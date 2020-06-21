Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Ирина Гусакова

Евгений Пригожин обратился с открытым письмом к Конгрессу США

Общество

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США, который вознамерился разработать стратегию борьбы с предпринимателем. По мнению американских политиков, Пригожин якобы представляет угрозу интересам Соединенных Штатов.

Демократ Крис Кунс и республиканец Марко Рубио внесли резолюцию, в рамках которой они рекомендуют главе США Дональду Трампу ввести новые санкции в отношении российского бизнесмена Пригожина.

В резолюции отражены основные посылы, которые якобы отражают негативные действия бизнесмена в отношении США. Речь идет об "атаке" на нацинтересы американцев, о "пагубном влиянии" на отношения Вашингтона с партнерами и о "вмешательстве" в демократические процессы Америки.

В своем открытом письме Евгений Пригожин напомнил об агрессии Соединенных Штатов в отношении всего остального мира. Он подчеркнул, что национальными интересами Белого дома является уничтожение всех несогласных с политикой страны. Для этого достаточно вспомнить 41 войну, развязанную США не на своей территории, неоправданное применение ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки и разрушение чужих культур.

"Государства, которые были против вмешательства США, либо полностью исчезали с лица Земли, либо США беспринципно перекраивали их границы", — отметил Пригожин.

Ежегодно бюджет Штатов выделяет миллионы долларов на вмешательства в политические и выборные процессы по всему миру. Это Белому дому необходимо для переписывания законов слабых государств под себя и постепенного захвата власти на их территориях. Для этого Вашингтон укрывает беглых преступников, мошенников и воров из многих государств. Штаты спонсируют террористические группировки для подавления мнений силой и создают фабрики троллей для манипулирования общественным сознанием.

"США являются прибежищем для денег тысяч преступников, воров и мошенников из многих стран. США создают террористические группировки, укрывают их лидеров и гарантируют безопасность их семей. США выращивают и прячут на своей территории предателей, изменников и диссидентов со всего мира, таких как Фетхуллах Гюлен, Чень Гуанчен, Реза Пехлеви и многих других", — говорится в открытом письме.

Бизнесмен также упомянул о попытке американского прокурора Роберта Мюллера обвинить Пригожина во вмешательстве в выборы страны. На потуги это доказать он потратил два года и миллионы долларов американских налогоплательщиков. Этот судебный процесс оказался бессмысленным и самым позорным в судебной истории США. Доказать что-либо Мюллеру так и не удалось, он был вынужден покинуть свой пост.

"Я убежден в том, что американский народ сам выбирает своих президентов. Но в последнее время этот выбор не устраивает корпоративную элиту, "глубинное государство". Корпоративные элиты США стремятся установить во главе государства марионеточных президентов, так как главная задача этих элит — это разворовывание триллионного американского бюджета и соблюдение собственных финансовых интересов за рубежом, которые они и называют национальными интересами США", — заявил Пригожин.

Бизнесмен призвал Конгресс не забывать, что США не единственная страна на планете, и у каждого из 252 государств есть свои собственные интересны и ценности, суверенитет которых необходимо уважать всем.

"Вы не одни в этом мире", — заявил Пригожин.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы резолюция конгресс сша открытое письмо евгений пригожин
Новости Все >
Якутская дизельная электростанция пострадала от розлива топлива
Электричка не уступила дорогу подмосковным школьникам
В России засмеяли украинскую противокорабельную ракету P-360
Пассажиры подали в суд на "American Airlines" из-за расизма
Террористы из "Джебхат ан-Нусра" больше не будут "мешаться"
В Германии за подростка-"барыгу" заступились 500 человек
Таджикистан не смог избежать распространения COVID-19
Жительница Москвы напала на таксиста из-за 20 рублей
Известный китайский историк прочел статью Владимира Путина о войне
Лукашенко пригрозил белорусам плетью
Последние материалы
Евгений Пригожин обратился с открытым письмом к Конгрессу США
Якутская дизельная электростанция пострадала от розлива топлива
Мария Магдалена Тункара: этично говорить не "негр", а "темнокожий"
Электричка не уступила дорогу подмосковным школьникам
В России засмеяли украинскую противокорабельную ракету P-360
Мифы об акриловой пряже
Пассажиры подали в суд на "American Airlines" из-за расизма
Террористы из "Джебхат ан-Нусра" больше не будут "мешаться"
В Германии за подростка-"барыгу" заступились 500 человек
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу

Процесс "отмазывания" Михаила Ефремова от тюрьмы переходит во вторую фазу, которая подразумевает очернение семьи погибшего Сергея Захарова.

"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
Десять древних слов с загадочным смыслом
Прошлое
Десять древних слов с загадочным смыслом
Российский шоу-бизнес
Федор Добронравов покинул Театр Сатиры
США и Канада. Новости и аналитика
Вице-президент США отказался произнести фразу "Black Lives Matter"
Василий Амирджанов Зюганов выступил против самовластия президента Василий Амирджанов Игорь Буккер Нацистское золото найдут в Польше Игорь Буккер Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Мария Магдалена Тункара: этично говорить не "негр", а "темнокожий"
Мария Магдалена Тункара: этично говорить не "негр", а "темнокожий"
Лукашенко пригрозил белорусам плетью
Ильгар Гаджиев: из уважаемого бизнесмена в Остапа Бендера
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Мария Магдалена Тункара: этично говорить не "негр", а "темнокожий"
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
В Германии за подростка-"барыгу" заступились 500 человек
Зюганов выступил против самовластия президента
Лукашенко пригрозил белорусам плетью
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Японский премьер-министр хочет изменить Конституцию
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ