образовательной программе должен быть у каждого россиянина.

— Эксперты выражают серьезную обеспокоенность тем, насколько фейки, как новый виток развития искусства дезинформации, начали влиять на жизнь общества. Например, в США всерьез опасаются использования дипфейков в ходе выборов. Насколько такое развитие событий вероятно для России?

— Дипфейковое видео, используемое в ходе выборной агитации, уже давно не новость. Например, индийский политик Маной Тивари использовал эту технологию, чтобы сделать предвыборный ролик на нескольких языках. Привлеченная его командой компания сгенерировала ему видео на английском и диалекте хариани. Последнее было разослано по чатам в WhatsApp и набрало более 15 миллионов просмотров. Но тут речь идет о довольно безобидном подлоге: всего лишь кандидат произносит свою предвыборную речь на языке, которым не владеет в должной мере. Однако технология может быть использована и для очернения репутации соперника. А понимание того, насколько просто при имеющихся технологиях сделать фейковое видео, серьезно подрывает доверие людей к любым источникам информации. Однако я полагаю, что на текущий момент проблемой является, прежде всего, использование фейков против российского общества в целом.

Скандал в СМИ



— Недавно в англоязычных СМИ разразился скандал: выяснилось, что некий студент Английского университета в Бирмингеме и автор нескольких статей, в том числе обвиняющих активистов движения за права палестинцев — супругов Масри — в симпатиях к террористам, подложная фигура. То есть человека с такой внешностью и биографией не существует. Все статьи высылались с фейкового аккаунта. Американские журналисты назвали этот прецедент типичным феноменом современной информационной войны, ведущейся в цифровом пространстве.

И если вы полагаете, что это все актуально исключительно для англоязычного интернета, я вас глубоко разочарую. Достаточно вспомнить прошлогоднюю историю с лесными пожарами, когда эту ужасную, но все же штатную ситуацию в соцсетях такие же фейковые "студенты" пытались использовать для раскачки противовластных настроений в российском обществе.

А сегодня в США облеченные властью люди не стесняются агитировать за более жесткое ведение информационной войны против России. Не так давно, например, вышла в свет статья бывшей помощницы госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд, которая активно участвовала в подготовке "оранжевой революции" на Украине в 2014 году. В своей статье Нуланд призывает американские власти вспомнить о методах, которые позволили одержать победу в холодной войне, и основное внимание уделить молодежи в провинциальных городах.

По мнению бывшей помощницы госсекретаря США, Россия научилась "мастерски использовать разногласия между США и их союзниками для подрыва их усилий по разработке последовательной стратегии противодействия".

Другими словами, у пособницы насильственной смены власти на Украине вызывает беспокойство то, что в России научились использовать информационное оружие не хуже, чем американцы. Однако самая актуальная задача на данный момент — научиться противостоять стороннему влиянию, поняв, как отличить достоверную информацию от фейковых сенсаций.

— Какие-то шаги в этом направлении уже предпринимаются?

— Россия давно признала, что мы живем уже в новом мире. Что войны ведутся новыми методами, и необходимость защищаться от вражеской пропаганды, которая становится все более технологичной, — насущная необходимость.

Наше правительство целенаправленно сделало ставку на цифровизацию. И следующий шаг — массовое обучение россиян безопасному поведению в Сети. Причем на сегодняшний день это — очень широкое понятие.

Если раньше нас предостерегали от раскрытия паролей и передачи личной информации, то сейчас нужно учить еще восприятию сетевой информации в принципе. Те же дипфейки стали такой острой проблемой не только потому, что их практически на коленке может сделать каждый, но и потому, что они вирусно распространяются в социальных сетях. Не случайно Экономический форум в Давосе признал критическое мышление второй по важности компетенцией, которой должен обладать любой топ-менеджер. В этом году в России была открыта образовательная онлайн-программа "Право знать: инструменты распознавания достоверной информации". Пока — только для финалистов конкурса "Лидеры России". Однако я считаю, что распознавать фейки и развивать критическое мышление необходимо каждому россиянину. Потому что в информационной войне на передовой оказываются не тренированные солдаты государственных армий, а каждый из нас. И поэтому подготовка каждого должна быть на самом высоком уровне.