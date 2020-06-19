Статья Путина о Второй мировой войне: что о ней думают историки

Президент России Владимир Путин написал статью о причинах начала Второй мировой войны. Она была опубликована в "Российской газете" и в американском журнале National Interest. Впрочем, речь в ней идет и о современности.

Статья довольно большая и некорректно говорить, что российский лидер акцентирует внимание на каком-либо одном тезисе. Напомним о некоторых из них:

Советский Союз внес главный вклад в разгром нацизма;

Несправедливо заявлять, что начало Второй мировой войне положил пакт Молотова-Риббентропа. Все ведущие страны до некоторой степени ответственны за ее начало;

Россия призывает все страны ускорить рассекречивание предвоенных и военных архивов;

Некоторые европейские политики, польские в частности, пытаются положить "под ковер" Мюнхенское соглашение, которое привело к разделу Польши;

Безответственны призывы лишить постоянные членов Совбеза права вето.

Это, повторимся, только некоторые тезисы. Оценить статью президента "Правда.Ру" попросила историков.

Мнение военного историка Бориса Юлина:

— Президент, гарант, пишет о подвиге советского народа и Советского Союза во Второй мировой войне. Но при этом почему-то на Параде Победы речь идет о России и скромно драпируют Мавзолей, запрещают демонстрировать портреты верховного главнокомандующего, который как бы в Советском Союзе был.

Пересмотр итогов Второй мировой войны ведет за собой и пересмотр решений по этим итогам. Именно по итогам Второй мировой войны Россия как наследник Советского Союза является членом постоянного Совета безопасности ООН с правом вето и обладает определенными территориями, к которым сейчас легко могут выставить претензии. Японцы, например, по Южным Курилам всегда выставляют. Могут выставить и по Калининградской области. Финны сейчас неожиданно вспомнили про Карелию. Почему? Потому что если Советский Союз окажется виновным в развязывании Второй мировой войны, то можно пересмотреть то, что Советский Союз в ходе Второй мировой войны получил.

Раскрытие документов на данный момент никаких результатов не даст. В архивах чудовищное количество материалов. Большая часть этих материалов — это никому не нужный шлак, документы, не имеющие никакого исторического или какого-то иного значения. Даже в небольших архивах обычно речь идет о десятках и сотнях тысяч единиц хранения. С этими документами нужно работать. Работают с ними профессионалы, архивисты, историки. Этих профессионалов мало.

Например, для того чтобы обработать основные массивы документов по Первой мировой войне и подвести окончательные итоги Первой мировой войны, потребовалось порядка 50 лет. Подведение итогов Первой мировой войны более-менее завершилось в 50-60-е годы. Окончательно не завершено до сих пор.

У нас постоянно сейчас звучит: вот Министерство обороны рассекретило такие-то архивы по Великой Отечественной войне. Она рассекретило их еще при Анатолии Сердюкове, больше 10 лет назад — все, оптом. Они не рассекречивают сейчас, а вводят в оборот. То есть историки покопались, архивисты покопались, часть перевели в электронный вид и выложили в общий доступ.

Это не рассекретили, а ввели в оборот. Это введение документов в оборот только в нашей стране идет уже несколько лет, идет довольно вяло. Если все рассекретить, то реально эти документы будут обработаны и введены в оборот через несколько десятилетий, а не так рассекретили — оп, и мы все знаем правду.

Мнение историка Александра Дюкова:

— Посыл статьи, конечно, направлен не в прошлое, а в будущее. И историческая часть является как бы основой для размышления о современных вещах. Но вместе с тем, мы можем проанализировать и качество исторической части этой статьи.

Взгляд в целом подтверждается исследованиями: последовательность выстроенных событий, цитаты, которые приводятся в их подтверждение, конечно, абсолютно понятны, проверяемы и никаких сомнений не вызывают. Взгляд на события, прежде всего, предвоенные, разумеется, даются с достаточно большой высоты.

Мне как историку всегда интересен более глубокий взгляд. Хотелось бы увидеть более углубленную разработку некоторых тем. Но, с другой стороны, формат статьи такого явно не предусматривает. Если же мы говорим как о взгляде сверху через общий обзор, общее представление о событиях, то, в принципе, он достаточно адекватный.

Я заметил только несколько вещей, которые вызвали у меня некоторое несогласие.

Во-первых, меня очень огорчило, что в статье достаточно мало присутствовало упоминаний о нацистских планах войны на уничтожение, их предвоенных планах в отношении Польши, Советского Союза. С точки зрения международного контекста предвоенной ситуации это тоже чрезвычайно важно.

Во-вторых, огорчило достаточно малое описание деятельности различного рода националистических организаций, сотрудничавших с нацистскими спецслужбами. Таких, например, как организация украинских националистов. Опять же с точки зрения понимания контекста начала Второй мировой войны это чрезвычайно важно.

Что касается архивных документов, то у нас Федеральным архивным агентством за последние несколько лет реализован ряд открытых интернет-проектов, в которых опубликованы сотни советских документов о событиях 1938-1939-х годов, в которых объективно показываются советско-германские отношения в этот период, включая пресловутый договор о ненападении от 23 августа 1939 года.

Очень хотелось бы увидеть аналогичные открытые проекты по международному кризису 1938-1939 годов с точки зрения Великобритании, Франции. Германские документы практически все опубликованы.