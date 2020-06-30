Движение Black Lives Matter (BLM) продолжает раздвигать границы сознания, открывая все новые возможности для глумления над здравомыслием.
Граждане США и Евросоюза, которые никогда не были ни рабами, ни рабовладельцами, окунулись в исторический ревизионизм. Одни извиняются на коленях, другие требуют извинений и компенсаций. По ходу и трансформируют культурное пространство, жонглируя понятиями "белый" и "черный".
Американский актер Энтони Маки, который снялся в роли супергероя Сокола в популярной франшизе Marvel "Мстители", обвинил киностудию в отсутствии расового разнообразия в фильмах:
"Меня действительно беспокоит, что я участвовал в семи фильмах Marvel, где каждый продюсер, режиссер, каскадер, художник по костюмам и вообще каждый человек вокруг меня был белым".
И он прав. В парадигме BLM чернокожий — это не только обладатель привилегии пасть перед ним на колени и извиниться, но и профессия. Достаточно быть чернокожим, чтобы считаться талантливым продюсером, кинооператором, звукорежиссером, сценаристом или актером.
Энтони Маки напрямую обвинил в расизме создателей фильма "Черная пантера", составной части франшизы "Мстители". В картине снимались исключительно темнокожие артисты, и это — расизм. Но не все так просто в цепочке рассуждений Энтони Маки. Оказывается, что доминирование в "Черной пантере" представителей афроамериканского сообщества — это тоже проявление расизма. Вроде как эксплуатация за приличные суммы в долларах США.
И правда, это удивительно, что для съемок были выбраны темнокожие артисты, если учесть, что действие разворачивается в вымышленной африканской стране. В Африке же полно белых племен с копьями и барабанами, но продюсеры отчего-то предпочли чернокожих. Артист не скрывает своего возмущения:
"Это еще больший расизм, чем все остальное. Потому что если вы можете нанять чернокожих в фильм про чернокожих, почему вы не можете нанять их же, но только в фильм, где в основном снимаются белые?"
Иными словами, чернокожие должны быть задействованы во всех фильмах, а белым нет места на кинематографическом празднике жизни. Да и вообще, давно пора "Оскары" делить поровну с белыми или все статуэтки разом отдавать чернокожим. Иначе — расизм!
В отношении Facebook в парадигме BLM был организован полноценный бойкот со стороны группы правозащитных организаций, которые занимаются проблемами цветного населения США.
Правозащитники обратились к мировым брендам с призывом не размещать рекламу в этой социальной сети и на ее дочерних ресурсах. Таким образом выразить протест из-за якобы отсутствия в Facebook "регулирования контента с ненавистническими высказываниями, расизмом и насилием".
Система регулирования Facebook может по поводу и без повода заблокировать фото, видео или самого пользователя. Задолго до всей этой свистопляски с BLM, лет десять тому назад, Facebook заблокировал фото, которое я разместил на своей странице. Робот-модератор сообщил, что на нем "много обнаженного тела". Ну да, фото балерин, исполнявших танец маленьких лебедей — картина весьма фривольного содержания.
Блокируют пользователей за слова, внесенные в стоп-лист Facebook, не говоря уже о тотальной фильтрации всего и вся. Вероятно, этого для BLM мало. Вообще, у Facebook определенно есть одно уязвимое место — отсутствие темной темы отображения социальной сети на устройствах. Тут Марк Цукерберг явно дал маху.
Тем временем Coca-Cola Company взяла паузу в размещении рекламы. Она пока на 30 дней откажется от маркетинговой деятельности во всех соцсетях, подчиняясь тренду бойкота Facebook, чтобы оценить ситуацию и провести ревизию продвижения продуктов компании. Об этом заявил главный исполнительный директор Джеймс Куинси:
"В мире нет места расизму, и нет места расизму в социальных сетях".
У Coca-Cola и Pepsi действительно шаткое положение. Черный цвет этих знаменитых напитков может восприниматься в зависимости от настроения и как расизм, и как поддержка опричнины BLM.
На фоне фестиваля движения Black Lives Matter многие крупные компании решили пересмотреть свою маркетинговую политику.
Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что запретят белым актерам озвучивать небелых персонажей. Как решат задачу с озвучкой животных в мультиках, пока неизвестно, но их видовые права тоже должны быть соблюдены. А то всякое бывает. Я вон в серии фильмов про планету обезьян такого насмотрелся, что неделю сны страшные снились.
Веками попустительствовали белому снегу — и что в итоге? Глобальное потепление как бы намекает, что и доминированию белых медведей приходит конец. Всем же известно, что в цирках по всему миру эксплуатируют темношкурых медведей, но общественность безмолвствовала, потакая расизму.
При зачистке культурного ландшафта движению BLM предстоит исключить из привычной речи множество устоявшихся выражений:
Надо признать, что с белой бумагой получается несколько дискриминационно, особенно с туалетной. Собственно, и классическое платье невесты несколько издевательски выглядит, подчеркивая своим цветом рабское будущее жениха.
На волне пандемии BLM-20 архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби открыл новые страницы из земной жизни Иисуса Христа:
"Иисус был с Ближнего Востока, он не был белым. Важно, чтобы мы это помнили!"
В этот момент, вероятно, вздрогнули все сыны и дочери Израиля, узнав, что они теперь не белые, то есть не имеют никакого отношения к европеоидной расе. Ну хотя бы не заставят вставать на колени и извиняться — и то хорошо.
Активист же движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг предложил более радикальный способ борьбы с расизмом — снести все статуи и убрать все изображения с белокожим Иисусом Христом. По его мнению, Спаситель своим видом "отражает превосходство белой расы". Что-то подсказывает, что Второе пришествие может стать для Мессии намного опаснее, чем Первое.
BLM-черносотенцы уже изрядно подредактировали памятники в Европе и США. В Америке пострадали монументы не только представителям Конфедерации, но и мореплавателю Христофору Колумбу, первому президенту и одному из отцов-основателей США Джорджу Вашингтону. Досталось и автору национального гимна Фрэнсису Скотту Ки.
Примечательно, что от представителей BLM досталось и памятнику испанскому писателю Мигелю де Сервантесу. Вероятно, за то, что он, попав в плен, пять лет провел в рабстве в Северной Африке, подвергаясь избиениям и пыткам.
Война с памятниками и весь этот BLM-шабаш удручает почетного президента "Формулы-1" Берни Экклстоуна. По нынешним временам он чрезвычайно смело заметил, что активисты заходят слишком далеко:
"Во многих случаях чернокожие люди могут быть в большей степени расистами, чем белые. То, что сейчас протестующие пытаются разрушать все эти памятники — полная глупость. Лучше бы привели туда детей и рассказали, почему этим людям поставили памятники и что они сделали в жизни".
Иными словами, снова заявил о превосходстве белых. Не удивлюсь, если и Берни Экклстоуна тоже заставят встать на колени и извиниться, угрожая проколоть шины его любимым болидам. Шины ведь — черные, стало быть — расистские.
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