Власти не хотят замечать протесты в Хабаровском крае

13 июля в Хабаровском крае продолжились митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, но федеральные массмедиа их не заметили.

Пока в Москве думали, как реагировать на протесты и вступать ли в диалог с возмущенными соотечественниками, появились и политические лозунги с требованием отставки президента.

Без дубинок и автозаков

Кто-то из хабаровчан устроил шествие по улицам города, кто-то собрался у здания правительства. Примечательно, что никого не удивили объявления на площади, что именно после ареста губернатора решили провести дезинфекцию от COVID-19.

Есть такая примета в России, когда пахнет акциями протеста, то практически всегда в самых подходящих местах для массовых скоплений граждан затевается ремонт. Все как полагается — ограждения и в аффилированных массмедиа рассказывается об острой необходимости переложить асфальт, сменить бордюры или тротуарную плитку.

Коронавирус подарил властям еще один повод. Теперь в любой момент можно объявить вторую или сразу третью волну пандемии и отправить граждан в изоляцию. Разумеется, с полагающимися штрафами за всевозможные нарушения. В этом смысле время ареста Сергея Фургала выбрано крайне неудачно:

президент недавно объявил о победе над коронавирусом;

провели парад Победы, как бы подтверждая, что теперь безопасно;

в большинстве регионов активно снимаются карантинные ограничения;

впереди еще один парад, теперь уже военно-морской, и шествие "Бессмертного полка".

Объявить в Хабаровске внезапную вспышку коронавируса было бы недальновидно. Можно получить дополнительную порцию недоверия к федеральной власти. Разогнать или как-то препятствовать акциям протеста не получилось — полицейские ведь тоже хабаровчане.

Были сообщения, которые пока не подтверждены, что тремя бортами в Хабаровск прибыла пара-тройка сотен бойцов Росгвардии из других регионов. Даже если это и правда, то и тут проблема — силовая акция могла бы порушить телевизионный образ всенародного ликования по поводу принятия поправок в Конституцию страны. Посему, осталось лишь искать пути решения без привычных дубинок и коллективных поездок на автозаках, а это уже — задача не из легких.

Политические лозунги

Власти Хабаровского края обратились к гражданам с просьбой не поддаваться на провокации. Все-таки не первый день в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре продолжаются несанкционированные акции протеста. Администрация выпустила обращение, в котором, в частности, говорится:

"Мы понимаем чувства людей, которые вышли на улицы и площади. Но уже сейчас, спустя два дня, мы видим опасную тенденцию. Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки. У одних просто "играет кровь", другие же, возможно, наживаются на протесте. Так набирает очки несистемная оппозиция и блогеры, у которых за счет яркого контента растет число подписчиков".

Стало быть, контент всему проблема. Блогеры и так называемая несистемная оппозиция, сами удивились произошедшему, потому что впервые жители российского региона вступились за губернатора. Не молча помахали ему ручкой, как любому другому представителю номенклатуры, а вышли на улицы с лозунгами:

"Фургала домой!";

"Полиция с народом!";

"Защитим наш выбор!";

"Путина в отставку!".

Трутнев все объяснил

Одним из главных вопросов, которые задают граждане, что это вдруг 15 лет молчали, а тут обвинили губернатора по столь тяжелым статьям. Как допустили, что Сергей Фургал со всем шлейфом обвинений был депутатом думы Хабаровского края, а позднее и Государственной думы пятого, шестого и седьмого созывов?

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьер Юрий Трутнев все доступно объяснил:

"Когда человек идет на выборы губернатора, никаких проверок не существует. Любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста, установленного законодательством, имеет право быть избранным. Но уже, извините, когда его избрали, очевидно возникает целый ряд проверок, возникает интерес. Когда человек становится губернатором, о нем говорят все и всюду".

Чиновник уверен, что арест Сергея Фургала не стоит расценивать как конфликт федерального центра и региона, а граждане могут выбирать себе в губернаторы кого посчитают правильным. Судя по развитию событий, могут то они могут, но потом, если что не так, из Кремля их поправят.

Интересное дело. Любой будущий чиновник, прежде чем оформиться на работу в то же местное заксобрание, должен пройти проверку в ФСБ. Где-то требуется проверка ФСО. Получается, что клерков проверяют жестче, чем человека, который потом будет принимать законы. Рабочих на оборонных предприятиях проверяют дотошнее, чем главу региона, на территории которого они расположены.

Объяснение любопытное. Полагаю, что оно вполне удовлетворит лояльных зрителей общественно-политического вещания федеральных телеканалов.

Молчание в тряпочку

Федеральное телевидение рассказывает о "злодее" Сергее Фургале, смакуя по нескольку раз одно и тоже. Что дали смаковать, то и смакуют. Несмотря на то, что суд еще не объявил губернатора Хабаровского края преступником, во всю рисуется картина его "криминальных подвигов" с ссылками на слухи. Оказалось, что подозреваемый:

водил дружбу с криминальными авторитетами, которые его определили в политику;

причастен к убийству двух своих конкурентов по бизнесу;

чуть ли ни приказал убить простого сборщика металла, чтобы не платить тому зарплату.

При этом, в новостях федеральных телеканалов практически нет ни слова о событиях в Хабаровском крае. Нет и саги о восставшем против президента и патриарха екатеринбургском схиигумене Сергии. Шамана Саню, которого так боялись власти, отправили в психушку и тоже забыли. Иными словами, молчание — золото.

Возможно, это и выход — просто сделать вид, что ничего не происходит. Если же появляются видео в интернете, то тут же объявлять их фейками и происками международного закулисья. Позиция знакома, понятна и уже привычна. Правда, это примерно тоже самое, что лечить пневмонию заговорами и при этом даже не стараться просчитать последствия.

С прошлогодними протестами в Москве можно было обойтись нехитрым оправданием силового решения проблемы, что так, мол, москвичам и надо — зажрались. С волнениями же в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре такой вариант вряд ли прокатит. Тем более, что обвинения в адрес Сергея Фургала общественное сознание уже давно вывело за скобки и на фоне защиты "народного губернатора" требует отставки президента.

Аналогии с грубым редактированием политического пространства рано или поздно дойдут и до других городов России. Реакция граждан может быть куда более серьезной и вирусной, нежели самые яркие фантазии так называемой несистемной оппозиции. Привычное же силовое решение будет ожидаемым, как и его тяжелые последствия для государства. Варианты пока возможны.