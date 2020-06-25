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Автор Инна Новикова

Политконсультант Куртов: "Беспорядки в США выгодны некоторым штатам"

Общество

О том, как Америка справится с беспорядками, а также о разнице в отношении к закону в России и в США рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Читайте начало интервью:

Дело большой политики

— Алексей Анатольевич, на самом деле удивительно, почему Трамп не предпринял никаких жестких мер, потому что протесты продолжались долго, переходили из города в город, они даже на Европу перешли: Бельгию, Великобританию. В Бристоле вообще памятник меценату снесли. Когда в Киеве начинались беспорядки, Байден звонил Порошенко, просил не применять силу против протестующих. Мы знаем, чем это закончилось. Наверное, беспорядки не могут закончиться сами по себе. Они обязательно во что-то выльются и, как правило, во что-то нехорошее для государства.

— Еще раз говорю. Америка — очень и очень далекая от нас страна. Например, до меня доходят следующие слухи: основные беспорядки происходят в тех штатах, где губернаторы не поддерживают Трампа.

И для них выгодно сохранить и даже возбудить беспорядки, довести их до большого накала, чтобы это было замечено СМИ, для того чтобы не дать возможности Трампу переизбраться.

И когда я анализировал список штатов, в которых это происходит, то видел, что это очень похоже на правду. К сожалению, большая политика вмешивается и в такие вещи.

Две большие разницы

— Я смотрю комментарии зрителей, обращенные к вам. "Опять рассказы о том, как в Америке хорошо, в России плохо, и законы в США соблюдаются, в России не соблюдаются", "Почему вы считаете, что в России вам не комфортно?", "Почему вы не переедете в США?" Извините, но это пишут наши зрители.

— Я не говорю, что мне в России некомфортно. Это совсем не так. Мне совершенно спокойно и хорошо живется в нашей стране, потому что я ее люблю. Дело не в этом.

Культура выражается, например, в фильмах. Вы не обратили внимания, чем наши фильмы про коррупцию отличаются от фильмов про коррупцию в Америке? В американских фильмах обычно в среде полицейских заводится один коррупционер или предатель, и его пытаются ловить всем сообществом. В конце концов ловят. А в российских фильмах про коррупцию у нас находится один честный человек, он пытается бороться с системой, которая его в итоге душит, побеждает. Помните фильм "Дурак", в котором один-единственный человек пытался добиться правды, а все его начальники, все руководство города этого человека пыталось уничтожить и в итоге уничтожило? Вы не обращали внимания, что так построено?

В Америке каждый случай, который нарушает закон, становится:

  • во-первых, известным;
  • во-вторых, наказанным.

У нас это, к сожалению, не всегда соблюдается. Это не плохо и не хорошо. Вернее, это плохо, но такова наша жизнь, что с этим спорить. Поэтому можно констатировать, что нам соблюдению законности, особенно со стороны стражей правопорядка, нужно еще учиться у американских полицейских. Поэтому к американским полицейским уважение среди жителей США до этих событий было гораздо выше.

— Мне говорили, что как раз там отношение к полицейским было далеко не самым уважительным. Но я считаю, что и у Америки есть свои проблемы, у нас есть свои проблемы. Это очень сложно. Действительно, в 1990-е годы мы считали, что в Америке все прекрасно, и до 1999 года мы ею восхищались, считали, что мы большие друзья. Потом мы постепенно поняли, что у всех свои национальные интересы. Я считаю, что у нас есть много хорошего, чего нет у них. Наверное, чему-то нужно учиться у нас, что они, кстати, и делают.

— Еще раз. Каждая страна идет своим путем. Мы сейчас наблюдаем очень издалека, за восемь тысяч километров смотрим на Америку в основном глазами телевизора, пытаемся сделать выводы. Какие выводы можем сделать? Скорее всего, поверхностные. Точно так же, как американцы нам начинают что-то советовать, мы на них смотрим и говорим: "Ребята, разберитесь у себя сначала, мы тут сами с усами разберемся".

— Главное, чтобы у каждой страны были свои национальные интересы и чтобы у руководства каждой страны хватило сил защищать эти интересы. Один польский эксперт сказал мне перед выборами, которые Анджей Дуда выиграл: "У нас, к сожалению, идут два кандидата. У нас есть проамериканская партия и прогерманская партия". Я говорю: "А пропольская?" — "Пропольской, к сожалению, нет".

— Американцы, благодаря тому, что они такие большие и мощные, позволяют себе слишком много, с чем мы тоже пытаемся не соглашаться.

— Да, нам это не нравится. Мир может быть многополярным или биполярным. Но однополярный мир нам совершенно точно не нравится.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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