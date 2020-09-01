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Автор Евгений Стриж

Когда ты страстно увлечен — время не имеет значения

Общество

"Страсть — это то, что помогает пережить самые трудные времена, которые в противном случае могут сделать сильных людей слабыми, а слабых — сдаться", — пишет Нил Деграсс Тайсон, астрофизик и популяризатор науки.

Когда ты страстно увлечен — время не имеет значения

"Новички в том или ином деле, приходящие к нам, как правило, обладают самыми разными чертами. Кто-то более настойчив, кто-то — более дисциплинирован. Но единственная общая черта, которую я нашел у тех из них, которые стали потом лучшими — страсть", — рассказывает Марти Фукуда, операционный директор N2 Publishing.

Согласен с этими мнениями и всемирно известный виолончелист Йо Йо Ма.

"Страсть — это великая сила, которая "развязывает" креативность. Если вы увлечены чем-то, вы готовы рисковать", — говорит он.

Достижение великих целей начинается с мечты, которая вдохновляет и побуждает нас преодолевать трудности. Чтобы работать на высшем уровне, каждому нужна мечта.

О чем мечтаете вы? Если вы задумались над этим вопросом на 10 и более секунд, то все еще не нашли свою страсть. Вы не увлечены чем-то прямо сейчас: так что стоит попробовать создать обстановку, в которой ваши стремления проявятся наиболее явно.

Вот простые способы, которые помогут достичь такой обстановки.

Попробуйте новые вещи

Попытайтесь сделать то, что вы всегда хотели сделать, но откладывали, потому что были слишком заняты. Возьмите урок игры на гитаре, сходите на кулинарные курсы, запишитесь в секцию плавания — расширьте свои горизонты. Возможно, ваша настоящая страсть в жизни — это то, что вы никогда не пробовали.

Не останавливайтесь на том, что уже умеете

Вы можете быть хороши в каких-то рабочих делах или хобби — например, в катании на велосипеде. В этом случае кажется, что свою страсть вы нашли — стоит лишь выделить больше времени на то, что уже неплохо получается.

Но вместо того, чтобы идти по пути наименьшего сопротивления, двигайтесь к тому, что дает вам самое сильное чувство вовлеченности. Будьте увлечены тем, что вдохновляет и бросает вам вызов. Неважно, если вы прибежите последним в марафонском забеге или нарисуете неудачную картину — суть в том, чтобы найти страсть, а не стать лучшим.

Не превращайте все в рутину

Часы, потраченные на любимое хобби или занятие, летят незаметно, и если вы находитесь в приятном предвкушении от одной мысли о том, что скоро займетесь любимым делом — вас можно поздравить. Но если со временем вы поймете, что охладели к выбранному виду деятельности — без сомнения начинайте с начала.

Ваша страсть должна быть тем, что мотивирует вас вставать по утрам с постели, тем, что дает вам импульс, ощутимый даже в рабочей суете.

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