"Обезьяний процесс", или Теория происхождения адвокатов

Ровно 95 лет назад в штате Теннесси против школьного учителя, который вопреки запрету преподавал теорию эволюции (она противоречила библейской истории сотворения человека Богом), начался судебный процесс. Названный в американской прессе "обезьяньим", он запомнился дуэлью именитых адвокатов.

13 марта 1925 года в Теннесси — штате, который славится незабываемым виски Jack Daniel's — по инициативе члена палаты представителей штата Теннесси, фермера Джона Батлера приняли закон, названный по его имени Butler Act.

В соответствии с "Актом Батлера" "любой преподаватель любого университета или школы, содержащихся полностью или частично за счет штата, если будет преподавать любую теорию, отрицающую историю Божественного Творения человека, как тому учит Библия, и вместо этого преподавать, что человек произошел от низших животных", должен будет выложить из собственного кармана от сотни (в 2019 г. около $1500) до пятисот долларов.

Человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга

Вынесенный в подзаголовок афоризм принадлежит русскому мыслителю Владимиру Соловьеву, который он адресовал нигилистам. Не столь важно, что по поводу происхождения рода человеческого на самом деле думали Дарвин и прочие. Дело даже не в заморыше по имени Джон Томас Скоупс (John Thomas Scopes), чьи хвори мешали ему получить диплом в Иллинойсском университете. Так называемый "Обезьяний процесс Скоупса" (Scopes Monkey Trial) прославился совсем не научными штудиями или религиозными догматами.

10 июля 1925 года 24-летний школьный учитель Джон Т. Скоупс предстал перед судом 12 присяжных, выбранных из числа белых фермеров, которые постоянно посещают церковь. Сторону защиты представляла группа юристов во главе со знаменитым адвокатом и одним из руководителей Американского союза гражданских свобод Кларенсом Сьюардом Дэрроу (Clarence Seward Darrow), на стороне обвинения выступал юрист и политик, трижды баллотировавшийся в президенты США от Демократической партии, Уильям Дженнингс Брайан (William Jennings Bryan).

Кем были адвокаты

Этот бывший государственный секретарь США отличался склонностью к популизму, кроме того, был известен как сторонник введения "сухого закона" и противник преподавания теории эволюции. Любопытная деталь: 65-летний Брайан скончался во сне всего через пять дней после окончания судебного процесса. Среди историков нет единого мнения о связи между судом и его смертью. Его противник Дэрроу прослыл беспринципным стряпчим, кроме того, циничным безбожником. На протяжении процесса оба защитника постоянно состязались в остроумии. Когда ему сообщили, что Брайан внезапно умер после сытного обеда, Дэрроу не смог не съязвить, мол, его коллега почил "не от разбитого сердца, а от распухшего живота".

Процесс транслировался по радио. Перипетии судебного разбирательства давно и подробно изложены, в том числе есть публикации и на русском языке. Отметим, что признанный виновным Скоупс должен был уплатить сотню долларов. Верховный суд штата Теннесси, не признавая правоты Скоупса, вынужденно отменил приговор, потому что присяжные не установили размер штрафа, а судья не имел права присуждать штраф свыше 50 долларов.