Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Армен Гаспарян: "Технологии идеального шторма вернулись к создателям"

Общество

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон написал книгу "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома". Несмотря на возражения администрации американского президента, суд разрешил публикацию. Власти США будут добиваться, чтобы Болтон не получил деньги от продаж. Помпео назвал Болтона предателем, а его книгу лживой.

Дорога ложка к обеду. — Книга прекрасно совпала с коронавирусом, погромами и фактически начинающейся предвыборной гонкой. Обо всем этом и многом другом в прямом эфире главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой рассказал политолог Армен Гаспарян.

Читайте начало интервью:

— Армен, бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон написал мемуары из Белого дома. Он сказал, что писал по воспоминаниям, а все секретные документы уничтожил еще до увольнения. Белым дом просто бился в истерике, но суд разрешил опубликовать эту прекрасную книгу.

— Это дело было сильно-сильно накалено ещё до того, как суд взялся рассматривать. Я полистал эту книжку — первые сканы глав, которые появились в сети. Она, конечно, очень своеобразная, как и вся американская политика, жанр, которой свелся к тому, что я — умный, все предвидел и предсказал, а этот тупица, невменяемый идиот, президент все дело испоганил.

Хотя что-то я не помню во время Болтона при власти его точных судьбоносных прогнозов. Очевидно, что Болтон озлоблен. Конечно, это — попытка сыграть мемуарами на стороне демократов, потому что книга появляется во время пандемии коронавируса, когда Америка уходит на электоральный цикл.

США идеально штормит в ответку

Трамп, конечно, человек — очень своеобразный. Очень. Но я не верю, что Трамп не знал о существовании Финляндии как независимого государства. Правда. Мне кажется, что господин Болтон приврал в некоторых местах. А маленькая ложь, как учил наш знаменитый Макс Отто фон Штирлиц, всегда рождает большое недоверие. Так и здесь.

— Действительно эпидемия у них достигла ужасных масштабов, показала огромные проблемы с медициной. И на этом фоне начались еще более страшные бесконечные беспорядки, покаянные перед чернокожими, хотя не только их далекие предки были рабами. Как вы считаете, они успокоятся или это будет продолжаться?

— Будет продолжаться еще какое-то время, пока их не успокоят. Это уже давным-давно не имеет никакого отношения ни к какому рабовладельчеству. Это — в чистом виде технологии идеального шторма, которые Соединенные Штаты отличным образом реализовывали где только можно за последние 20 лет.

Как пошутил один мой знакомый:

Поскольку случилась самоизоляция в эпоху пандемии коронавируса, лучшие специалисты по бархатным революциям вынуждены были работать дома. Поэтому получились такие волнения в Соединенных Штатах Америки с традиционными падениями памятников. Зачастую онии не имели никакого отношения ни к какому рабовладельцу.

— Даже Колумб пострадал.

— Да. Если вы там боретесь против рабовладельчества, начинать надо с азов. Прежде всего надо переименовать страну и континент. Потому что Америка в честь кого названа и кем? Он нес туземцам бремя белого человека. С вашей точки зрения, он — отвратителен.

Переименовать Америку в Индианию

Второй момент — хорошо, все там бегают вокруг этих негров бесконечно. Какая-то вселенская эпоха гарлемов. У индейцев отжали территорию, все имущество, самих их загнали в резервации. Их миллионами истребляли.

Я ни разу во время этого американского разгуляя не видел, чтобы кто-нибудь сказал: может быть, мы за краснокожих поговорим хоть немного?… Мы же все — такие правильные, мы же — за справедливость и все хорошее. Но эта проблема вообще никого не парит абсолютно. Зато она перекинулась из США повсюду. Франция крушит памятники.

— По всей Европе — в Бельгии, Англии…

— Датчане хотят скинуть памятник Оливеру Кромвелю, шведы — Карлу XII и так далее. Очевидно, что это такая попытка тотального могучего пересмотра истории. Беда для всех этих невменяемых прыгающих олигофренов в том, что историю нельзя переиграть, она уже случилась.

Чёрным расизмом историю вспять не повернуть

В нашей истории есть все эти люди, и генерал Ли, и Джесси Джеймс, и много кто еще. В этой истории не будет просто вас. Потому что вы — пена в мутном потоке, которую смоют, когда начнут наводить порядок, и забудут завтра.

Очевидно совершенно, что рано или поздно Дональд Фредович Трамп озлобится окончательно. Он уже сказал, что год заключения за сожжение флага и немедленно паковать тех, кто пытается осквернять памятники. Как только начнет закручивание гаек в США, это автоматически случится и в Европе, потому что она следует в фарватере у США. И очевидно, что эта игра не будет очень уж долгой.

Потом этих Black Lives Matter никто не вспомнит, по крайней мере, добрым словом, потому что никому не интересно, никакого конструктива нет. Вы боретесь против расизма, но при этом вы позволяете себе, будучи чернокожими, избивать белых. Бабушка 92-летняя избитая этим негрилом, это — борьба против расизма?

По-моему, это и есть в чистом виде самый оголтелый и мерзкий расизм, просто черный, а не белый.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы расизм black lives matter джордж флойд дональд трамп армен гаспарян беспорядки в сша
Новости Все >
Крымский депутат сломал местному жителю череп
Некрасивый мужчина назвал пандемию COVID-19 лучшим событием в жизни
Айза Анохина объяснила, почему не хочет быть чеченкой
Юран заявил о начале подготовки "Химок" к РПЛ
Лавров призвал Армению и Азербайджан к сдержанности
Газизов готовит переход Бердыева в "Спартак"
Эксперт: повышение пенсий необходимо
В Норильске "скорая" отказалась выезжать к пациентке с температурой
Илона Маска подозревают в избиении Эмбер Херд
В ГД оценили вероятность введения траурного дня из-за COVID
Последние материалы
Путин поговорил по телефону с президентом Алжира
Роналду принял решение по будущей команде
Исследование: кофе защитит от цирроза печени
Регина Дубовицкая рассказала о поцелуе Михаила Задорнова
Мария Шукшина завела свой канал на YouTube
Ключевую ставку в России могут снизить еще
Google запретит рекламу шпионских программ и технологий
Водонаева обвинила мэра Геленджика в проблемах горожан
ЕГЭ по физике и истории прошли без нарушений
Диетолог рассказала, как есть чипсы и бургеры без вреда для здоровья
Популярное
Российский шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
Стало известно, что сделает Россия, если Украина выйдет из "Минска"
Бывший СССР
Стало известно, что сделает Россия, если Украина выйдет из "Минска"
Человеческий фактор
Избиваемый чеченцами мужчина кричал: "Да, я русский!"
Экспертное мнение
Никакой новой страшной пневмонии в Казахстане нет. И не было
Василий Амирджанов Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы Василий Амирджанов Игорь Буккер "Обезьяний процесс", или Теория происхождения адвокатов Игорь Буккер Руслан Веснянко Как долго будет "свадебным" президентом Владимир Зеленский Руслан Веснянко
Комментарии
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Вегетарианство ведет к слабоумию?
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Сколько лет вашему сердцу
Танк "Армата" – принципиально новая машина
Новая причина старения организма кроется в митохондриях
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
В Хабаровске организовано третье шествие в поддержку Фургала
Синоптик раскрыл причину частых погодных катаклизмов в России
Синоптик раскрыл причину частых погодных катаклизмов в России
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Испытания российской вакцины против COVID-19 полностью завершены
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ