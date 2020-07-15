Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Александр Шторм

Россияне ждут и опасаются второй волны эпидемии

Общество

Россияне ждут второй волны эпидемии коронавируса, свидетельствуют результаты исследования РАНХиГС.

Согласно итогам опроса:

  • 18% считают, что новой вспышки не случится.
  • 38% полагают, что ограничения стали снимать слишком рано.
  • То, что вторая вспышка пандемии обязательно случится, заявили 45% респондентов.
  • Значительная часть опрошенных — 37% — затруднилась с ответом.

"Пессимистические настроения ожидаемо доминируют"

Как пояснил научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин, как правило, люди не понимают, что происходит и будет происходить, но не отвечать на заданный вопрос неловко.

"Пессимистические настроения ожидаемо доминируют. Практически все устали от пандемии, нарастания экономических проблем, сократившейся мобильности, поэтому растет тревожность и неопределенность перед будущим", — отметил эксперт.

Можно также говорить и о снижении доверия официальным источникам, освещающим информацию о распространении коронавирусной инфекции и ее профилактике. Тот же опрос показал, что согласны с официальными данными только 13%, 67% считают иначе, 20% затрудняются с ответом.

Минздрав: "Подъема заболеваемости COVID-19 исключать нельзя"

Со своей стороны, в пресс-службе Минздрава России отметили, что подъема заболеваемости COVID-19 исключать нельзя. Большую роль в сохранении здоровья будет играть соблюдение мер профилактики, в том числе вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции, ношение масок в общественных местах.

Хотя, по сути, тревожность россиян на эту тему снижается, так считают больше четверти опрошенных — 27%. Растет для тех, кто вовсе не рассматривает коронавирус как угрозу общественному здоровью.

Сейчас таких 13% против 7% в начале апреля.

Что касается эффективности режима ограничений:

  • каждый третий (33%) счел их избыточными;
  • 35% — недостаточными;
  • практически четверть (24%) — достаточными.

При этом большинство (38%) участников опроса полагают, что режим самоизоляции снят слишком рано. Еще 22% респондентов оценивают выход из изоляции как своевременный, 23% — как слишком поздний, остальные затруднились с ответом.

Уровень информированности россиян о коронавирусе составляет около 8%

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев пояснил, что в России формируется иммунная прослойка, поэтому опасения второй волны имеют место быть, но вторая волна не будет так выражена, как первая.

"Люди боятся распространения вируса "американскими" темпами", — добавил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов.

В то же время уровень информированности россиян о коронавирусе составляет около 8%, заявили аналитики ЦСР.

Что касается опрошенных, то 30% из них считали, что COVID-19 "боится" высокой температуры и погибает. А 27% полагали, что вирус опаснее для детей и людей молодого возраста (на самом деле — для всех). 22% верили, что антибиотики эффективны для профилактики и лечения новой инфекции и пили их для профилактики.

Стоит добавить, что Сеченовский университет успешно завершил испытания вакцины от коронавируса.

О фейках

Специалисты также отмечают, что в социальных сетях появились фейки (в виде аудиозаписей, текстов и даже видеоблогов) о том, что в конце лета якобы будет введено "военно-медицинское положение", а 20 сентября будет якобы введен карантин по второй волне коронавируса. Это чистой воды фальшивка, призванная спровоцировать у населения панику. Медики, власти, экспертное сообщество призывает не верить в такие "фейк-ньюз".

Тем более что их распространение теперь наказуемо — от административного до уголовного дела.

Никто не может знать наверняка, как будут развиваться события дальше, какой будет (и будет ли) вторая волна эпидемии. Понятно одно — Россия готова к любым сценариям, а вакцина от коронавируса — это еще одна гарантия спокойствия граждан, подытожили сетевые эксперты.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы covid-19 эпидемия пандемия коронавирус вторая волна коронавируса
Новости Все >
Создан велосипед, на котором можно проехать 200 км на одном заряде
В Приморье бизнесу предлагают земельные участки для открытия санаториев
Абхазия не открыла границы с Россией
Осенью на Украине пройдут выборы
Боец ММА был застрелен в Лондоне в день своего 30-летия
В Белоруссии обнародовали доходы Лукашенко
Полицейские пострадали во время массовых беспорядков в Белоруссии
Создан паучий шелк с помощью фотосинтезирующих бактерий
Эрмитаж и Русский музей возобновили работу
В Рязанской области создадут эколого-туристский кластер
Последние материалы
Создан велосипед, на котором можно проехать 200 км на одном заряде
В Приморье бизнесу предлагают земельные участки для открытия санаториев
"Ведет себя как губернатор": почему в Польше требуют выслать посла США
Абхазия не открыла границы с Россией
Осенью на Украине пройдут выборы
Боец ММА был застрелен в Лондоне в день своего 30-летия
В Белоруссии обнародовали доходы Лукашенко
Полицейские пострадали во время массовых беспорядков в Белоруссии
Создан паучий шелк с помощью фотосинтезирующих бактерий
Эрмитаж и Русский музей возобновили работу
Популярное
Правительство
Новым министром здравоохранения РФ может стать Денис Проценко

Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.

Новым министром здравоохранения РФ может стать Денис Проценко
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
Российский шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
Мир. Новости мира
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Российский шоу-бизнес
Екатерина Волкова полностью оголилась для новой фотосессии
Руслан Веснянко Евросоюз собирается уничтожить украинское машиностроение Руслан Веснянко Любовь Степушова Болгария восстала против олигархической власти Любовь Степушова Игорь Буккер Как русский автопром становился заложником иностранцев Игорь Буккер
Комментарии
"Ведет себя как губернатор": почему в Польше требуют выслать посла США
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
Песков рассказал, в чем опасность протестов в Хабаровске
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
Евросоюз собирается уничтожить украинское машиностроение
Крупному бизнесу показали "ошеломляющую" перспективу
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Евгений Федоров: референдум "за СССР" – это референдум о ликвидации
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Крупному бизнесу показали "ошеломляющую" перспективу
Евгений Федоров: референдум "за СССР" – это референдум о ликвидации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ