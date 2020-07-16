Евгений Федоров: источник власти олигархов – иностранное управление

О поправках в Конституцию, проблемах приватизации и о важности итогов голосования рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру депутат Государственной Думы, координатор Национально-освободительного движения Евгений Федоров.

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15 тысяч решений в год

— Раньше граждане, не найдя понимания в наших судах, обращались в международные. Если мы примем поправки к Конституции, то как быть с этим?

— Вопрос на логику: с какой стати чиновник или депутат Европейского парламента, которому подчиняется этот суд, будет беспокоиться о жителях России? Представьте, что Европейский суд по правам человека находится в Москве и комплектуется московскими начальниками. Разве мы будем беспокоиться о нарушении прав людей в Берлине или Париже? Думаю, что наше беспокойство будет о том, как заставить Берлин и Париж решать вопросы наших граждан. Потому что нас избирают наши граждане. А парижских и брюссельских чиновников избирают граждане Брюсселя, Парижа.

Мысль о том, что о нас кто-то будет беспокоиться больше, чем мы сами, — это логика глупца.

Тогда надо было в 1941 году поднять руки и сказать, что "придет европейский Гитлер и будет нами править по-честному". Зачем тогда воевать было, тратить жизни? Он же немец, установит здесь европейский суд и будет по-честному править.

— Некоторые так и думали.

— Сейчас тоже некоторые так думают. Но дело не в этом. К сожалению, в этих поправках Европейский суд не отменяется совсем. Потому что у Конституционного Суда появляется только право на толкование некоторых его решений, которые противоречат российской Конституции.

— Они во многих пунктах противоречат друг другу: международное и отечественное законодательство?

— Только в очень редких случаях. Самое главное, европейские судьи всегда могут поправить свое решение после заявления нашего суда. То есть мы не отменяем само решение.

Европейский суд принимает 15 тысяч решений в год в отношении России — это огромный вал решений.

Поправки позволяют некоторые из них рассмотреть и сказать, что они противоречат Конституции. Так вам Европейский суд перетолкует, как считает нужным. То есть по сути ничего не меняется.

Право на независимость

— В голосовании речь идет об изменении Конституции. То есть это право начать дальнейшие конституционные изменения. Будут референдум и конституционное собрание. Основные вопросы будут решаться позже референдумом, а сейчас на голосовании ставится вопрос гражданам России: вы по-прежнему в иллюзии (я перевожу на человеческий язык), что американцы и англичане хотят нам хорошо сделать или вы разрешаете начать пересмотр вашего решения 1991 и 1993 годов о согласии уйти под иностранное управление?

Владимир Владимирович Путин постоянно аккуратно намекает и о территориальной целостности, и о дальнейших шагах. В экономике нам придется национализировать:

Центральный банк,

рубль,

правовую систему,

финансовую систему,

собственность, чтобы не английскими судами решалось, кто в Москве владелец магазина, а российскими.

Придется менять систему выборов, при которой кто деньги заплатил, тот и победил. А деньги иностранные, как мы знаем.

На самом деле мы накануне радикальной смены курса на суверенный. Аналогичные задачи решались в период Великой Отечественной войны, только другой ценой: тогда — жизнями, а сегодня — пока нет. Хотя не обойдется без конфликтов, потому что американцы просто так власть не отдадут, они будут за нее зубами держаться в России.

— Евгений, получится, что начальник Чукотки, небезызвестный наш бизнесмен и владелец клуба "Челси", не сможет влиять на Чукотку или на клуб "Челси"? Как это будет регулироваться?

— Абсолютно правильно. Владелец клуба "Челси" находится в иностранной юрисдикции, как и другие. Эта система внешнего управления. Их назначали владельцами английские и американские чиновники. Они в свое время сказали: "Ты хороший парень, поэтому тебя назначаем олигархом маленьким, потом будешь расти. Мы даем тебе на это английские фунты или американские доллары, обеспечим правовую и судебную защиту, мы даем тебе через приватизацию активы Советского Союза, но мы решаем, кто ты".

Помните, недавний конфликт Дерипаски с англичанами? Как он разрешился? Они просто конфисковали у него в России половину имущества, включая автомобильный завод "ГАЗ" в Нижнем Новгороде. Дерипаска даже не пикнул.

Просто пришел приказ из Вашингтона: передать половину имущества, потому что мы решили тебя наказать. И все. Потому что источник их экономической и политической власти — иностранное управление.

Мы только начинаем процесс. Еще будут битвы. Олигархи не будут отдавать свое имущество просто так. Почему мы и говорим, что голосование открывает дорогу победы тяжелой, сложной и боевой. И народу придется не один раз выйти на референдум за свое отечество.

— Как бы вы прокомментировали ситуацию, когда маргинальные издания сообщили, что человек может дважды проголосовать? Недоброжелатели будут говорить, что масса нарушений при голосовании.

— Обязательно будут провокации. Не отдают власть. Гитлер, чтобы отдать власть на оккупированной территории, взял у нас 40 миллионов жизней. В истории человечества никогда вопросы власти не решались на халяву. Пока борьба информационная, потому что мы еще не начали наступление. Это я говорю как участник НОД, организации, на которую Путин прямо сослался в речи 15 января (мол, по предложению общественных организаций подошли к конституционной реформе). Будет битва (только, может быть, методы другие), как была в 1945 году. Борьба будет за каждый:

завод,

актив,

рубль,

человека,

доход любого человека.

В указах "Стратегии-2020" у нас средняя зарплата должна быть в 2 раза выше, чем она есть. Естественно, как только восстанавливается суверенитет, зарплата повышается до европейского уровня. Это в 5 раз больше. Потому что мы самая богатая в мире страна. Почему российские рабочие получают в 5 раз меньше за ту же работу, чем немецкие? Потому что правила такие для оккупированной территории. Мы платим дань, содержим иностранцев, как Путин сказал, паразитов. Сбросив их с себя, мы сможем поднять зарплату.

Проблема в том, что у нас народ никак не может переключиться. Референдум нужен, чтобы люди поняли: сильное отечество — это и есть богатство народа, а слабая колония — это нищета народа, как у нас и есть. Это элементарная вещь, которую знали все наши деды и прадеды, и которая сейчас очень тяжело доходят до людей.

Я хотел бы, как Владимир Владимирович Путин сказал на Поклонной горе, чтобы было абсолютное большинство проголосовавших за, как в Крыму было 96 %. Тогда мы быстро скинем внешнее управление, олигархов и поднимем уровень жизни. Если будет 50 на 50 %, то это значит тяжелую затяжную борьбу, в том числе связанную с воспитанием народа на принципах восстановления отечества.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова