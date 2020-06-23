Политконсультант Куртов о беспорядках в США: обиженным быть выгодно

О том, что происходит сейчас в Америке, о положении индейцев и чернокожих рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

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Америка: белые и чёрные

— Давайте поговорим о том, что происходит в США: беспорядки, чуть ли не золотой гроб для Джорджа Флойда, который 5 лет отсидел за вооруженный грабеж, а теперь стал героем. Это тоже не закон, не справедливость, а возможность для людей выпустить пар. Мы обсуждали с другими экспертами видео, когда белые полицейские стоят на коленях перед чёрными, белые целуют ботинки чёрным по очереди. Такое ощущение, что в США все с ума посходили с этим расизмом. Оказалось, что Колумб тоже был расистом.

— Да, несмотря на то, что Колумб открыл не Африку, а Америку, он всегда был расистом. Америка — это другая вселенная. Несмотря на то, что они очень похожи на нас (у них есть две ноги, две руки и голова), это люди, которые живут в совершенно другом мире, где власть закона неоспорима, она всегда была на первом месте. Так построено там общество: если есть закон, то должен быть кто-то, кто этот закон блюдет (в данном случае это полицейские либо государственные деятели), и те, кого будут обязательно ловить и наказывать.

Главный вывод: наказание неотвратимо. Вот основная парадигма, в которой живёт американское общество.

Не зря у них количество сидящих в тюрьмах и в местах заключения людей сравнимо с тем, что у нас. Ни в одной европейской стране такого нет. Да, в Америке очень большая тяга к наведению порядка. И эта тяга, видимо, стала абсолютно избыточной как раз в данном случае, потому что после принятия на щит несчастного случая с этим чернокожим парнем в ход пошли все аргументы, которые можно было собрать вообще.

У меня живут в Америке друзья, я с ними разговариваю. Они меня успокаивают, говорят: "Ты не обратил внимания, что по телевизору обычно показывают одни и те же кадры?" Кадры погрома были примерно одни и те же. Их всего 10-15 сюжетов. Нет такого жуткого беспредела, но есть желание быстро погасить конфликт и есть желание выйти из этой ситуации, а умения нет. Поэтому каждый штат упражняется в своем стиле:

где-то полицейских выстраивают перед чернокожими, они друг другу поют песни;

где-то заставляют полицейских извиняться.

Тем не менее союз полицейских вчера выступил с очень серьезным заявлением: хватит из нас делать козлов отпущения, мы занимаемся общественной работой, допускаем ошибки, за них готовы нести наказание, но не стоять на коленях. Там тоже все очень неоднозначно. И, к сожалению, там тоже общество очень сильно разделено, детерминировано и правды тоже нет, как это ни странно и ни обидно.

— Профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Гордона Кляйна отстранили от работы, после того как он отказался упрощать чернокожим студентам экзамены. Ему пришло письмо с просьбой об особом отношении к неграм при выставлении итоговых оценок, поскольку они заняты "уличным активизмом". И профессор как ученый, разумный человек, письменно процитировал лидера движения за права чернокожих Мартина Лютера Кинга, который призывал отказаться от особого отношения к людям, не смотреть на цвет кожи. Профессор указал, что он даже не знает, кто из студентов чернокожий, и спросил, что делать, если студент наполовину чернокожий, наполовину белокожий. Тогда какое должно быть особое отношение? Студенты назвали его чрезвычайно бесчувственным, пренебрежительным и создали петицию (её подписали 20 тысяч студентов) о том, что он расист. В итоге его отстранили от работы. Проблема гораздо глубже.

— Надо сказать, что часто бывает так: быть обиженным гораздо выгоднее, чем не быть им. И чернокожие в Америке тоже ведь не очень просто устроены сами по себе. Например, у них всего 1 % смешанных браков между чернокожими и другими расами. Они стараются себя вести достаточно аккуратно. И для них очень удобно сохранять статус обиженных. Тогда можно требовать:

облегчения нагрузки при обучении,

различные льготы,

социальные выплаты и прочее.

Американское общество идет на это, чтобы сохранять всё тот же дух закона, в котором написано, что все равны. Но этим можно пользоваться. Я думаю, что иногда происходят такие вещи: чернокожие пользуются этим, и достаточно активно.

Америка: белые и индейцы

— Даже слишком активно. Кстати, коренного населения Северной Америки, индейцев, осталось всего 10 %, все остальные были уничтожены. Индейцы тоже живут в резервациях, не работают, получают пособия, просто они гораздо спокойнее.

— В Неваде индейцы получают все доходы от игорного бизнеса на правах коренного населения. По статистике, коэффициент полных людей среди индейцев в четыре раза превышает коэффициент среди остального населения этого штата. Они удовлетворены своим положением, жизнью в резервации и огромными выплатами, которые получают. Причем работать не очень стремятся. Это тоже удобно. И об этом тоже говорят. Но выхода пока из этой ситуации нет. Может быть, сейчас он нарабатывается.

Американское общество, проходя сейчас достаточно сложную ситуацию, ищет выход и, как обычно, найдёт.

Отличие американцев от многих других стран в том, что они доводят ситуацию до абсурда, высшей точки напряжения, чтобы потом сделать из неё выводы, разложить всё по полочкам.

Американцы умеют выходить из этих ситуаций. Я жду, что это закончится и будет достаточно долгий период нормального существования.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова