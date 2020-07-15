Россияне ждут и опасаются второй волны эпидемии

Россияне ждут второй волны эпидемии коронавируса, свидетельствуют результаты исследования РАНХиГС.

Согласно итогам опроса:

18% считают, что новой вспышки не случится.

38% полагают, что ограничения стали снимать слишком рано.

То, что вторая вспышка пандемии обязательно случится, заявили 45% респондентов.

Значительная часть опрошенных — 37% — затруднилась с ответом.

"Пессимистические настроения ожидаемо доминируют"

Как пояснил научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин, как правило, люди не понимают, что происходит и будет происходить, но не отвечать на заданный вопрос неловко.

"Пессимистические настроения ожидаемо доминируют. Практически все устали от пандемии, нарастания экономических проблем, сократившейся мобильности, поэтому растет тревожность и неопределенность перед будущим", — отметил эксперт.

Можно также говорить и о снижении доверия официальным источникам, освещающим информацию о распространении коронавирусной инфекции и ее профилактике. Тот же опрос показал, что согласны с официальными данными только 13%, 67% считают иначе, 20% затрудняются с ответом.

Минздрав: "Подъема заболеваемости COVID-19 исключать нельзя"

Со своей стороны, в пресс-службе Минздрава России отметили, что подъема заболеваемости COVID-19 исключать нельзя. Большую роль в сохранении здоровья будет играть соблюдение мер профилактики, в том числе вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции, ношение масок в общественных местах.

Хотя, по сути, тревожность россиян на эту тему снижается, так считают больше четверти опрошенных — 27%. Растет для тех, кто вовсе не рассматривает коронавирус как угрозу общественному здоровью.

Сейчас таких 13% против 7% в начале апреля.

Что касается эффективности режима ограничений:

каждый третий (33%) счел их избыточными;

35% — недостаточными;

практически четверть (24%) — достаточными.

При этом большинство (38%) участников опроса полагают, что режим самоизоляции снят слишком рано. Еще 22% респондентов оценивают выход из изоляции как своевременный, 23% — как слишком поздний, остальные затруднились с ответом.

Уровень информированности россиян о коронавирусе составляет около 8%

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев пояснил, что в России формируется иммунная прослойка, поэтому опасения второй волны имеют место быть, но вторая волна не будет так выражена, как первая.

"Люди боятся распространения вируса "американскими" темпами", — добавил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов.

В то же время уровень информированности россиян о коронавирусе составляет около 8%, заявили аналитики ЦСР.

Что касается опрошенных, то 30% из них считали, что COVID-19 "боится" высокой температуры и погибает. А 27% полагали, что вирус опаснее для детей и людей молодого возраста (на самом деле — для всех). 22% верили, что антибиотики эффективны для профилактики и лечения новой инфекции и пили их для профилактики.

Стоит добавить, что Сеченовский университет успешно завершил испытания вакцины от коронавируса.

О фейках

Специалисты также отмечают, что в социальных сетях появились фейки (в виде аудиозаписей, текстов и даже видеоблогов) о том, что в конце лета якобы будет введено "военно-медицинское положение", а 20 сентября будет якобы введен карантин по второй волне коронавируса. Это чистой воды фальшивка, призванная спровоцировать у населения панику. Медики, власти, экспертное сообщество призывает не верить в такие "фейк-ньюз".

Тем более что их распространение теперь наказуемо — от административного до уголовного дела.

Никто не может знать наверняка, как будут развиваться события дальше, какой будет (и будет ли) вторая волна эпидемии. Понятно одно — Россия готова к любым сценариям, а вакцина от коронавируса — это еще одна гарантия спокойствия граждан, подытожили сетевые эксперты.