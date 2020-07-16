Александр Литвин: зависимость от прошлого делает нас осторожными

О влиянии на человека его даты рождения, об отношении к науке и о генетической ответственности рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой провизор, психолог, исследователь в области эпигенетики Александр Литвин.

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Случайные открытия

— Мы с вами разговаривали несколько раз в студии и по "Скайпу". Были вопросы от зрителей, которых мы с вами никогда не видели. Вы им давали советы с помощью вашей интуиции. Сейчас эти люди пишут мне, что вы все правильно им тогда посоветовали. Каким образом интуиция вам подсказывает информацию?

— Для меня дата рождения — это система координат, в которой есть человек. Если я называю географические координаты, а вы хорошо знаете географию, вы достаточно подробно можете описать какое-то место на Земле. Когда мне человек называет дату рождения, у меня в голове точно так же возникает определенная личность. И поэтому я могу легко описывать человека. Эти цифры дают информацию о человеке:

физические характеристики,

физиологические особенности,

черты характера,

талант, предрасположенность к тому или иному виду деятельности,

экстраверт или интроверт.

То есть я занимаюсь дешифровкой ДНК. Но если мы берем обычную генетику, то обычная генетика и эпигенетика — это вопрос, который касается исключительно физико-химических процессов в организме. Мы достаточно серьезно ушли от первичной науки, потому что любая наука очень догматична. Религия — это догматизм, и наука — это тоже догматизм. Но если мы вернемся к самому началу, то вспомним, как зарождались науки. Во всяком случае, в Европе. Помните понятие "философский камень"? Философия из категории ментальной, а камень из категории физической. Они были объединены. Но в процессе получилось, что мы стали исследовать только камень в отрыве от философии. Я в области генетики или эпигенетики дилетант, и у меня нет академических шор, которые не позволяют мне двигаться коллатеральными путями. Если ученый что-то исследует, у него есть очень четкая, понятная дорога. Он должен пройти:

аттестационные комиссии,

огромное количество скептиков,

разные препятствия,

испытания,

эксперименты и так далее.

Но в итоге мы имеем в науке имеем внеплановые открытия, эмпирические, совершенные случайным образом.

Последнее открытие, которое реально изменит мир, — открытие графена. Абсолютная случайность.

Так же, как был открыт пенициллин — абсолютная случайность. Тысячи лабораторий работают над созданием лекарственных препаратов. Один безалаберный человек забыл закрыть чашку Петри и навести порядок. Но он был невероятно наблюдателен и увидел результаты. Или всем известный Генрих Шлиман. Никто не верил в сказки Гомера. Один Шлиман поверил, пошел и раскопал Трою. И все академические деятели науки невзлюбили Шлимана за это, потому что он был дилетант, потому что он был свободен.

Я знаю, что с 2020 года мы будем возвращаться к философскому камню, смотреть на проблему в целом. Когда я смотрю на дату рождения, то объясняю генетикам, что дата связана с ДНК человека. Они вообще не понимают, о чем я говорю, потому что им совершенно неинтересна китайская методика.

Генетика и ответственность

— Тем не менее, дата рождения — это одно. Я понимаю, что есть гороскопы, где Луна, звезды дают людям определенные качества. Но вы же эпигенетик. А папа, мама, дедушка, бабушка, двоюродная тетя, те шестнадцать родственников, которые дают черты характера, их куда девать? Получается, что каждый человек зависит от даты рождения, но не зависит от своих родственников?

— Во-первых, мы зависим от прямых родственников до четвертого колена, и это очень сильно коррелирует со святыми источниками, с Библией.

Первое упоминание генетики — в первых строках Библии, об ответственности за грехи отцов до 3-4-го колена. Эта ответственность реализуется через генетику.

Понятие исключительно философское, которое перерастает в понятие:

материальное,

физическое (разные заболевания),

нематериальное (отсутствие партнерства).

Но там также написано, что генетику мы можем менять, получая положительные оценки от людей. Это не происходит здесь и сейчас, но в некоторых случаях происходит моментально. Наша зависимость от прошлого делает нас, если мы это понимаем, осторожными:

в принятии решений,

в оценке близких и тех, кто рядом с нами,

в своих выводах,

потому что мы до конца не знаем, кто стоит за нами и что нас ждет впереди, какого рода ответственность. Мы не знаем, исправим ситуацию или не исправим. Поэтому Иисус сказал: "Кто из вас без греха, киньте в нее камень". Сейчас все в этой роли. Никто не может сказать: я без греха.

Я занимаюсь этим двенадцать лет, говорю о генетической ответственности каждого из нас. И когда говорят "за что мне это все", бывает обидно, потому что это не тебе, а тем, кто создал эту ситуацию до тебя, а ты ее не смог исправить. Ты можешь быть хорошим человеком, но твоей жизни не хватило на то, чтобы исправить ошибку прошлого.

— Здесь получается подход "за что". Может быть, задать вопрос: для чего?

— В некоторых ситуациях это конкретная реакция. Если нет человеческого, официального суда или он несправедлив, то наступает реакция именно генетическая.

Это блокчейн, система справедливости, мимо которой не проходит ни один наш поступок: ни хороший, ни плохой.

Я никогда не воспринимаю слово "справедливость" с отрицательной точки зрения. Я воспринимаю это слово исключительно как механизм регуляции генетики.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова