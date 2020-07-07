Психолог Светлана Шарко: "В отношениях нам не хватает мудрости"

О противоборстве супругов, счастливом браке и причинах безответной любви рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой психолог Светлана Шарко.

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Семья без борьбы

— Светлана, есть болезненная сложная тема — это долгий брак, счастливый брак. В чем счастье? Найти правильного человека либо это действительно искусство бесконечных компромиссов и принятий? Как быть счастливым? Как ценить, любить, но при этом остаться самим собой?

— Совершенно чудесное состояние — уметь любить и оставаться самим собой. Изначально очень важно найти человека, с которым совпадают ценности. Соответствие половой конституции супругов тоже важно. И, конечно, искусство компромиссов — позволение другому быть самим собой рядом с нами. Показатель зрелости — хороший брак, когда каждый может быть собой, когда каждый может и конфликтовать в случае чего, но не разрушительно, а проясняя что-то в отношениях. При этом есть моменты, когда мы уступаем, находим компромисс, когда каждый имеет право на мнение, на инаковость. В счастливом брак у людей есть внутренняя сила выдерживать инаковость супруга без слияния с ним.

— Мне кажется, что в отношениях близких людей все равно присутствует, пусть в разной степени, желание изменить супруга под себя. Так получилось, что многие мои знакомые еще со школьных лет рассказывали мне свои семейные истории, а я давала мудрые советы. Приятель рассказывал, что его жена постоянно заходила на его территорию по самым разным вопросам. Его доброту и интеллигентность она воспринимала как слабость и постоянно его унижала в психологическом плане. Я ему давала советы, как защититься, остаться самим собой, и говорила, что это не жизнь, а бесконечная борьба. Наверное, такие браки не нужны. Но в разной форме, в разной степени в семьях такие вещи все-таки происходят. Может быть, можно немного побороться, а потом будет счастье?

— Я не верю в это. Думаю, вы тоже не верите, что можно побороться и получить счастье. Как только в браке начинается война за власть, она идет до конца. Женщина может выиграть, если ее избранник инфантильный человек или мальчик, который вырос с обесценивающей, отвергающей матерью. Он попадает в привычную ситуацию, где вынужден подчиниться женщине.

В этом браке не будет счастья, потому что нет ни равновесия, ни партнерства.

А будет женщина, которая взваливает все на свои плечи и начнет предъявляет претензии. И будет домашний злобный "хомяк", который лежит на диване и тоже всем недоволен. Где тут счастье?

В отношении брака надо быть реалистами:

с одной стороны, я верю, что некоторые браки заключаются на небесах;

с другой стороны, понятно, что партнера зачастую встречают, как пазлы соединяются, очень подходящие по структуре люди.

Например, женщина с зависимостью и с подавлением эмоций найдет мужчину, у которого очень жесткие стандарты и которому нужно ею управлять. Зачастую этот пазл болезненный, люди начинают разрушать друг друга, пытаясь найти безопасность в браке через победу над другим.

— К сожалению, человек не понимает, что если будет заботиться о своих близких, то будет таким образом заботиться и о себе тоже. Тут, наверное, людям не хватает мудрости?

— Вы абсолютно правы, нам не хватает мудрости. Откуда ее взять? Мудрость в отношениях — это внутренний интроект. Мы сначала смотрим на то, что:

происходит у папы с мамой,

говорит общество,

делает ближайшее окружение.

И уже оттуда берем модели. Они могут быть очень устойчивыми. Для того чтобы их изменить, нужно прикладывать время и усилия.

Принц и Русалочка

— Есть много песен и книг про безответную любовь. Нужно ли ее лелеять или лучше отказаться? Я знаю людей, которые не могли ничего поделать, они просто убивали свою жизнь (и сейчас продолжают) из-за того, что не смогли отказаться от тех людей, которые их не любили.

— Считается, что в большой безответной любви есть некое величие. Но для меня это грань нездоровья. Если мы посмотрим на безответно влюбленного человека, то увидим у него:

во-первых, не очень высокую самооценку;

во-вторых, внутренний запрет на счастье, когда человек свою жизнь сливает в угоду другому.

Иногда бывают встречи с психопатичным партнером, который манипуляциями снижает самооценку, но многие и сами не позволяют себе по разным причинам быть счастливыми. Для них это очень часто внутренняя позиция величия.

Я у себя в "Инстаграме" разбираю негативные женские сценарии на примерах сказок. Не так давно рассказывала о судьбе Русалочки. Эта сказка прекрасно иллюстрирует то, о чем вы говорите. Русалочка любила принца безответно, она отдала свой голос, чтобы танцевать. И когда танцевала, то улыбалась, хотя каждое движение причиняло ей боль. Мазохизм 100%-й. А мазохист научен семьей, воспитанием любить и ценить себя за ту дозу страданий, которую выдерживает. Русалочки даже спала у двери на коврике, на подушечке, которую принц ей дал. Но в итоге он женился на другой девушке.

— Вспомним "Юнону и Авось". Бедной Кончите было 16 лет, когда она встретила Николая Резанова. Они даже не могли пообщаться, потому что он не говорил по-испански, она не говорила по-русски. Он уехал за разрешением на брак и погиб по дороге в 1807 году. Кончита всю жизнь хранила обет молчания. Мы ценим верность. Вот это что — верность или глупость? Это же реальная история.

— Так трудно обесценивать "Юнону и Авось", эту прекрасную историю, наш внутренний идеал. Судьба женщины — служить жизни, и все мы очень разные. Возможно, для характера Кончиты это лучший выбор. Может быть, она и так пошла бы в монахини. Есть люди, которые выбирают аскезу. Но это не значит, что та, которая после расставания с любимым смогла бы оплакать его, пережить это горе и родить еще пятерых детей, не любила первого жениха. Важно позволить каждому быть собой и не обесценивать ни того, ни другого. Не нужно категоричности: черное — белое, вот это хорошо, вот это плохо.

История Кончиты прекрасна, она показывает нам, что любовь есть, что очень важно разрешить своему сердцу любить.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова