Помощник президента России научит исторической правде

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил об отказе в предоставлении экспонатов для выставки в Германии, которая посвящена 75-летию Потсдамской конференции.

Высокопоставленному чиновнику пришлось не по душе содержание подписей к экспонатам и текст аудиогида для посетителей. В них, по его мнению, искажается историческая правда.

Тевтонский клин

Немецкие организаторы выставки ждали от России:

некоторые личные вещи Иосифа Сталина;

форму участников Потсдамской конференции;

документы;

интересные технические устройства;

предметы военного быта того времени.

Накануне мероприятия обнаружились разные подходы сторон в определении так называемой исторической правды. Выступая на "круглом столе" под фундаментальным названием "Потсдамская конференция и формирование нового мирового порядка", помощник президента России Владимир Мединский объяснил:

"Мы захотели почитать, что за подписи будут сопровождать наши экспонаты и какие тексты посетители услышат с помощью аудиогидов. Наши ученые изучили все комментарии. Это за гранью добра и зла! По большому счету, речь шла о прямом передергивании исторических фактов. Комментарии к нашим экспонатам наносили репутационный ущерб российской стороне: это то, что называется затертым, но, к сожалению, действующим словом — фальсификация истории".

Владимир Мединский заметил, что Россия продолжает участвовать в международных проектах, посвященных истории Второй мировой войны. Организаторам выставки, Фонду прусских дворцов и садов Берлина — Бранденбурга чиновник дал дельный совет:

"Хотя бы порекомендуйте им прочитать пару хороших книжек об итогах войны, прежде чем они возьмутся делать подписи к экспонатам".

Исторический спор

Один из инициаторов участия России в выставке, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Станислав Давыдов привел пример фальсификации истории, обнаруженной в аудиогиде. Заведующего возмутил тезис: "Сталин являлся единственным правителем и обеспечивал свою власть при поддержке тайной полиции":

"Мы задавали вопросы по поводу "единственного правителя" и "тайной полиции", которой никогда не было в СССР. Вежливо, но весьма резко нам ответили, что ничего менять не будут".

Помощник президента России также посчитал себя оскорбленным и поддержал идею демарша своих единомышленников:

"Чтобы потом посетители этой выставки не показывали пальцами в неправильные подписи и не слушали недостоверный аудиогид о работе советской делегации и вообще о работе Потсдамской конференции".

Хорошие книжки

Владимир Мединский прав в своих рекомендациях. По крайней мере, есть надежда, что и его коллеги, составители актуальной исторической правды, не ограничатся чтением пары "хороших книжек". Вероятно, и архивы, оставшиеся в наследство современной России после зачистки времен Никиты Хрущева, будут весьма полезны для изучения и беспристрастной оценки событий прошлого.

О таком нехитром способе корректировки исторической правды мне в свое время рассказали ушедшие в отставку старшие офицеры КГБ СССР. Никита Хрущев, снискавший славу передовика в достижении высоких расстрельных показателей на Украине, вероятно, не хотел вспоминать свои былые подвиги и хвастаться ими перед потомками.

В этом контексте весьма любопытным показалось информационное сообщение от 22 июня 2020 года, которое распространили отечественные массмедиа. В нем говорилось, что ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики Крым документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны. В этой связи возникают вполне ожидаемые вопросы:

С какой такой благородной целью КГБ СССР и позднее ФСБ России скрывали от граждан и мирового сообщества преступления нацистов более 75 лет?

Кто был инициатором засекречивания этой чувствительной для советских и российских граждан информации?

Кто стал выгодополучателем от сокрытия преступлений нацистов на полуострове?

Какие еще преступления нацистов скрывает гриф секретности?

Какие цели преследует современная Россия, возможно, скрывая еще и другие военные преступления времен Второй мировой?

Историк Мединский не знает слова "сексот"

Возмущение Владимира Мединского о наличии "тайной полиции" в СССР и методов поддержания власти в стране Иосифом Сталиным и другими коммунистическими лидерами несколько озадачило, но не удивило.

Тайная полиция существовала и во времена Рюриковичей, и в династический период Романовых, и в СССР. Только называлась иначе. Делать вид, что этого не знают дипломированные историки, значит, уронить всю отечественную историческую науку ниже лобного места на Красной площади.

Сама формулировка "тайная полиция" существовала в нацисткой Германии и называлась знакомым словом "Гестапо" (Gestapo — Geheime Staatspolizei, "тайная государственная полиция"). В структуре этого ведомства было и подразделение, которое занималось преследованием инакомыслящих и противников нацистского режима.

В СССР в структуре НКВД существовало главное управление госбезопасности (ГУГБ). В задачи ГУГБ входили, в частности:

борьба со шпионажем и контрреволюцией;

борьба с терроризмом, диверсиями и вредительством;

выполнение спецзаданий по обеспечению государственной безопасности и общественного порядка.

Под эти формулировки легко подгонялись:

и опоздание на работу;

и рассказанный политический анекдот;

и неосмотрительная критика власти.

В советское время с понятием "сексот" (секретный сотрудник) не был знаком разве что инопланетянин. Выражения "ребята в штатском", "топтуны" и "черный воронок" тоже не вызывали никаких других ассоциаций, кроме как о той самой советской тайной полиции.

Жители знаменитого московского "Дома на набережной", в котором проживали знаменитости и высокопоставленные начальники, славился своей функциональностью. В нем даже архитектурно были созданы все условия для прослушки и ареста "по-тихому".

Советская власть держалась в том числе и на спецслужбах, и райкомах партии, которые являлись источниками информации для принятия решений в Кремле и полностью контролировали деятельность массмедиа в стране.

В новой России роль непредвзятого источника информации должны были взять на себя независимые массмедиа, притом что спецслужбы должны были быть лишены функций политического сыска. Возможно, что-то пошло не так или не совсем так, и на это граждане все чаще обращают внимание. Историческая правда рассказывает о том, что подобные противоречия фатально опасны для государственности России.

Когда утвердят историческую правду

Быть более или менее экономически независимыми и объективными могут позволить себе немногие отечественные СМИ. Действия правоохранительной системы страны граждане все чаще ассоциируют с теми позорными годами, когда государственная машина отождествляла свободу слова и мнений со всеобщим одобрением "линии партии". Когда любая критика власти и лидеров правящей политической элиты приравнивалась к измене Родине.

Не случайно, что поправка к действующей Конституции России о сохранении исторической правды вызвала немало дискуссий. В контексте заявления Владимира Мединского о недопустимости оценок государственной системы СССР вне нынешней государственной идеологической парадигмы эта тема вызывает обоснованную тревогу. Вот скажешь, к примеру, что НКВД по своим функциям и методам достижения целей мало чем отличался от структур опричников других тоталитарных режимов, и все — "враг народа".

Разумеется, следует дождаться проекта закона, который может быть конкретизирует понятие "историческая правда" и представит закрепленные представления о предмете. Возможно, на том и завершатся любые дискуссии на тему исторических событий, а Россия снова начнет свой особый путь "в круге первом".