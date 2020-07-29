Взлётом тарифов ЖКХ отмечен день голосования по Конституции

Голосование по Конституции прошло одновременно с планируемым ростом тарифов ЖКХ, причем в некоторых регионах страны они выросли столь значительно, что это не подвластно никакому экономическому анализу. В некоторых местах тарифы повысились многократно, в некоторых бедных регионах они почему-то в несколько раз больше, чем в богатых. О непостижимых аномалиях в тарифной политике, параллельно-небесном ЖКХ в прямом эфире председатель совета директоров "Правды.ру" Вадим Горшенин беседовал с главным редактором ресурса "Форум.Мск" Анатолием Барановым.

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Повышение тарифов ЖКХ и Конституция

— Анатолий, 1 июля одновременно с последним и главным днем голосования планово поднялись тарифов на ЖКХ. Руководитель ФАС Игорь Артемьев в прошлом году сказал, что большинство граждан по большинству коммунальных позиций переплачивают больше 100% себестоимости. Утверждалось, что тарифы сейчас повысятся на 4-5%.

Но во многих местах они выросли сразу во много раз. Например, в захолустном городе Луза дотационной Кировской области за куб воды теперь берут в 11,8 раз больше, чем в Москве. Как ты считаешь, насколько это было правильно, удобно и этично проводить в один день и голосование, и такой подъем всех этих тарифов?

— Я почему-то думаю, что власти этой области об этике вообще-то никогда в жизни своей не думали. Просто так совпало. Так вышло. Это как 22 июня 1941 года Гитлер начал войну, а еще 22 июня 1940 года англо-французские войска планировали бомбардировку Баку, нефтепромыслов. Совпало. Но зачем забираться куда-то далеко в омута?

Есть такой город Москва, где на самом деле коммуналка в пересчете на квадрат — одна из самых дешевых в России, может быть, самая. А есть рядышком такая Московская область. Иногда даже и не можешь понять — в Москве ты или в области, потому что нарезано кусками. А в области тарифы ЖКХ — одни из самых высоких в стране — примерно как на Чукотке.

Вот здесь — низкие, а у меня в окно выглянь — Химки, там — уже высокие. Мои знакомые, например, за такую же квартиру в Химках платят в два раза больше, чем я. Потому что — свои управляющие компании, их там не очень много. Как я понимаю, это был своего рода кусок тем пацанам из 90-х, которые цивилизовались и окультурились. Кушать-то они хотят, вот вам — управляющие компании, управляйте.

Сейчас туда просто не зайдешь. Железная дверь, охрана: Вам чего? Пишите на сайт. Свободен. Эти люди — почти небожители, они — уже там, у них — своя реальность. И почему за одинаковые квартиры, даже находящиеся недалеко друг от друга, коммунальные платежи могут быть больше раз в 10, простым смертным землянам понять невозможно.

— Есть и совершенно обратные примеры по сравнительной коммунально-ценовой в Москве и области. Жители Подольска теперь будут платить 20,82 рублей за кубометр холодной воды, меньше, конечно, будут платить в ФГУП Воскресенский — санаторий "Ватутинки" МВД, оздоровительный комплекс "Пахра" Управделами Президента.

Зато в Троицке, который находится в 20 км от Подольска, но расположен в Новой Москве, жители теперь будут платить за холодную воду и водоотведение уже в 1,5 раза больше — 32 и 41 рубль. А некоторые граждане Москвы — сразу в два раза больше.

— Как происходит это ценообразование вообще непонятно. Похоже, что методом копания в носу: у нас это теперь будет так, а вот то — столько-то. Почему? — А потому. Я согласен с тем, что, скорее всего, все это стоит гораздо ниже. К тому же во все это заложены и зарплаты по обслуживанию всех этих систем в наших домах и т. д., и т. п. На самом же деле я понимаю, если что-то случается мы платим сантехнику и электрику, хотя уже с лихвой заплатили на их зарплату ЖЭКу.

А за что мы платим толпе чиновников в этой жилконторе? Плюс к тому — сюда накручиваются еще чиновники вышестоящих контор. Это же — толпы людей, которые, скорее всего, не умеют ничего, кроме трех опций в их программе на компьютере, вот этими тремя опциями оперируют: приход, расход и еще что-то.

— Кроме того, что голосование по Конституции планово совпало с повышения тарифов ЖКХ, так Конституция еще вступила в действие в День независимости Америки. Это — уже забавное совпадение. Можно ли из этого сделать какие-то политические выводы?

— Думаю, что нет. У нас даже эти поправки вводились на волне антиамериканизма. Можно только предположить, что раз они в Independence Day едят индейку, то у нас надо поросенка или курицу, но ни в коем случае не индейку. Все наоборот.

ЕСПЧ, понятно, плохой. У нас — свой суд, самый гуманный в мире. Хорошо, я соглашаюсь, конечно, что у нас — все свое, и это — очень даже хорошо. Но почему тогда вы повышаете тарифы и цены в соответствии с ростом курса доллара?

А заодно повышаете отпускные цены на нефтепродукты внутри страны в соответствие с ростом курса доллара? Нефть — у нас в земле, заводы — у нас на нашей земле, рабочие получают зарплату в рублях. Где вы там курс доллара находите? Нет, конечно, мы курс доллара там есть в том отношении, что мы часть этой нефти продаем за границы. Но это — уже внешнее.

И дальше очень интересно. Когда цена на нефть за границей растет, то понятно, грешно отпускать слишком дешево своим и поэтому у нас внутренние цены растут. А когда цена на нефть за границей падает, то внутренние цены опять растут, потому что надо компенсировать убытки нашим компаниям.

Вот эта логика — просто какая-то недоступная для нормального понимания, потому что изощренно-извращенная. И никакая Конституция, конечно, этот процесс отрегулировать не может. Как можно отрегулировать, если люди хотят получать большие деньги, обдирая своих?

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев