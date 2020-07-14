Немецкий политолог Рар: Западная Европа не хочет быть вассалом США

О разногласиях между Северной и Южной Европой и между Западной и Восточной Европой, а также о подоплеке санкций США против строительства газопровода "Северный поток-2" рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой немецкий политолог Александр Рар.

"Не все в порядке в Датском королевстве"

— Александр Глебович, строительство газопровода "Северный поток-2" идет бесконечно. Американские санкции в декабре вынудили швейцарскую фирму-трубоукладчик уйти оттуда. Дания только в понедельник разрешила работать российским трубоукладчикам. Из-за угрозы американских санкций неизвестно, будет ли газопровод достроен. Как в Германии смотрят на это?

— Пока жесткие санкции, которые хотят вводить США, не в силе, потому что Дональд Трамп против них, хотя конгресс требует. В Германии надеются, что американское правительство не будет прямо санкционировать немецкие, европейские фирмы. Это приведет к серьезным ухудшениям немецко-американских, европейско-американских отношений. Сейчас Дания дала юридическое разрешение на то, чтобы не специальные итальянские и швейцарские корабли, а именно российские корабли, которые по своему технологическому устройству отличаются от прежних, достроили "Северный поток-2". Немецкое правительство четко заявило, что все разрешения на постройку газопровода уже были выданы. Это легальный проект. Его остановить можно только политическим шантажом, чем занимаются американцы. Германия это понимает, поэтому поддерживает строительство морально и политически. Сейчас дело России — достроить последний участок "Северного потока-2".

Потом начнутся новые баталии, потому что так просто американцы не сдадутся. Они будут пытаться через поляков и прибалтов блокировать дальнейшую поставку газа из России в Европу, потому что хотят продавать свой сжиженный газ. Западная Европа покупать его не хочет, а Восточная Европа хочет полностью перейти на американский сжиженный газ.

Баталии получат сильную политическую окраску, потому что создать альянс с Россией или с Америкой — вопрос энергетической безопасности для Европы.

Тут может случиться все возможное: произойдет окончательный раскол с Америкой или, наоборот, Евросоюз под давлением отдельных членов сдаст позиции и согласится с тем, что энергетическую политику в Европе делает Америка.

— То есть раскол в Европе настолько серьезен, что ЕС даже может разделиться на несколько частей?

— Я бы так не сказал. Раскол есть между северными и южными странами: Северная Европа должна финансировать выход Южной Европы из пандемии. Есть большие разногласия между Западной и Восточной Европой по вопросам ценностей. Есть очень серьезные разногласия по поводу лидерства в Европе:

Немецко-французская ось направлена на строительство континентальной сильной Европы, может быть, даже когда-нибудь от Лиссабона до Владивостока. Франция и Германия борются за то, чтобы Европа стала независимым полюсом в новом многополярном мире. Восточно-европейские страны, бывшие страны Варшавского договора, сателлиты Советского Союза, поменяли брежневскую доктрину советского времени на американскую доктрину Трампа и сейчас во всем следуют только американским интересам, даже противятся руководству в Европе французов и немцев.

Здесь слишком много разногласий. В экономике их можно сгладить, потому что деньги найдутся на восстановление Европы, а вот политические разногласия очень трудно перебороть. Поэтому Европе рано или поздно нужно будет принимать судьбоносное решение отказаться от принципов принятия решения консенсусом. Если одна страна против, значит, ЕС не может принять решение. Сейчас немцы и французы будут пытаться ввести в Евросоюз норму, чтобы решения принимались большинством голосов. Но тогда Европа может стать более независимой от США.

Борьба за рынок

— Дания тоже следовала проамериканским курсом и дала разрешение, только когда Ангела Меркель сказала в парламенте: "Мы считаем, что правильным будет закончить этот проект". Немецкие дипломаты работали с датчанами в этом плане?

— Германия в Евросоюзе требует от других членов не просто поддержки немецких проектов, а укрепления правового поля внутри ЕС. Германия говорит, что "Северный поток-2" — это коммерческий, а не политический проект, потому что нам до 2050 года, когда Европа хочет полностью избавиться от закупки угля, нефти и газа, отказаться от атомной промышленности, нужен газ:

российский,

норвежский,

американский

как промежуточный энергоноситель, чтобы экономики Европы существовали и дальше росли. Я думаю, что это датчанам понятно. Они год назад долго думали, давать ли разрешение строить "Северный поток-2" через их территорию. Не исключаю, что за кулисами и американская, и польская, и немецко-французская, особенно немецкая, стороны давили на Данию цивилизованным путем.

Болгария согласилась строить "Южный поток", а после визита американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном в один день отказалась от проекта под давлением США.

Дания на такой очевидную сдачу позиций не пошла, потому что гордая страна. И есть еще один аспект, когда Дональд Трамп сказал датчанам, чтобы они американцам продали Гренландию. Это же автономия под контролем Дании. Дания сказала "нет". Трамп обиделся на датчан и сказал, что к ним не приедет. Думаю, это тоже повлияло на Данию, на появление антиамериканских настроений, отдаленность от Америки и понимание того, что Америка уже не настолько союзник и друг, каким была последние 75 лет для Запада.

— Я читала, что Дания вроде бы свои газовые месторождения истощила, в прошлом году она закрыла месторождение и теперь покупает газ в Германии.

— Нет-нет. Во всей Европе прекращается добыча газа и нефти. Европа уже все свои запасы истощила. Всем понятно, что она должна покупать газ извне, и трубы, которые были проложены, помогают Европе перейти с нефтяной на газовую промышленность. Газ будет сюда попадать, но его нужно покупать. Конечно, Европа становится зависимой от поставок газа все больше, поэтому хочет перейти на другую технологию и сама производить энергию:

из ветра,

солнца,

воды,

водорода,

но это в будущем. Сейчас нужен именно газ. Америка понимает, как и Россия, что Европа — прекрасный рынок, где можно продажей газа заработать хорошие деньги. Чтобы захватить рынок, США нагло санкционируют российский газ. По политическим причинам Польша, Прибалтика, может быть, Хорватия согласны с американскими методами, но старый Запад — Германия, Дания, Голландия, Франция — не могут с этим согласиться, потому что иначе они нарушают правовые основы, на которых построена экономика ЕС. Они соглашаются, что энергетическую безопасность Европы определяют американцы, а не европейцы. Это удар по гордости и самостоятельности европейцев, фактически ЕС становится вассалом Америки. Западная Европа этого не хочет.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова