Политконсультант Куртов: в России ездят люди, у которых по 500 штрафов

О несовпадении духа и буквы российских законов, а также о том, почему считает Ефремова "бедным", рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Читайте начало интервью:

Дух и буква закона

— Я как водитель видела много раз, как ездят представители власти. Конечно, они знают правила дорожного движения. Они хорошие водители. Я много раз видела, как полицейские нарушают правила. За 20 лет вождения я совершенно этому не удивлюсь. Вы говорите, публичных людей наказывают. Наказали Мамаева, Кокорина. Мне кажется, их просто принесли в жертву, чтобы люди их съели, успокоились и выпустили пар. То же самое сейчас с бедным Михаилом Олеговичем Ефремовым. Нет, конечно, у человека на лице тонны выпитого алкоголя — это не очень правильно. С другой стороны, я понимаю, что его просто отдадут на растерзание, чтобы люди успокоились, перестали возмущаться пенсионной реформой и пошли голосовать.

— В нашем разговоре затронуто много аспектов сверх самой аварии с участием Михаила Ефремова.

Во-первых, правила дорожного движения и обустройство дорог.

Мы бываем за границей и ездим там на автомобиле. У них движение организовано таким образом, что правила невозможно нарушить.

Только если ты паркуешься в неположенном месте или превысишь скорость. Потому что все остальное разделено отбойниками, объездами и так далее.

Во-вторых, у нас был короткий период, когда можно было за рулем ездить с небольшим количеством алкоголя в крови. Это продолжалось примерно год или полтора. Особого всплеска пьяных за рулем и аварий не было. Но потом, естественно, поняли: а на чем же зарабатывать деньги? И вернулись к прежней практике. Помните, сначала был вообще нуль введён? И целый год или полтора общественность, которая защищает бедных водителей, билась за то, чтобы от нуля уйти к приемлемой норме, которая содержится у всех нормальных людей. Потому что иначе творилось безобразие со стороны служителей закона. Много было жалоб.

В-третьих, неужели Ефремов ни разу не попадался гаишникам в руки, будучи пьяным? Почему он до сих пор ездит? Я не понимаю.

Почему у нас ездят люди, у которых по 500-600 штрафов? Почему у них не отбирают права?

Та же Мара Багдасарян, которая удивляла всех количеством штрафов, мне кажется, до сих пор ездит.

— С ней был особенный случай. Багдасарян получила липовую справку об эпилепсии. Она стритрейсерша, а не алкоголичка. Как только она выезжала, ее тут же ловили, за ней охотились.

— Это все о том же: у нас в стране не совпадают дух и буква закона. По духу закона нужно организовывать безопасное движение. А по букве нужно наказать как можно больше людей, чтобы они боялись. Люди не могут бояться бесконечно. Они будут все равно нарушать. Почему нет на Садовом кольце отбойников? Потому что нужно, чтобы по центральной полосе проезжали правительственные автомобили.

Либерал или алкоголик?

— Думаю, что от пьяных водителей отбойники не защитят. Я сказала, что бедного Ефремова сделают козлом отпущения, тут же зрители начали возмущаться из-за "бедного". Он бедный в том смысле, что его нужно судить по справедливости. Около него такое количество людей. Хронически пьющему человеку нельзя садиться за руль. У него жена была, много родственников, друзей, с которыми он пил. И именно поэтому он бедный. В нем, как в рюмке водки, отразились проблемы нашего общества.

— Мы же понимаем, почему его судят. Не потому, что он совершил такой ужасный наезд, а потому что он принадлежит к либеральному лагерю. Мы должны понимать, что перетряхивание внутренних проблем семьи, которое сейчас происходит по телевизору, нужно для того, чтобы возбудить ненависть именно к этой группе населения. Это нарушение духа закона.

Если он ехал пьяный, убил человека, нужно говорить об этом и судить за это. А из Ефремова сейчас делают показательного либерала.

Мы же понимаем, в чем там подоплёка.

— Знаете, он не столько либерал, сколько алкоголик. Давайте мы не будем трогать эту тему. Хотя я удивилась своим коллегам, которые в телестудию вызвали семью погибшего. У него было две жены. Жену, от которой он ушёл и которая на него обижена, теперь телевизионщики приглашают на эфиры, и она простила семью Ефремова, а та женщина, которая была его гражданской женой последние 22 года, занималась похоронами, как раз прощать не готова, потому что любила этого человека, он ей был близок на самом деле. Но журналистам не до этого. Им нужно зрелище, чтобы людям было что обсуждать.

— Широко выступает вполне возможный адвокат Добровинский, рассказывает про то, как будет бесплатно защищать Ефремова. Но ведь дело ещё не началось. Что же так торопиться-то? Ефремов "бедный", потому что его, к сожалению, сейчас судят общественным судом — не настоящим судом, а общественным — не только за то, что он совершил, а за то, что он просто нелюб:

по политическим,

алкогольным,

каким-то другим пристрастиям.

Нельзя смешивать всё в одну кучу. У справедливости должна быть простая и ясно выраженная форма: справедливость должна вести к духу закона.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова