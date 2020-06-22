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Автор Ирина Гусакова

Тест пройден! Четыре вывода из пробного электронного голосования

Общество

В Москве прошло тестовое испытание технической системы, которая должна обеспечить онлайн-голосование по поправкам в Конституцию. Участникам предлагалось ответить, что для них важнее: новые дополнительные парковки во дворах или расширение озеленения. Впрочем, основной вопрос заключался в другом — насколько успешно система голосования справится с непростой и очень ответственной задачей.

Тестирование завершено. И вот что мы благодаря ему узнали.

Электронное голосование вызывает интерес

Тест системы не сопровождался рекламой: только приглашения, приходившие москвичам, уже зарегистрировавшимся для участия в онлайн-голосовании по изменениям к Конституции. И это была принципиальная позиция.

"Вы не видели ничего: ни баннеров, ни-каких-то транспарантов, ни роликов… Мы хотели, чтобы те, кому надо, просто пришли, — пояснил заместитель председателя московской Общественной палаты Алексей Венедиктов. — Результат — более 80 тысяч участников".

Электронное голосование — не только для молодежи

Сторонников активного внедрения в городе разных онлайн-сервисов порой упрекают в невнимании к интересам старшего поколения — якобы, "пожилым это сложно". Однако среди москвичей, подавших заявку на онлайн-голосование молодых (до 35 лет) — всего 28%, а москвичей старшего 55 лет — не на много меньше, 23%. Никакой сенсации здесь нет — но очередное подтверждение того, что Интернету все возрасты покорны.

Электронное голосование — это надежно

"IT-специалистам предоставлена возможность проверить систему на уязвимость, а мы будем готовы выслушать все замечания и доработать систему с их учетом, — рассказывал перед тестированием руководитель Общественного штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух. Хакерам была даже предложена премия — 2 млн. рублей. Ради такого приза стоит постараться".

Однако ни малейшего ущерба голосованию нанесено не было. Специалистам пришлось самим имитировать высокие нагрузки на сайт и другие угрозы. Система справилась без сбоев.

Электронному голосованию можно доверять

В ходе тестирования организаторы продемонстрировали, как будет сохранена тайна волеизъявления, и рассказали про возможности для наблюдения за голосованием.

"Еще с момента выборов в Мосгордуму мы использовали технологию блокчейн, — объясняет Илья Массух. — Она позволяет зашифровать цепочку бюллетеней уже с голосами, и гарантирует невозможность ее расшифровки без ключей. А эти ключи в процессе тестирования разделили на пять частей. Их хранили разные люди, в том числе — представитель Центризбиркома. Только соединенные вместе пять ключей вместе дают возможность расшифровать бюллетень. Это достаточно надежная конструкция для обеспечения неизменности голосования до подведения итогов".

А наблюдать за ходом голосования сможет любой желающий: статистика по количеству проголосовавших будет транслироваться в сети в режиме реального времени и на любое число экранов.

А что с итогами? Тут — ничего неожиданного. Голоса разделились относительно ровно. За расширение озеленения высказались 54% москвичей, а строительство парковок предпочли бы 46%.

Онлайн-голосование по изменениям Конституции стартует 25 июня.

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Темы онлайн-голосование поправки в конституцию
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