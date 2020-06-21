Евгений Пригожин обратился с открытым письмом к Конгрессу США

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США, который вознамерился разработать стратегию борьбы с предпринимателем. По мнению американских политиков, Пригожин якобы представляет угрозу интересам Соединенных Штатов.

Демократ Крис Кунс и республиканец Марко Рубио внесли резолюцию, в рамках которой они рекомендуют главе США Дональду Трампу ввести новые санкции в отношении российского бизнесмена Пригожина.

В резолюции отражены основные посылы, которые якобы отражают негативные действия бизнесмена в отношении США. Речь идет об "атаке" на нацинтересы американцев, о "пагубном влиянии" на отношения Вашингтона с партнерами и о "вмешательстве" в демократические процессы Америки.

В своем открытом письме Евгений Пригожин напомнил об агрессии Соединенных Штатов в отношении всего остального мира. Он подчеркнул, что национальными интересами Белого дома является уничтожение всех несогласных с политикой страны. Для этого достаточно вспомнить 41 войну, развязанную США не на своей территории, неоправданное применение ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки и разрушение чужих культур.

"Государства, которые были против вмешательства США, либо полностью исчезали с лица Земли, либо США беспринципно перекраивали их границы", — отметил Пригожин.

Ежегодно бюджет Штатов выделяет миллионы долларов на вмешательства в политические и выборные процессы по всему миру. Это Белому дому необходимо для переписывания законов слабых государств под себя и постепенного захвата власти на их территориях. Для этого Вашингтон укрывает беглых преступников, мошенников и воров из многих государств. Штаты спонсируют террористические группировки для подавления мнений силой и создают фабрики троллей для манипулирования общественным сознанием.

"США являются прибежищем для денег тысяч преступников, воров и мошенников из многих стран. США создают террористические группировки, укрывают их лидеров и гарантируют безопасность их семей. США выращивают и прячут на своей территории предателей, изменников и диссидентов со всего мира, таких как Фетхуллах Гюлен, Чень Гуанчен, Реза Пехлеви и многих других", — говорится в открытом письме.

Бизнесмен также упомянул о попытке американского прокурора Роберта Мюллера обвинить Пригожина во вмешательстве в выборы страны. На потуги это доказать он потратил два года и миллионы долларов американских налогоплательщиков. Этот судебный процесс оказался бессмысленным и самым позорным в судебной истории США. Доказать что-либо Мюллеру так и не удалось, он был вынужден покинуть свой пост.

"Я убежден в том, что американский народ сам выбирает своих президентов. Но в последнее время этот выбор не устраивает корпоративную элиту, "глубинное государство". Корпоративные элиты США стремятся установить во главе государства марионеточных президентов, так как главная задача этих элит — это разворовывание триллионного американского бюджета и соблюдение собственных финансовых интересов за рубежом, которые они и называют национальными интересами США", — заявил Пригожин.

Бизнесмен призвал Конгресс не забывать, что США не единственная страна на планете, и у каждого из 252 государств есть свои собственные интересны и ценности, суверенитет которых необходимо уважать всем.

"Вы не одни в этом мире", — заявил Пригожин.