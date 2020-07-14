Литвин: участникам "Битвы экстрасенсов" может ставить диагноз психиатр

О службе на таможне, об участии в шоу "Битва экстрасенсов" и о своей интуиции рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой провизор, психолог, исследователь в области эпигенетики Александр Литвин.

"Битва экстрасенсов"

— Александр Богданович, вы победитель одного из сезонов "Битвы экстрасенсов", но не хотите говорить об этом и просите вас не представлять в таком статусе. Почему?

— В нашей стране нет более или менее понятной медийной площадки, где можно поговорить об интуиции. Одна из задач, которую я себе ставил, и которая была у меня реализована на этом телевизионном проекте, была связана с тем, что мне хотелось встретиться с людьми, которые декларируют о своих способностях.

Я много лет работал на таможне, и достаточно успешно. Я руководил отделом, который занимался организацией таможенного контроля и контролировал участки границ. Я всегда спрашивал сотрудников, как им удается вычислить нарушителя. 99 % отвечали: я не знаю как, вот просто посмотрел на человека и подумал: надо его проверить. Я делал аналитику по этому вопросу. У меня были все данные об участниках процесса:

о сотрудниках таможни,

о людей, которых задерживали.

Я заметил миллион закономерностей. Определенные люди обладают способностями вычислять правонарушителей, а какие-то сотрудники не имеют этой возможности, и у них за всю многолетнюю службу ничего подобного не происходило.

Когда появился этот проект на телевидении, я подумал: интересно пообщаться с людьми, которые в открытую говорят, что пользуются некими способностями. Хотел провести исследование. Моя система позволяла на тот момент предполагать, что я могу достичь хорошего результата. Первый кастинг я прошел в отпуске. Я каждого участника спрашивал, кто он, когда и где родился, откуда приехал, как это пришло. Я увидел, что среди участников:

фейки, им можно ставить психиатрический диагноз (наибольшая часть);

носители сверхценной идеи;

очень хорошие психологи, но отнюдь не интуитивные;

интуитивные люди (минимальное количество).

Все это рассматривается исключительно сквозь призму шоу, а мне не хотелось шоу.

Интуиция как генетическая особенность

Я не являюсь экстрасенсом, потому что это не относится к интуиции. Да, у меня достаточно приличный уровень интуиции. Уровень интуиции у каждого из нас разный. Он определяется генетикой. Но его можно натренировать. Есть определенные методики, я сам их разработал и использую.

Но у нас не может быть сверхзнания. Хотя мы созданы по образу и подобию Творца, но мы все же люди. Мы всего знать не можем, и это хорошо.

На шоу я проходил испытания. Какие-то давались очень хорошо, какие-то не очень. Почему нет стабильного результата у очень многих людей? Потому что информация бывает своевременной и несвоевременной. Особенно в отношении предстоящих событий. То есть мы должны пережить какой-то момент. Иногда я предупреждаю человека: у меня есть информация, что существует опасный период, о котором тебе нужно знать. Человек не вникает либо я не очень убедителен в этот момент. Люди до конца не верят, потому что когда мы здоровы, молоды, нам кажется, что все впереди. В начале своей работы я был более мягок и не хотел пугать людей. Но после некоторых событий я всегда говорю очень жестко, что в какой-то момент времени вы должны быть максимально осторожны, потому что являетесь мишенью.

Интуиция никак не связана со сверхчувствительностью. Это моя генетическая особенность. Я пользуюсь этим свойством, но оно не чисто мое. Знаю огромное количество людей, которые обладают интуитивным восприятием, но мы растем в разных условиях. Я вырос в среде, где интуиция воспринималась моими родителями, бабушками и дедушками как явление, достойное внимания. А если человек рождается с таким же уровнем интуиции, но в другой семье, то, скорее всего, он не будет пользоваться этим механизмом. Считаю, что интуиция — это не что-то из ряда вон выходящее, а безусловный рефлекс. Иногда мне задают вопрос: "Александр, у вас хорошая интуиция, почему вы не играете в казино? Вы бы поехали в Монте-Карло, выиграли бы пару-тройку миллионов и все".

Но дело в том, что за игру в казино интуиция не отвечает. Интуиция отвечает за безопасность прежде всего.

Поэтому я не играю в казино, хотя в моей практике была история, когда на международном проекте в Амстердаме нам дали фишки и сказали: "Если вы такие крутые ребята, вот вам фишки, кто выиграет — тот и круче". И я получил ведь информацию тогда. Я был в казино в Монте-Карло, мне нужно было почувствовать энергию этих людей. Я коллекционирую эмоции, для меня это очень важно. Когда ко мне приходит человек, я смотрю на него, и этот банк эмоций у меня начинает резонировать с этим человеком. И когда у меня в дополнение есть еще дата рождения, то получается очень жесткая, четкая, строгая система, которая работает, и я ею пользуюсь активно. Дата рождения — это зашифрованная информация. Люди, которые давно со мной общаются, уже имеют опыт расшифровки и тоже могут производить на людей большое впечатление, хотя их уровень интуиции от моего достаточно далек.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова