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Автор Василий Амирджанов

Опричники BLM зачищают культурный ландшафт

Общество

Движение Black Lives Matter (BLM) продолжает раздвигать границы сознания, открывая все новые возможности для глумления над здравомыслием.

Граждане США и Евросоюза, которые никогда не были ни рабами, ни рабовладельцами, окунулись в исторический ревизионизм. Одни извиняются на коленях, другие требуют извинений и компенсаций. По ходу и трансформируют культурное пространство, жонглируя понятиями "белый" и "черный".

Неугомонные мстители

Американский актер Энтони Маки, который снялся в роли супергероя Сокола в популярной франшизе Marvel "Мстители", обвинил киностудию в отсутствии расового разнообразия в фильмах:

"Меня действительно беспокоит, что я участвовал в семи фильмах Marvel, где каждый продюсер, режиссер, каскадер, художник по костюмам и вообще каждый человек вокруг меня был белым".

И он прав. В парадигме BLM чернокожий — это не только обладатель привилегии пасть перед ним на колени и извиниться, но и профессия. Достаточно быть чернокожим, чтобы считаться талантливым продюсером, кинооператором, звукорежиссером, сценаристом или актером.

Энтони Маки напрямую обвинил в расизме создателей фильма "Черная пантера", составной части франшизы "Мстители". В картине снимались исключительно темнокожие артисты, и это — расизм. Но не все так просто в цепочке рассуждений Энтони Маки. Оказывается, что доминирование в "Черной пантере" представителей афроамериканского сообщества — это тоже проявление расизма. Вроде как эксплуатация за приличные суммы в долларах США.

И правда, это удивительно, что для съемок были выбраны темнокожие артисты, если учесть, что действие разворачивается в вымышленной африканской стране. В Африке же полно белых племен с копьями и барабанами, но продюсеры отчего-то предпочли чернокожих. Артист не скрывает своего возмущения:

"Это еще больший расизм, чем все остальное. Потому что если вы можете нанять чернокожих в фильм про чернокожих, почему вы не можете нанять их же, но только в фильм, где в основном снимаются белые?"

Иными словами, чернокожие должны быть задействованы во всех фильмах, а белым нет места на кинематографическом празднике жизни. Да и вообще, давно пора "Оскары" делить поровну с белыми или все статуэтки разом отдавать чернокожим. Иначе — расизм!

BLM-цензура

В отношении Facebook в парадигме BLM был организован полноценный бойкот со стороны группы правозащитных организаций, которые занимаются проблемами цветного населения США.

Правозащитники обратились к мировым брендам с призывом не размещать рекламу в этой социальной сети и на ее дочерних ресурсах. Таким образом выразить протест из-за якобы отсутствия в Facebook "регулирования контента с ненавистническими высказываниями, расизмом и насилием".

Система регулирования Facebook может по поводу и без повода заблокировать фото, видео или самого пользователя. Задолго до всей этой свистопляски с BLM, лет десять тому назад, Facebook заблокировал фото, которое я разместил на своей странице. Робот-модератор сообщил, что на нем "много обнаженного тела". Ну да, фото балерин, исполнявших танец маленьких лебедей — картина весьма фривольного содержания.

Блокируют пользователей за слова, внесенные в стоп-лист Facebook, не говоря уже о тотальной фильтрации всего и вся. Вероятно, этого для BLM мало. Вообще, у Facebook определенно есть одно уязвимое место — отсутствие темной темы отображения социальной сети на устройствах. Тут Марк Цукерберг явно дал маху.

Тем временем Coca-Cola Company взяла паузу в размещении рекламы. Она пока на 30 дней откажется от маркетинговой деятельности во всех соцсетях, подчиняясь тренду бойкота Facebook, чтобы оценить ситуацию и провести ревизию продвижения продуктов компании. Об этом заявил главный исполнительный директор Джеймс Куинси:

"В мире нет места расизму, и нет места расизму в социальных сетях".

У Coca-Cola и Pepsi действительно шаткое положение. Черный цвет этих знаменитых напитков может восприниматься в зависимости от настроения и как расизм, и как поддержка опричнины BLM.

Маркетинговая перезагрузка

На фоне фестиваля движения Black Lives Matter многие крупные компании решили пересмотреть свою маркетинговую политику.

  • L'Oreal откажется от использования слов "белая" и "светлая" при описании своей косметики;
  • Johnson & Johnson приняла решение снять с продажи средства для осветления пятен на коже;
  • Unilever решила убрать с упаковок товаров слово "белый".

Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что запретят белым актерам озвучивать небелых персонажей. Как решат задачу с озвучкой животных в мультиках, пока неизвестно, но их видовые права тоже должны быть соблюдены. А то всякое бывает. Я вон в серии фильмов про планету обезьян такого насмотрелся, что неделю сны страшные снились.

Веками попустительствовали белому снегу — и что в итоге? Глобальное потепление как бы намекает, что и доминированию белых медведей приходит конец. Всем же известно, что в цирках по всему миру эксплуатируют темношкурых медведей, но общественность безмолвствовала, потакая расизму.

При зачистке культурного ландшафта движению BLM предстоит исключить из привычной речи множество устоявшихся выражений:

  • черный день;
  • черный юмор;
  • черная пятница;
  • отбеливатель;
  • черно-белое изображение.

Надо признать, что с белой бумагой получается несколько дискриминационно, особенно с туалетной. Собственно, и классическое платье невесты несколько издевательски выглядит, подчеркивая своим цветом рабское будущее жениха.

Добрались и до Иисуса

На волне пандемии BLM-20 архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби открыл новые страницы из земной жизни Иисуса Христа:

"Иисус был с Ближнего Востока, он не был белым. Важно, чтобы мы это помнили!"

В этот момент, вероятно, вздрогнули все сыны и дочери Израиля, узнав, что они теперь не белые, то есть не имеют никакого отношения к европеоидной расе. Ну хотя бы не заставят вставать на колени и извиняться — и то хорошо.

Активист же движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг предложил более радикальный способ борьбы с расизмом — снести все статуи и убрать все изображения с белокожим Иисусом Христом. По его мнению, Спаситель своим видом "отражает превосходство белой расы". Что-то подсказывает, что Второе пришествие может стать для Мессии намного опаснее, чем Первое.

Досталось и Сервантесу

BLM-черносотенцы уже изрядно подредактировали памятники в Европе и США. В Америке пострадали монументы не только представителям Конфедерации, но и мореплавателю Христофору Колумбу, первому президенту и одному из отцов-основателей США Джорджу Вашингтону. Досталось и автору национального гимна Фрэнсису Скотту Ки.

Примечательно, что от представителей BLM досталось и памятнику испанскому писателю Мигелю де Сервантесу. Вероятно, за то, что он, попав в плен, пять лет провел в рабстве в Северной Африке, подвергаясь избиениям и пыткам.

Война с памятниками и весь этот BLM-шабаш удручает почетного президента "Формулы-1" Берни Экклстоуна. По нынешним временам он чрезвычайно смело заметил, что активисты заходят слишком далеко:

"Во многих случаях чернокожие люди могут быть в большей степени расистами, чем белые. То, что сейчас протестующие пытаются разрушать все эти памятники — полная глупость. Лучше бы привели туда детей и рассказали, почему этим людям поставили памятники и что они сделали в жизни".

Иными словами, снова заявил о превосходстве белых. Не удивлюсь, если и Берни Экклстоуна тоже заставят встать на колени и извиниться, угрожая проколоть шины его любимым болидам. Шины ведь — черные, стало быть — расистские.

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Темы расизм цензура мстители black lives matter дискриминация беспорядки в сша социальная политика
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