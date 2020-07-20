Дело Джоан Роулинг: "Мать" Гарри Поттера в борьбе с позитивной дискриминацией

Выступая за справедливость и равное отношение ко всем вне зависимости от расы, ориентации и образа жизни, люди в своей борьбе стали притеснять права остальных. Многие публичные люди боятся открыто выражать свое мнение, беспокоясь о реакции общества. Все это в конечном итоге привело к появлению такого феномена, как позитивная дискриминация.

Дошло до того, что 150 деятелей культуры и науки подписали открытое письмо "О справедливости и открытых дебатах". Писатели, философы, журналисты, ученые выступили против негласного запрета на публичное выражение своего мнения в контексте нынешней активной борьбы за гендерное и расовое равенство.

Авторы выступают не против современного движения, они говорят о последствиях, которые порождают новые проблемы: ограничение свободного обмена идеями и гонения на людей, высказывающих свою точку зрения, не совпадающую с мнением "прогрессивно мыслящих".

"Нетерпимость к противоположным взглядам, мода на шейминг и остракизм, а также стремление растворить сложные проблемы в слепой моральной уверенности" — вот, что беспокоит подписавшихся.

Письмо не адресовано кому-то конкретно. Оно посвящено всему обществу в целом.

В числе авторов оказалась и Джоан Роулинг, на которую не так давно вновь началась "общественная охота". В Twitter она отмечает, что очень гордится тем, что подписала письмо в защиту "открытых дебатов и свободы мысли и слова".

Начало конца

Джоан Роулинг допустила "оплошность" в своей политике прогрессивных взглядов, раскритиковав пост, в котором автор не назвал женщин женщинами, т. к. этот термин недостаточно инклюзивный в современном обществе и может обидеть трансгендеров. Пользователи Сети ополчились на писательницу за ее "трансфобные" взгляды и нежелание принимать изменение пола у детей.

Так, некогда всеми любимая Джоан Роулинг, подарившая многим детям детство и веру в волшебство, была объявлена чуть ли не врагом народа и попала в так называемую "культуру отмены" ("культуру бойкота"). Cancel Culture — это практика гонений на общественных деятелей за выражение собственного мнения, которое является оскорбительным по мнению большинства. На самом деле, это фактически самосуд, ограничивающий и убивающий индивидуальность человека.

Многие фанаты "разлюбили" Роулинг и разочаровались в ней. Издательства стали отказывать в сотрудничестве.

Несмотря на все попытки автора оправдаться и объяснить свою точку зрения, общество не переубедить. Роулинг даже опубликовала статью, в которой четко объяснила свои идеи. Она сообщила, что давно изучает "трансгендерную тему", рассказала о насилии, которому подвергалась в прошлом, и поделилась, что не имеет ничего против трансгендеров:

"Я знаю и люблю трансгендерных людей, но стирание концепции биологического пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. Ненавижу говорить правду. Такие женщины, как я, десятилетиями сочувствовали транслюдям и чувствовали с ними родство, потому что они уязвимы к мужскому насилию. Если биологического пола не существует, то однополой любви тоже нет. Если пола не существует, то вся реальность, в которой живут женщины, стирается. Я знаю многих трансгендеров и люблю их, но размытие концепции биологического пола отбирает у многих людей возможность осмысленно обсуждать свою жизнь. Я говорю правду, а не пытаюсь кого-то оскорбить".

"Гарри Поттер" против Джоан Роулинг

Стоит отметить, что Роулинг раскритиковали не только представители прогрессивной части общества, но и ее "соратники" — актеры, сыгравшие главные роли в фильмах киновселенной "Гарри Поттера". Пользователи Сети ополчились на Дэниела Рэдклиффа за то, что он "отсиживается" в стороне от скандала. После этого актер выступил против писательницы, "поддавшись" мнению большинства, словно испугавшись, что ему тоже объявят подобный бойкот и свергнут с пьедестала "мальчика, который выжил". За ним последовали звезда фильма "Фантастические твари и где они обитают" Эдди Редмэйн и Эмма Уотсон, исполнившая роль Гермионы, которая в Twitter написала:

"Трансгендеры — это те, кем они себя считают, и они заслуживают того, чтобы прожить свою жизнь, не подвергаясь постоянным расспросам или обвинениям в том, что они не те, за кого себя выдают".

Политика толерантности Джоан Роулинг

Но не стоит считать Роулинг абсолютной жертвой ситуации. Она и сама пыталась следовать общественной "моде" и переписать вселенную Гарри Поттера под влиянием тренда толерантности.

Стоит задуматься над активно пропагандируемыми прогрессивными взглядами Роулинг. Для этого вернемся к временам Гарри Поттера. Писательницу часто обвиняли в расизме: из-за небольшого количества "небелых" героев в книгах (около пяти персонажей), из-за выбора азиатской актрисы на роль Нагайны в фильме "Фантастические твари и где они обитают" и много другого.

После выхода серии книг Роулинг намекнула, что Альбус Дамблдор был представителем ЛГБТ-сообщества. Из-за выбора актеров для пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя", рассказывающей о будущем любимых героев, также назрел новый скандал. На роль Гермионы утвердили актрису африканского происхождения Ному Думезвени, что вызвало резкую критику среди фанатов. Многие стали говорить, что Роулинг делает это намеренно, пытаясь выставить напоказ свои современные взгляды.

Кроме того, обвиняют ее в трансфобии тоже давно. В декабре 2019 года она поддержала женщину, уволенную с работы из-за критики трансгендеров, после чего ей припомнили и книгу "Шелкопряд", в которой, по мнению многих, встречаются признаки трансфобии.

Джоан Роулинг в этой ситуации нельзя назвать ни злодейкой, ни жертвой. Социальная борьба за всеобщее равенство и признание всех людей привела к новой дискриминации, где человек не может выразить свою индивидуальность и открыто поделиться своей точкой зрения.