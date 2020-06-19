Политконсультант Куртов: Ефремова будут судить не по закону

О своем видении автоаварии с участием Михаила Ефремова, о жажде справедливости в обществе, а также о тех, кто обычно уходит от ответственности, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

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Запрос на справедливость

— Мне кажется, сейчас в обществе есть очень большой запрос на справедливость, в том числе со стороны власти. Примерно полгода назад проводились опросы, в которых 60 % респондентов сказали, что власть их не слышит и не собирается реагировать на их чаяния и нужды. Сейчас возникла ситуация с Михаилом Ефремовым. Он не политик, но звезда, представитель элиты. Произошло громкое, действительно хамское, чудовищное ДТП. И люди очень боятся, что эта история сойдет ему с рук. Я вам рассказывала перед эфиром, что в Мурманской области экс-чиновница отсудила 120 тысяч рублей у родителей мальчика на велосипеде, которого она сбила в дачном поселке. Причем суд сказал, что мальчик не имел права выезжать на эту проселочную дорогу, он должен был ехать только по тропинке. Поэтому, с одной стороны, все говорят, что Ефремов должен ответить по закону. С другой стороны, люди боятся, ведь закон что дышло.

— Ситуация с Ефремовым очень ярко показывает проблему несовпадения духа и буквы закона, которая, к сожалению, проявляется как раз в той самой несправедливости. По букве закона мальчик, конечно, не должен был выезжать на проезжую часть межусадебных небольших дорожек, но по духу закона сбивать ребенка — это, конечно, ни в какие ворота не лезет. И здесь нужно смотреть не только формально, где стоял знак начала и конца, но и на поведение человека и так далее.

Вообще запрос на справедливость очень серьезный. Если раньше был запрос на экономическую свободу, еще на что-то, то сейчас запрос на справедливость — один из самых важных, который регистрирует ВЦИОМ.

Ситуация с Ефремовым для меня печальна тем, что я вижу: это ужасное событие не законодательно разбирается, не по закону его будут судить, а в соответствии с требованиями отвратительного черного PR.

Дело правосудия

— Я вижу по телевизору всю семью погибшего, которая почему-то сидит в останкинской студии: брат, жена брата и бывшая жена, вернее, официальная вдова, потому что у погибшего была новая семья и гражданская жена. Эти люди сидят и обсуждают: не уйдет ли Ефремов от наказания. Так никто пока еще от наказания не уходил. К чему эти разговоры, совершенно непонятно.

И тут же вспоминаются старые ужасные истории:

про Ленинский проспект;

Кутузовский проспект, где президент "Лукойла" лоб в лоб выехал, убил женщину-врача;

Гагаринскую площадь;

Новый Арбат, где один из силовиков, разворачиваясь в неположенном месте, стал виновником аварии и тяжелейших последствий.

В общем, мы, к сожалению, знаем такие случаи, когда виновник аварии:

силовик,

представитель истеблишмента,

представитель либеральной тусовки (как Ефремов).

К сожалению, эти случаи становятся способом публичных разборок между группами населения, вместо того чтобы отдать это дело в руки правосудия, которому и нужно было в этом разбираться. Мне кажется, что очень негоже использовать сейчас имя Ефремова в этих разборках. Пусть его осудит суд. Давайте посмотрим, какую меру наказания ему назначат, а не будем кричать заранее, что он пытается избежать наказания. Практика показывает, что публичные люди наказываются. Зато обычно избегают наказания:

непубличные богатые люди,

чиновники.

Это у нас в стране было во многих регионах. Помню, в Краснодарском крае такая история была, в Сибири. А за публичными людьми будут следить. На самом деле это безобразие. Безобразие с обеих сторон.

— На самом деле за этим стоит вопрос о правилах дорожного движения. У нас что-то ужесточают, а что-то пускают на самотек. Я знаю, что у полиции, ГИБДД план по штрафам, "Автодор" штрафы собирает. Причем камеры могут быть частными. Это способ зарабатывания денег, и уже давно. Люди знают, что это не для безопасности дорожного движения, к сожалению. Камеры стоят там, где удобнее нарушить, но не там, где более опасное место. Это тоже неприятно. Кстати, год назад была попытка ввести тестирование водителей на склонность к алкоголизму. Тест был очень сложный, стоил 7 тысяч рублей. И тогда вмешалось так называемое ручное управление — вмешался Путин, сказал, что это безобразие. Сейчас выяснилось, что это была коррупционная схема, ее лоббировала компания — монополист этих тестов. Это тоже касается разговора о справедливости.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова