Армен Гаспарян: "Технологии идеального шторма вернулись к создателям"

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон написал книгу "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома". Несмотря на возражения администрации американского президента, суд разрешил публикацию. Власти США будут добиваться, чтобы Болтон не получил деньги от продаж. Помпео назвал Болтона предателем, а его книгу лживой.

Дорога ложка к обеду. — Книга прекрасно совпала с коронавирусом, погромами и фактически начинающейся предвыборной гонкой. Обо всем этом и многом другом в прямом эфире главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой рассказал политолог Армен Гаспарян.

Читайте начало интервью:

— Армен, бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон написал мемуары из Белого дома. Он сказал, что писал по воспоминаниям, а все секретные документы уничтожил еще до увольнения. Белым дом просто бился в истерике, но суд разрешил опубликовать эту прекрасную книгу.

— Это дело было сильно-сильно накалено ещё до того, как суд взялся рассматривать. Я полистал эту книжку — первые сканы глав, которые появились в сети. Она, конечно, очень своеобразная, как и вся американская политика, жанр, которой свелся к тому, что я — умный, все предвидел и предсказал, а этот тупица, невменяемый идиот, президент все дело испоганил.

Хотя что-то я не помню во время Болтона при власти его точных судьбоносных прогнозов. Очевидно, что Болтон озлоблен. Конечно, это — попытка сыграть мемуарами на стороне демократов, потому что книга появляется во время пандемии коронавируса, когда Америка уходит на электоральный цикл.

США идеально штормит в ответку

Трамп, конечно, человек — очень своеобразный. Очень. Но я не верю, что Трамп не знал о существовании Финляндии как независимого государства. Правда. Мне кажется, что господин Болтон приврал в некоторых местах. А маленькая ложь, как учил наш знаменитый Макс Отто фон Штирлиц, всегда рождает большое недоверие. Так и здесь.

— Действительно эпидемия у них достигла ужасных масштабов, показала огромные проблемы с медициной. И на этом фоне начались еще более страшные бесконечные беспорядки, покаянные перед чернокожими, хотя не только их далекие предки были рабами. Как вы считаете, они успокоятся или это будет продолжаться?

— Будет продолжаться еще какое-то время, пока их не успокоят. Это уже давным-давно не имеет никакого отношения ни к какому рабовладельчеству. Это — в чистом виде технологии идеального шторма, которые Соединенные Штаты отличным образом реализовывали где только можно за последние 20 лет.

Как пошутил один мой знакомый:

Поскольку случилась самоизоляция в эпоху пандемии коронавируса, лучшие специалисты по бархатным революциям вынуждены были работать дома. Поэтому получились такие волнения в Соединенных Штатах Америки с традиционными падениями памятников. Зачастую онии не имели никакого отношения ни к какому рабовладельцу.

— Даже Колумб пострадал.

— Да. Если вы там боретесь против рабовладельчества, начинать надо с азов. Прежде всего надо переименовать страну и континент. Потому что Америка в честь кого названа и кем? Он нес туземцам бремя белого человека. С вашей точки зрения, он — отвратителен.

Переименовать Америку в Индианию

Второй момент — хорошо, все там бегают вокруг этих негров бесконечно. Какая-то вселенская эпоха гарлемов. У индейцев отжали территорию, все имущество, самих их загнали в резервации. Их миллионами истребляли.

Я ни разу во время этого американского разгуляя не видел, чтобы кто-нибудь сказал: может быть, мы за краснокожих поговорим хоть немного?… Мы же все — такие правильные, мы же — за справедливость и все хорошее. Но эта проблема вообще никого не парит абсолютно. Зато она перекинулась из США повсюду. Франция крушит памятники.

— По всей Европе — в Бельгии, Англии…

— Датчане хотят скинуть памятник Оливеру Кромвелю, шведы — Карлу XII и так далее. Очевидно, что это такая попытка тотального могучего пересмотра истории. Беда для всех этих невменяемых прыгающих олигофренов в том, что историю нельзя переиграть, она уже случилась.

Чёрным расизмом историю вспять не повернуть

В нашей истории есть все эти люди, и генерал Ли, и Джесси Джеймс, и много кто еще. В этой истории не будет просто вас. Потому что вы — пена в мутном потоке, которую смоют, когда начнут наводить порядок, и забудут завтра.

Очевидно совершенно, что рано или поздно Дональд Фредович Трамп озлобится окончательно. Он уже сказал, что год заключения за сожжение флага и немедленно паковать тех, кто пытается осквернять памятники. Как только начнет закручивание гаек в США, это автоматически случится и в Европе, потому что она следует в фарватере у США. И очевидно, что эта игра не будет очень уж долгой.

Потом этих Black Lives Matter никто не вспомнит, по крайней мере, добрым словом, потому что никому не интересно, никакого конструктива нет. Вы боретесь против расизма, но при этом вы позволяете себе, будучи чернокожими, избивать белых. Бабушка 92-летняя избитая этим негрилом, это — борьба против расизма?

По-моему, это и есть в чистом виде самый оголтелый и мерзкий расизм, просто черный, а не белый.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев