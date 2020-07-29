Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Вадим Горшенин

Взлётом тарифов ЖКХ отмечен день голосования по Конституции

Общество

Голосование по Конституции прошло одновременно с планируемым ростом тарифов ЖКХ, причем в некоторых регионах страны они выросли столь значительно, что это не подвластно никакому экономическому анализу. В некоторых местах тарифы повысились многократно, в некоторых бедных регионах они почему-то в несколько раз больше, чем в богатых. О непостижимых аномалиях в тарифной политике, параллельно-небесном ЖКХ в прямом эфире председатель совета директоров "Правды.ру" Вадим Горшенин беседовал с главным редактором ресурса "Форум.Мск" Анатолием Барановым.

Читайте начало интервью:

Повышение тарифов ЖКХ и Конституция

— Анатолий, 1 июля одновременно с последним и главным днем голосования планово поднялись тарифов на ЖКХ. Руководитель ФАС Игорь Артемьев в прошлом году сказал, что большинство граждан по большинству коммунальных позиций переплачивают больше 100% себестоимости. Утверждалось, что тарифы сейчас повысятся на 4-5%.

Но во многих местах они выросли сразу во много раз. Например, в захолустном городе Луза дотационной Кировской области за куб воды теперь берут в 11,8 раз больше, чем в Москве. Как ты считаешь, насколько это было правильно, удобно и этично проводить в один день и голосование, и такой подъем всех этих тарифов?

— Я почему-то думаю, что власти этой области об этике вообще-то никогда в жизни своей не думали. Просто так совпало. Так вышло. Это как 22 июня 1941 года Гитлер начал войну, а еще 22 июня 1940 года англо-французские войска планировали бомбардировку Баку, нефтепромыслов. Совпало. Но зачем забираться куда-то далеко в омута?

Есть такой город Москва, где на самом деле коммуналка в пересчете на квадрат — одна из самых дешевых в России, может быть, самая. А есть рядышком такая Московская область. Иногда даже и не можешь понять — в Москве ты или в области, потому что нарезано кусками. А в области тарифы ЖКХ — одни из самых высоких в стране — примерно как на Чукотке.

Вот здесь — низкие, а у меня в окно выглянь — Химки, там — уже высокие. Мои знакомые, например, за такую же квартиру в Химках платят в два раза больше, чем я. Потому что — свои управляющие компании, их там не очень много. Как я понимаю, это был своего рода кусок тем пацанам из 90-х, которые цивилизовались и окультурились. Кушать-то они хотят, вот вам — управляющие компании, управляйте.

Сейчас туда просто не зайдешь. Железная дверь, охрана: Вам чего? Пишите на сайт. Свободен. Эти люди — почти небожители, они — уже там, у них — своя реальность. И почему за одинаковые квартиры, даже находящиеся недалеко друг от друга, коммунальные платежи могут быть больше раз в 10, простым смертным землянам понять невозможно.

— Есть и совершенно обратные примеры по сравнительной коммунально-ценовой в Москве и области. Жители Подольска теперь будут платить 20,82 рублей за кубометр холодной воды, меньше, конечно, будут платить в ФГУП Воскресенский — санаторий "Ватутинки" МВД, оздоровительный комплекс "Пахра" Управделами Президента.

Зато в Троицке, который находится в 20 км от Подольска, но расположен в Новой Москве, жители теперь будут платить за холодную воду и водоотведение уже в 1,5 раза больше — 32 и 41 рубль. А некоторые граждане Москвы — сразу в два раза больше.

— Как происходит это ценообразование вообще непонятно. Похоже, что методом копания в носу: у нас это теперь будет так, а вот то — столько-то. Почему? — А потому. Я согласен с тем, что, скорее всего, все это стоит гораздо ниже. К тому же во все это заложены и зарплаты по обслуживанию всех этих систем в наших домах и т. д., и т. п. На самом же деле я понимаю, если что-то случается мы платим сантехнику и электрику, хотя уже с лихвой заплатили на их зарплату ЖЭКу.

А за что мы платим толпе чиновников в этой жилконторе? Плюс к тому — сюда накручиваются еще чиновники вышестоящих контор. Это же — толпы людей, которые, скорее всего, не умеют ничего, кроме трех опций в их программе на компьютере, вот этими тремя опциями оперируют: приход, расход и еще что-то.

— Кроме того, что голосование по Конституции планово совпало с повышения тарифов ЖКХ, так Конституция еще вступила в действие в День независимости Америки. Это — уже забавное совпадение. Можно ли из этого сделать какие-то политические выводы?

— Думаю, что нет. У нас даже эти поправки вводились на волне антиамериканизма. Можно только предположить, что раз они в Independence Day едят индейку, то у нас надо поросенка или курицу, но ни в коем случае не индейку. Все наоборот.

ЕСПЧ, понятно, плохой. У нас — свой суд, самый гуманный в мире. Хорошо, я соглашаюсь, конечно, что у нас — все свое, и это — очень даже хорошо. Но почему тогда вы повышаете тарифы и цены в соответствии с ростом курса доллара?

А заодно повышаете отпускные цены на нефтепродукты внутри страны в соответствие с ростом курса доллара? Нефть — у нас в земле, заводы — у нас на нашей земле, рабочие получают зарплату в рублях. Где вы там курс доллара находите? Нет, конечно, мы курс доллара там есть в том отношении, что мы часть этой нефти продаем за границы. Но это — уже внешнее.

И дальше очень интересно. Когда цена на нефть за границей растет, то понятно, грешно отпускать слишком дешево своим и поэтому у нас внутренние цены растут. А когда цена на нефть за границей падает, то внутренние цены опять растут, потому что надо компенсировать убытки нашим компаниям.

Вот эта логика — просто какая-то недоступная для нормального понимания, потому что изощренно-извращенная. И никакая Конституция, конечно, этот процесс отрегулировать не может. Как можно отрегулировать, если люди хотят получать большие деньги, обдирая своих?

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы фас еспч игорь артемьев анатолий баранов повышение тарифов жкх поправки в конституцию
Новости Все >
В Харькове проверяют торговый центр на наличие взрывного устройства
Власти Москвы попросили закрыть летние веранды ресторанов и кафе
Японцы использовали гидрогель для изучения динамической памяти
Профессор: ЕГЭ в следующем году нужно частично отменить
Мужчина выжил после падения на рельсы в московском метро
Эксперт: в мире есть тенденции к ужесточению контроля соцсетей
В Италии продлили режим ЧС до пятнадцатого октября
В ОП оценили возможное снижение расходов россиян на ЖКХ
Политолог: золотой век ждёт не США, а Китай
Правительство выделило более 18,4 млрд рублей на детские выплаты
Последние материалы
Удивительные предсказания Нострадамуса, которые сбылись
Игорь Коротченко: "Трамп – авантюрист и действует в духе Хрущёва"
В Харькове проверяют торговый центр на наличие взрывного устройства
Власти Москвы попросили закрыть летние веранды ресторанов и кафе
Японцы использовали гидрогель для изучения динамической памяти
Профессор: ЕГЭ в следующем году нужно частично отменить
Мужчина выжил после падения на рельсы в московском метро
Тайны морских пиратов
Дзермант: в Беларуси есть предпосылки для националистических протестов
Эксперт: в мире есть тенденции к ужесточению контроля соцсетей
Популярное
Экономика и бизнес
Экономист дал советы россиянам на случай обвала курса рубля

Несмотря на рост курса евро, россиянам не стоит спешить обменивать рублевые накопления на европейскую валюту

Экономист дал советы россиянам на случай обвала курса рубля
Госдума одобрила продление выплат на детей до 16 лет на август
Общество
Госдума одобрила продление выплат на детей до 16 лет на август
Общество
Михаил Делягин: о том, что смог Примаков и что не под силу Путину
Российский шоу-бизнес
Состояние Елены Кондулайнен продолжает ухудшаться
Игорь Буккер Тайны морских пиратов Игорь Буккер Конрад Ренкас "Русская угроза" над Британией Конрад Ренкас Василий Амирджанов Героев изменения Конституции наградят орденами Василий Амирджанов
Комментарии
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Лукашенко подавит недовольных итогами выборов
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон свободных от ЛГБТ"
"Русская угроза" над Британией
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон свободных от ЛГБТ"
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Коронавирус и не только: что разбивает Евросоюз
Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Дало ли что-то голосование по поправкам в Конституцию
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Лукашенко подавит недовольных итогаи выборов
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ