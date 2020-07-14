"Мертвые души" ректора Чичановской. Новые подробности злоупотреблений ректора

Обвиняемая в уголовном деле о "мертвых душах" ректор Тверского государственного медуниверситета Леся Чичановская заподозрена сотрудниками вуза и медицинским сообществом Твери в трудоустройстве целого штата сотрудников, которые чуть ли ни за счет госбюджета обслуживают ее личные интересы.

В Твери продолжается коррупционный скандал вокруг обвиняемой в уголовном преступлении ректора Тверского медуниверситета Леси Чичановской. Pravda. ru уже неоднократно обращалась к этой теме, в которой, как нам видится, сосредоточены все грехи российского высшего образования: борьба за власть, закулисные интриги, дележ финансовых потоков и откровенное попрание норм права. Стремление заработать как можно больше денег привело к конфликту с работниками вуза. Развязкой этой истории стало уголовное дело в отношении ректора.

Коротко напомним суть уже известных претензий к Чичановской. В конце ноября 2019 года в отношение нее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 "Злоупотребление должностными полномочиями". По версии следствия, став ректором госвуза, Чичановская в январе 2019 года устроила на работу двух своих знакомых, которые получали зарплату без законных оснований, т. е. фактически были "мертвыми душами", в результате чего бюджету причинен крупный материальный ущерб. Люди, не имевшие никакого отношения к медицине, фактически являлись домработниками ректора, получая зарплату за госсчет.

Вся управленческая деятельность Леси Чичановской связана со строгим финансовым расчетом. Прибыль извлекается всюду, где только можно, становясь частью семейного бизнеса. Это позволило самой Чичановский, и ее супругу Александру Самухину сколотить приличное состояние.

Казалось бы, какие еще аргументы необходимы Минздраву, чтобы снять с должности ректора с модной нынче формулировкой — по утрате доверия. Однако доверие по какой-то причине так до конца не утрачено. Чичановская отстранена от должности временно, решением суда, на время расследования уголовного дела. Однако формально она остается ректором, а потому последнее слово в кадровых решениях остается за ней.

В редакцию Pravda. ru обратился бывший сотрудник вуза. В беседе с нашим корреспондентом (аудиозапись имеется в распоряжении редакции) он высказал свое мнение относительно того, что сейчас происходит в ТГМУ. Как полагает наш собеседник, в университет оформлен целый штат специалистов юридического профиля, задача которых — вызволять своего работодателя из различных неприятностей. Вот что он рассказал:

В ТГМУ был трудоустроен бывший сотрудник собственной безопасность УМВД России по Тверской области Вадим Комин. Леся Чичановская назначила его на должность помощника ректора по вопросам безопасности. Как утверждают осведомленные работники вуза, ему положена зарплата чуть ли не 120 тысяч рублей в месяц (при средней зарплате помощника 15-30 тысяч рублей). Комин работал без собственного отдела или сотрудников в подчинении, как и без четких должностных инструкций. На работе его видели редко, но зарплату получал в полном объеме.

"Как может помощник Комин получать на порядок больше других помощников ректора? Полагаю, его главная задача — организация защиты Чичановской", — рассказывает наш собеседник.

Кроме того, в вузе появился еще один помощник по делам информатизации с зарплатой в 80 тысяч рублей — некто Дмитрий Бекетов, который, как следует из открытых баз данных, является индивидуальным предпринимателем и занимается разработкой программного обеспечения.

Вадим Комин, получая высокую зарплату, должен был ее как-то оправдывать. Для этого он вступил в переписку с правоохранительными органами, рассылая жалобы на руководящих сотрудников вуза, которых пытается уличить в якобы имеющихся хищениях бюджетных средств. Есть мнение, что таким образом Комин пытался ослабить позиции недоброжелателей Чичановской, поддерживая авторитет и влияние "ректора в изгнании". Несмотря на то, что в середине июня Комин уволился из вуза по собственному желанию, он продолжает отстаивать интересы Чичановской.

Появились новые кадры и в юридическом отделе вуза, продолжает наш собеседник: "Если раньше со всем документооборотом управлялись два-три сотрудника юротдела, то после возбуждения уголовного дела на Чичановскую в юридический отдел было принято на работу еще несколько штатных единиц с зарплатой от 30 до 50 тысяч рублей. Их основная задача — решать вопросы юридического сопровождения Чичановской. Ключевой фигурой в обновленном юридическом отделе стал юрист Александр Посадков. Несмотря на то, что он является действующим индивидуальным предпринимателем по оказанию юридических услуг, он тоже трудоустроен в вуз и получает зарплату из бюджета ТГМУ, которая, как утверждают коллеги, составляет чуть ли не 80 тыс рублей в месяц. Таким образом, мы имеем штат сотрудников, приближенных Чичановской. Они занимаются ее защитой в уголовном деле по злоупотреблению служебным положением, но оплачивается их деятельность из бюджета вуза", — полагает собеседник нашего издания.

Понятно, что такие кадровые решения были бы невозможны без надежного прикрытия на кадровом фланге. Наш собеседник полагает: здесь Чичановскую страхует ее подруга, начальник отдела кадров ТГМУ Елена Потапова, которая, почему-то, до сих пор не попала в поле зрения следователей. Елена Потапова, помимо того, что является начальником отдела кадров, курирует комиссию по выплатам стимулирующих выплат и надбавок.

"После того, как ректором вуза стала Леся Чичановская, зарплата Потаповой выросла с 40-50 тысяч рублей в месяц до 120 тысяч рублей. Не получается ли так, что ректор в два-три раза увеличила ей зарплату, чтобы та закрывала глаза на очевидные нарушения? Также помощь Чичановской в статусе помощника оказывала и некая Зоя Полковникова, которая курировала все финансовые вопросы в университете, а ранее занималась финансами на прежнем месте работы Чичановской в пятой больнице", — рассказывает отставной сотрудник вуза.

Наконец, появилась информация о том, что Чичановская, якобы, сама оказалась "мертвой душой" на своем прежнем месте работы — в Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре (в прошлом — городской больницы №5).

"Даже после избрания ректором Чичановская осталась трудоустроена в центре как врач-невролог с приличной зарплатой (около 50 тысяч рублей). Там же устроена ее дочь, студентка ТГМУ, и другие родственники. Как это стало возможно? Все очень просто: после избрания Чичановской на должность ректора, исполнять обязанности главврача ОКЛРЦ была назначена ее бывшая заместитель, подруга и соавтор множества научных работ Ольга Бахарева", — полагает наш собеседник.

О том, как т. н. "пятерка" была встроена в семейный бизнес Чичановской-Самухина, СМИ уже сообщали: в бытность работы главврачем Леся Васильевна делегировала семь своих подчиненных на работу в клинику "Пилот", единственным учредителем которой является ее муж — Самухин Александр Владимирович. Конфликт интересов очевиден: главврач ОКЛРЦ должна была привлекать врачей и пациентов в государственное лечебное учреждение, но есть муж с частной клиникой.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении Леси Чичановской продолжается. По мере того, как влияние "ректора в изгнании" ослабевает, теряют позиции и некоторые приближенные к ней люди. Ольге Бахаревой не нашлось места в руководстве ОКЛРЦ. Соратница Чичановской Зоя Полковникова, понимая всю серьезность дела, со всей семьей эмигрировала в Израиль. Однако штат юристов пока остается на рабочих местах, и, по мнению осведомленных людей, получают зарплаты из бюджета. Это ли не повод более внимательно изучить ситуацию в ТГМУ правоохранительным органам?