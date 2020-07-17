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Автор Инна Новикова

Эпигенетик Александр Литвин: "Июль – это сложное время"

Общество

О том, что ждет нас в июле и как избежать опасности, и почему новый год начинается 5 февраля, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой провизор, психолог, исследователь в области эпигенетики Александр Литвин.

Читайте начало интервью:

Особенный месяц

— Я понимаю, что многое зависит от даты рождения. Тем не менее есть общие рекомендации про июль для всех?

— У каждого месяца своя энергия, под которую попадает планета в это время. Сегодня в полночь мы зашли под июльскую энергию, веселую, жизнерадостную, детскую. В июле мы становимся немного детьми. Сложно быть мультизадачным, поскольку что-то одно яркое будет нас привлекать. В июле сложно учиться. Но любопытство будет большим.

Этот июль особенный. Строго соблюдайте режим безопасности, потому что угроза не миновала. История с коронавирусом будет до 5 февраля 2021 года, поэтому расслабляться нельзя даже под ласковым солнцем.

Кстати, перегрев всегда влияет отрицательно.

В июле у нас легкие отношения. Обиды детские, скоротечные. Мне нравится, что в июле легко находить общий язык с теми, с кем уже невозможно найти общий язык. Очень хорошо мирить людей разных поколений. Подарки в любое время года — это хорошо. В июле они особенно значимы. С чего началась июльская энергия в моем доме? Мой сын Володя решил устроить день рождения для своего старого друга, которого ему купили, когда Вовке было два года. У него есть маленькая плюшевая собака. Он сказал: "У него никогда не было дня рождения. Давайте сделаем". Мы сегодня заказали торт, и у нас был день рождения плюшевой игрушки. Взрослые были рады этому не меньше детей.

Постарайтесь что-то дарить друг другу. Я надеюсь, не все семьи полным составом сидят, и для кого-то будет приятным сюрпризом, если вы купите подарок. Даже если вам подарят самую бестолковую вещь, изобразите радость.

Июль очень хороший, добрый месяц, когда можно:

  • делать предложение девушке,
  • объявлять о помолвке,
  • играть свадьбу.

Июль не агрессивный, он семейный, комфортный.

Главное — осторожность

— В чем угрозы июля? Если мы сделаем ретроспективу, то увидим, что в июле гибнут дети, даже если они в сопровождении взрослых. Это связано не с каникулами, потому что есть июнь и август. В июле взрослые попадают под детскую индукцию и теряют бдительность, становятся беззаботными. Нужно максимальное внимание. Июль — время детских, семейных игр. Лучше, когда дети с родителями, бабушками и дедушками, а не с посторонними. Это исключительно семейный месяц. Надо вместе с детьми играть во все что угодно. Это сильно укрепит семейную систему.

Июль — сложное время, не самое лучшее для работы, но правила жизни изменить нельзя. Сейчас небольшое послабление по поводу эпидобстановки. Несмотря на то, что многие соскучились по работе, я советую серьезно сбавить темп.

Все, что мы сделаем в июле сверх плана, скажется потом на здоровье. Не надо перерабатывать и уставать физически.

Руководителям нужно об этом помнить, относиться к персоналу лояльно. Можно сократить в июле рабочий день на час. Денег много вы за час не потеряете. Зато в августе они придут к вам, когда люди сберегут энергию.

Важно помнить, что когда мы что-то едим, то по большому счету поедаем энергию солнца, только в определенном виде. Можно питаться солнечной энергией и обходиться минимумом продуктов. Для тех, у кого лишний вес, самое лучшее время сесть на диету. Но воды должно быть много.

В июле очень рекомендую вишню, а в жаркие дни ложечку меда. Мед является радиопротектором и помогает справиться с жарой.

Следующая опасность, особенно для людей, рожденных в годы, которые заканчиваются на:

  • 0,
  • 1,
  • 8,
  • 9.

Если в доме кондиционер, а вы заходите с улицы, с жары сразу в холодное помещение, это может вызвать гипертонический криз — резкий подъем давления. Ваша физиология так устроена. Лучше пройти, как водолазы, некий шлюз, плавно понизить температуру. Особенно возрастным людям и больным стенокардией, но именно рожденным в эти годы.

В этом июле не советую особо двигаться, перемещаться в пространстве. Лучшее место для июля — это место рождения. Место вашего старта, появления на свет в июле благоприятно всегда. В этом году лучше быть аккуратным.

Июль — взрывоопасный месяц. Все, что связано с высокой энергией, электроэнергией, с электрическими проводами. Металл не выдерживает, может плавиться. Есть серьезные угрозы для объектов, связанных с электроэнергией. Соблюдайте меры пожарной безопасности.

Кому нужно беречься в июле? Людям, рожденным в январе. Подъем и сброс энергии рассчитывается так: месяц рождения плюс 6 — это падение энергии.

Рожденные в январе должны быть в июле тише воды ниже травы, ничего не обещать, не переоценивать силы и не надеяться на то, что люди, которые вам обещают, смогут помочь.

Это состояние обороны, нужно остановиться, передохнуть от успехов, а потом двигаться дальше.

5 февраля — начало года

— Александр Богданович, как вы относитесь к гороскопам и лунному календарю?

— Большинство гороскопов в СМИ сочиняют талантливые журналисты. Иногда они угадывают, иногда нет. Западные гороскопы не рассматриваю в принципе. Возможно, когда-то они работали, но сейчас нет.

Восточная метафизика и китайский календарь работают. Меня спрашивают: "Почему ты берешь начало года с 5 февраля? У китайцев, на которых ты ориентируешься, Новый год 25 января". Отвечаю: они празднуют по лунному календарю.

Я не могу считать Луну стартом энергии, потому что китайцы используют Луну только как ретранслятор.

Представьте, что мы в ущелье и солнце туда не попадает. Серьезно, есть такая деревня. Люди поставили на горе большое зеркало. Оно светит в ущелье. Так и Луна служит ретранслятором. Мы не попадаем под энергию, которая влияет на изменение характеристик года. Мы попадаем всего лишь в зайчик. В январе под светом Луны мы не можем согреться. Он освещает путь, но не дает калорий, чтобы жить. Я не знаю, почему китайцы отмечают Новый год, переход энергии с лунного зайчика, который светит, но не греет. Я выбираю день, когда человек получает энергию. Это происходит в ночь с 4 на 5 февраля. Реже с 5-го на 6-е.

Это связано с астрономией. Планеты не излучают энергии. Они являются ретрансляторами или изоляторами сигнала. Поэтому я не могу считать астрологию до конца псевдонаукой. Я обращаю на нее внимание. Но связываю ее только к астрономии, а не к мифическому воздействию. Ни одна планета не генерирует сигнал, кроме Юпитера. К Юпитеру отношусь с большим уважением, потому что он по характеристикам больше звезда, чем планета. Астрономы мне возразят. Но я дилетант, поэтому мне проще рассуждать.

Многие люди ни во что не верят здесь, но активно верят в инопланетян. Но конечный результат изучения космического пространства будет такой: кроме как на Земле, нигде больше нет жизни.

— Это правда. Я разговаривала с известным ученым, академиком Михаилом Маровым. Он занимался полетами на Марс, Венеру, Луну, работал с Келдышем, Курчатовым, Королёва знал. Он сказал, что есть 5-6 тысяч экзопланет, но, скорее всего, мы не встретим на них жизнь. Там жизнь может быть в виде даже не растений, а неких организмов.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы июль 5 февраля интуиция психолог эпигенетик александр литвин
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