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Автор Наталия Красовская

Наши виртуальные друзья: как спастись от самообмана

Общество

Социальные сети дают множество возможностей для общения и самореализации, однако они же нередко вызывают различные зависимости, не лучшим способом сказывающиеся на психическом здоровье. А вынужденный переход мира в режим онлайн в связи пандемией коронавируса только усугубил ситуацию. Член Российской ассоциации политических наук, кандидат психологических наук Наталия Красовская помогает разобраться в том, как сохранить связи с реальностью, получив все плюсы от пребывания в виртуальном мире.

— Наталия Рудольфовна, психологи активно предупреждают нас о вреде постоянного пребывания в Сети, а писатели рисуют устрашающие картины будущего, где гаджеты становятся неотделимой частью тела и где утрачиваются все естественные социальные связи между людьми, в том числе внутри семьи. Сейчас люди во всем мире стараются свести к минимуму личное общение, компенсируя его с помощью дистанционных средств связи. Значит ли это, что человечество сделало первый шаг к безрадостной антиутопии?

— Я бы не стала так сгущать краски. Тем не менее я понимаю озабоченность коллег тем фактом, что вынужденная изоляция людей и появление дополнительного времени, которое можно "прожить" в интернете, сказались на усилении зависимости общества от тех же соцсетей. Дело в том, что технологии каждый день делают огромный скачок, меняя наше представление о реальности. А нашей психике, а тем более физиологии, не дано за ними угнаться.

Тут как с едой. Когда-то пищу было очень сложно достать — особенно сладкую и жирную, т. е. максимально калорийную. Наш мозг выработал программу: увидел — съел, когда еще такое богатство достанется. Сейчас магазины с шоколадками или заведения фастфуда зачастую расположены чуть ли не в шаге от дома, и многие люди испытывают проблемы с лишним весом, потому что мозг толкает их делать "запасы", а силы воли противостоять механизму выживания, заложенному в нас природой в совершенно других условиях, у них нет. И в нас заложен еще один природный механизм — социальный инстинкт. Одиночки не выживают, поэтому каждый из нас присматривается к окружению для создания необходимых для самосохранения и продолжения рода связей. А развитие современных технологий создает богатую почву для самообмана: вместо сложных поисков реальных кандидатов в "стаю", человек может пойти по легкому пути, выстраивая "отношения" с неким медийным образом, который в реальности с этим человеком связан мало.

Почему в черном списке психологов именно соцсети 

— Но проблема эта не новая: до появления соцсетей были герои книг и кинофильмов, звезды эстрады, спорта и т. п. Почему именно соцсети вызвали такую обеспокоенность у психологов?

— С одной стороны, речь идет о принципиально разных масштабах. Впервые о парасоциальных, то есть односторонних, отношениях заговорили с развитием телевидения. А сейчас, благодаря интернету, существенно выросло само количество медийных персон, в число которых попали, например, блогеры. С другой стороны, для самого человека распознать проблему стало гораздо сложнее.

К примеру, мы все знаем такую медийную персону, как Алла Пугачева. Кому-то нравятся ее песни, кому-то нет, кто-то следит не только за ее творчеством, но и за личной жизнью, примеряет на себя какие-то ее решения или слушает ее песни в определённые моменты жизни, кто-то вообще подписан на ее Instagram, лайкает ее посты и пишет ей комменты. Однако большинство из нас отлично видит грань между оказываемым влиянием на свою жизнь человека как некоего культурного феномена и нахождением в отношениях с реальной персоной. И если некая Марья Ивановна, слушая песни Аллы Борисовны, которые "отзываются" в ее душе и соотносятся с какими-то событиями ее жизни, считает, что они с ней лучшие подружки, что Пугачева делится именно с ней самыми сокровенными секретами, то речь идет о явной патологии.

Однако на сегодняшний день есть множество медиаперсон, которые действительно выкладывают какие-то элементы своей личной жизни в Сеть и общаются со своими поклонниками в комментариях, в частности, отвечают на их вопросы в рамках онлайн-интервью. И у преданных фолловеров таких персон возникает иллюзия "настоящей близости", они начинают день с просмотра ленты своего "избранника", живут событиями его жизни и принимают самое горячее участие в обсуждениях фотографий и постов. Здесь грань между влиянием и отношениями ставится очень тонкой. А так как человек обычно вкладывает в такое одностороннее общение огромное количество эмоций, энергии и времени, то для него оно легко может перейти в отношения, которые он не отличает от реальных.

— И чем же плохо для человека находиться в парасоциальных отношениях?

— Начнем с того, что, встраивая виртуального друга в свою картину мира, человек начинает ему подражать — ходить в те же кафе, выбирать похожую одежду, также он разделяет с ним и свои взгляды, в том числе, к примеру, политические. Доверие к сказанному "другом" значительно выше, неудивительно, что довольно часто блогеры с большим количеством подписчиков не только успешно зарабатывают на рекламе в своих соцсетях, но и становятся инструментом влияния для ведения информационных войн. Иногда в погоне за хайпом, лайками и кликами, а иногда и за деньги.

Вспомним, например, ситуацию с пожарами в Сибири, когда в Сети активно распространялись фотографии с обгоревшими трупами животных, которые оказались снятыми в Греции, в Канаде, но никак не в Сибири. То есть это было явным элементом ведущейся против России информационной войны, в которой по неведению ли или по другим причинам приняли активное участие российские селебрити. И их влияние на скорость и масштаб распространения фейковой информации трудно переоценить.

Но это отнюдь не единственная возникающая проблема. У большинства людей в жизни время от времени случаются периоды парасоциальных отношений. Мы склонны прибегать к ним в кризисные времена. Причем обычно начало парасоциальных отношений не связано с одиночеством и социальной изоляцией. Согласно исследованиям, чаще прочих в такие отношения попадают люди с низкой самооценкой, для них отношения с медиаобразом — это способ приблизиться к своему идеальному "я".

Парасоциальные отношения дают человеку ощущение расширения его возможностей, они предсказуемы, стабильны и идут в том темпе, к которому человек сам готов. Они лишены острых углов реальных отношений и могут привести к тому, что человек начнет ограничивать свои настоящие контакты в пользу виртуальных. Они удобны и в краткосрочном периоде приносят большее эмоциональное удовлетворение. В результате у человека может создаться впечатление, что проблема, которая побудила начать парасоциальные отношения, решена. Но на самом деле проблема остается там, где и была. Комфорт парасоциальных отношений отвлекает от поиска реальных путей выхода из кризиса.

Что делать, если вышел за грань реальности

— Чтобы понять, есть ли такая проблема у вас, проанализируйте свое поведение в Сети. Если вы обнаружите, что все эмоции вы получаете исключительно от просмотров чужих аккаунтов и от взаимодействия онлайн, тогда как реальных отношений в вашей жизни практически нет, то пора бить тревогу. Нужно понимать, что возвращение к настоящей жизни может быть крайне болезненным и сопровождается настоящей ломкой, возможно, даже понадобится помощь специалиста. Ведь отвыкнув от сложностей в личных отношениях, начинать или даже восстанавливать имеющиеся контакты с реальными людьми очень страшно.

Тем не менее природа нашей психической структуры требует наличия реального социального принятия и поддержки, ощущения себя членом социальной группы. Самообман в данном случае может обойтись очень дорого, поэтому в мир выходить необходимо. Определите наиболее интересную для вас область и идите в этом направлении. Стройте связи через общие интересы, переводите виртуальные контакты в реальные — там, где это возможно. Важно начать. И чем насыщеннее и интереснее будут такие встречи, тем легче пойдёт процесс. Ну а игнорирование законов природы приводит к печальным последствиям, когда в итоге ключевыми событиями в жизни становятся перипетии, происходящие с героями популярных сериалов.

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Темы соцсети самообман психология медийные персоны виртуальные друзья
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