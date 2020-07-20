"Золотая лихорадка" — убийство Камчатки!

Камчатка — край, богатый золотом и рыбой. Но сейчас ущерб от золотодобычи на Камчатке доходит уже до предельных значений. Скоро Камчатка перестанет быть источником ценных пород лососевых рыб: реки убиваются, рыба уходит, экологии наносится колоссальный вред. Собирается ли власть применить закон и защитить природу Камчатки от вредителей с кайлом?

"Камчатский край вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации по позиции "рыба и рыбопродукты"", "Уникальные экологические ресурсы и природные ландшафты включены в систему хозяйствования за счет создания и продвижения туристского продукта, играющего важную роль на внутреннем и внешнем рынках" — такие формулировки можно прочитать в Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года, которая разработана Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края.

Таким образом, добыча ценных пород рыбы, а также туризм ставятся в приоритеты. В то же время и горнодобывающая промышленность указана в документе как одно из важных направлений развития.

Но экологи замечают: важно соблюдать баланс интересов разных сфер экономики! Иначе, добывая золото, можно просто дойти до уничтожения рыбного богатства Камчатки, а также ее экосистемы, что убьет и туристическую отрасль в крае. Хотя это уже и так происходит, но защитников природы не слушают.

На Камчатке много лет идет активная разработка месторождений золота и других ценных металлов. Здесь работают крупные предприятия. А несколько лет назад, после законодательных изменений, и у небольших фирм появилась возможность легко получать разрешение на разработку недр — причем достаточно подать заявление, уже не требуется точное подтверждение запасов драгметаллов на конкретной территории.

Вот и началась на Камчатке "золотая лихорадка". Причем даже опытные геологи отмечают: теперь тут моют золото совершенно случайные, неопытные люди. В итоге корректность проведения работ их не волнует, главное — результат. Такое хищническое отношение к камчатской природе приводит фактически к уничтожению местных рек и рыболовной отрасли.

"Новичкам и небольшим игрокам "золотой лихорадки" нужно как можно быстрее вернуть вложения и начать получать прибыль. Многие из них плохо разбираются в геологоразведке, экологических нормах и правилах безопасности. Также лицензия не означает, что на участке будет пляж из золотого песка и самородков. Такие прииски забирают крупные предприятия. Фирмам помельче часто достаются места с крайне малым содержанием драгметалла в породе. Охотники за золотом нередко "моют" уже на отработанных месторождениях, от которых серьезные игроки отказались из-за нерентабельности", — рассказывает на своем личном сайте Алексей Колотов, российский координатор международной экологической коалиции "Реки без границ".

Почему происходит загрязнение? Когда добывается россыпное золото, породу моют прямо на берегу рек. А отработанный грунт просто сбрасывается в воду. Представим, сколько земли и песка уходит в чистейшие реки Камчатки! На фотографиях и видео, сделанных с воздуха, теперь невооруженным глазом можно видеть грязные глиняные потоки, текущие по руслу рек. Кстати, такая деятельность наносит вред не только природе, но и людям. Из когда-то чистых водоемов уже невозможно брать воду, местные населенные пункты остаются без источника воды.

Неудивительно, что местные жители годами воюют против старателей, пишут жалобы, письма и создают петиции. Но власть не слышит людей. А ведь реки окутывают всю Камчатку, словно сеть кровеносных сосудов. Если все они будут загрязнены, разрыты, уничтожены, выживет ли край?

А ведь существует национальный стандарт РФ ГОСТ Р55100-2012, в котором прописано, в частности, что "хранилища отходов не следует размещать в долинах рек, имеющих рыбохозяйственное значение". А на Камчатке месторождения золота находятся именно в бассейнах наиболее ценных с точки зрения рыбодобычи рек. Свои отходы золотодобытчики сваливают там же. Надо быть слепым, чтобы не увидеть и не понимать губительное воздействие золотодобычи на камчатскую природу!

Туристы тоже расстроены. Когда-то река Быстрая, например, на которой вовсю идет золотодобыча, была одним из излюбленных маршрутов водного туризма на Камчатке. Сюда легко добраться — и река предоставляла прекрасные возможности для сплавов, рафтинга и рыбалки. Теперь эти возможности уходят. Мутные воды Быстрой, обезображенные берега не привлекают любителей отдыха в экологически чистых местах.

Еще одна фактически уничтоженная река — Асача. Тут золотодобычу ведет компания "Тревожное зарево". Уже название говорит само за себя: есть о чем бить тревогу! За своим стремлением к выгоде золотодобытчики не видят того урона, который наносят природе. Чистейшие камчатские воды просто уничтожаются! А ведь Камчатка славится прозрачностью и чистотой своих рек. Теперь этого не увидишь — вода мутная. Последствия страшные: рыба ценнейших лососевых пород уже не заходит сюда на нерест! И что мы получим через несколько лет, когда рыболовство на Камчатке вообще будет уничтожено? Россия лишится мощнейшей рыбодобывающей промышленности, ведь именно в этом регионе добывают нерку, кижуча, лосось, получают красную икру. Рыба просто уйдет к соседям, границы-то близко… "Тревожное зарево" ведет себя, по сути, как внутренний враг: деньги от добычи золота — себе в карман, ну а что там будет с местной природой — наплевать. Интересно, кто покрывает такое вредительство? Куда смотрят проверяющие органы?!

Кстати, странно, что вообще на Камчатке можно получить разрешение на добычу золота буквально за месяц, тогда как прохождение всяческих инстанций и согласований может занимать до полугода. Значит, этих согласований нет? И вообще, согласовывают ли золотоискатели свои работы с экологическими ведомствами — например, с Минприроды, Федеральным агентством по рыболовству?! Почему компании, приходящие на камчатские месторождения, не проходят экспертизу в Минсельхозе РФ, где есть Департамент регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры, призванный защищать рыбные богатства и реки?! Почему такие варварские работы в экологически чистых природных территориях, в крае, где развитие туризма включено в Стратегию социально-экономического развития Камчатского края, не согласованы с Ростуризмом?! Похоже, что вся эта "золотая лихорадка" на камчатских реках проходит бесконтрольно и при попустительстве неких чиновников, кто же они, представители власти, которые допускают такое уничтожение Камчатки? Было бы интересно проверить соблюдение всех законных процедур! Думается, профильным ведомствам пора взять ситуацию в свои руки и защитить Камчатку!

Кстати, как раз в эти дни на Камчатку прилетел заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев, чтобы разобраться с многочисленными нарушениями при добыче золота. Во вторник Юрий Трутнев и временно исполняющий обязанности губернатора Камчатки Владимир Солодов побывали на территории реки Быстрая. Юрий Трутнев дал указания подсчитать нанесенный золотодобытчиками ущерб, а также оценить действия чиновников, которые умудрились согласовать выдачу этой природной территории под добычу золота. Ранее весной Владимир Солодов обратился в прокуратуру и следственные органы для проведения проверки по фактам ведения золотодобычи на природоохранных территориях на реке Быстрая. Также Солодов обратился в федеральное Минприроды, считая необходимым пересмотреть порядок выдачи лицензий на освоение недр.

Не исключаем, что зампред правительства РФ Юрий Трутнев разберется и с нарушениями на реке Асача, где уничтожается природа и экология. Стоит надеяться, что и эта природная территория и варварские работы по золотодобыче на ней не останутся без его внимания, и власти разберутся с ситуацией.

Да, камчатское золото притягивает. Еще бы, ведь именно здесь, на Дальнем Востоке и в Сибири, добывается в России большая часть этого драгоценного металла. Причем четверть объема составляет именно россыпное золото, которое добывают на реках. А какой эффект? Скоро Камчатка, похоже, займет первое место в рейтинге загубленных рек.

Именно сейчас на Камчатке идет лососевая путина — интенсивный вылов рыбы лососевых пород (чавыча, нерка, горбуша, кета, кижуч), когда она идет нереститься из моря в реки. Рыба для этого обычно уходит по реке вверх по течению. И знаете, что происходит в этом году? Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства подсчитало, что по данным на 12 июля на Камчатке пока объем вылова лосося составили 12 064 тонны, нерки — 6 252 тонны, горбуши — 4 154 тонны, кеты — 1 416 тонн, чавычи — 240 тонн. А рекомендованный объем вылова в этом году составляет 155 761 тонну рыбы. Ну а на те же даты в прошлом году рыбопромышленники выловили уже 25 684 тонны рыбы, и рекомендованный объем вылова составлял 173 465 тонн. Обычно цифры рекомендованного объема увеличиваются, а мы видим снижение. Рыбаки и ученые бьют тревогу — с каждым годом рыбы на Камчатке все меньше, скоро она вообще перестанет заходить в эти грязные реки!

Подобные нарушения и убийство природы, убеждены экологи, должны наказываться жестко. Если выбирать между золотом и реками, рыбой и экологией, то сохранять надо именно реки и природу! Золото скоро иссякнет. А вот реки, при их сбережении, всегда будут давать людям воду и рыбу, природа сохранится, чистейшая экология Камчатки достанется следующим поколениям. Вот о чем надо думать властям и проверяющим структурам!