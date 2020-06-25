Человечество хочет сделать 2020 год еще тяжелей?

Нынешний 2020 год войдет в историю как время ЧП, странных событий, сенсационных новостей и вновь открытых напастей. К примеру, международной группе специалистов, изучающих Тибетское нагорье, удалось найти 28 неизвестных вирусов.

Находка обнаружилась в слое ледяного пласта Гулия из гор Кунлун.После очистки полученных образцов от загрязненного слоя керна в нем оказалось, в общей сложности, более 33 вирусов, из которых 28 ранее не встречались.

Как пишут эксперты, ученые США, России, Китая и Италии встревожены тем фактом, что на фоне глобального потепления и дающих ледников древние вирусы, такие вирусы могут повести себя крайне нестандартно.

Напомним, в 1999 году ученые нашли вирус мозаики томатов, сохранившийся в леднике возрастом свыше 140 тысяч лет. Подобные вещи находили в 2004, 2007 и 2014 годах. При этом потенциальную опасность патогенов, сокрытых в вечной мерзлоте, сложно оценить в полной мере.

Хотя, по большому счету, переплюнуть коронавирус по заразе и способам менять окружающий мир, а также политику с экономикой, не удастся никому. Нефть просела, доллар поскакал куда надо, а рубль рухнул вниз - это понятно, и объяснимо каким-то объективными вещами. Равно как и бунты в США.

Но, как писали в телеграм-канале GlavMedia, «человечество действительно само нарывается". Трудно не согласиться.

«Раз:

На севере Урала обнаружили объект, похожий на пирамиду - это гора высотой 800 метров, имеющая восемь ровных граней. Летом 2020 года к «пирамиде» планируется полностью оснащенная экспедиция, хотя местные оленеводы-ханты запрещают приближаться к "священному месту" ближе, чем на 80 км.

Два:

Суд в штате Вирджиния впервые в истории разрешил разрезать корпус британского лайнера Titanic, затонувшего 108 лет назад в Атлантическом океане.

Три:

Динозавры вскоре могут вернуться в реальную жизнь - палеонтолог, доктор Джек Хорнер объявил о старте к концу 2020 года исследовательского проекта по возвращению к жизни вымерших существ путем их выведения скрещиванием "родственных" животных.

Четыре:

Некоммерческая организация- партнер METI в 2020 году планирует отправить в космос радиопослание огромной мощности, благодаря которому потенциальные жители других миров (если они есть) могли бы обратить внимание на Землю.

Пять:

Археологи нашли недалеко от города Луксор на юге Египта крупный тайник с более чем 20 запечатанными саркофагами, сообщает Daily Mail. Научное сообщество планирует приступить к открытию саркофагов в октябре 2020 года.

"Год и так тяжелый - не хватает только духа священной пирамиды, проклятия "Титаника", прилета инопланетян, воскрешения динозавров и открытия черных саркофагов", подытожили сетевые специалисты.

В целом, и правильно - абсурд не бывает конечным...