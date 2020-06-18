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Автор Евгений Стриж

Космические силы США потеряют право на свой логотип?

Общество

Космические силы США могут потерять права на свой "товарный знак", потому что его перекупает сервис онлайн-трансляций "Netflix". По данным издания "The Hollywood Reporter", "Netflix" уже получил права на логотип в странах Европы, а также Австралии и Мексике. Как американские военные не уследили за логотипом — и почему именно он понадобился "Netflix"?

"Черный пиар" или провокация?

С точки зрения брендинга у Космических сил США всегда был максимально простой логотип, напоминающий сериал "Звездный путь". И до недавнего времени их это устраивало — однако запуск на "Netflix" сериала "Космические силы", что называется, "смешал карты".

В сериале рассказывается фантастическая история про освоение Штатами Луны и борьбу за господство в космосе, причем подано все с уклоном в комедию. Логотип сериала (используемый и на форме героев) полностью идентичен логотипу реальных Космических войск США.

Несмотря на довольно посредственные рейтинги, сериал мгновенно стал любим местными СМИ: выиграв "бой" за торговую марку "Space Force", команда сериала обеспечила как минимум популярность будущего мерча вроде маек и кружек.

Юристы удивлены: "Netflix" действует по закону

Поскольку Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO) опирается на концепцию "кто первый использовал", то важно лишь одно: кто первый использовал товарный знак в торговле. Однако в других странах закон следует концепции "кто первый подал заявку", и вот здесь у Космических сил начались проблемы.

"Netflix" успел подать заявку на товарный знак "Space Force" еще в январе 2019 года и уже получил права на логотип "Space Force" в Европе, Австралии и Мексике. А военные Штатов в это время вообще не задумывались о каком-то правовом обеспечении своего логотипа: как оказалось, даже заявка на его регистрацию в Штатах все еще находится в статусе "На рассмотрении".

Мнение военных: пока никаких проблем нет

Законодательство США об авторском праве предписывает, что одинаковые или похожие торговые марки могут сосуществовать, если они используются в не связанных между собой отраслях. В таком случае, отмечают юристы, у потребителя слишком мало шансов их перепутать, и в этом сценарии никто не остается обиженным.

Однако возникает закономерный вопрос: как быть со всем, на чем напечатан логотип сериала? Понятно, что в ближайшее время Космические силы не будут колонизировать Луну или воевать с пришельцами, так что ассоциировать их с "Netflix" не будут. Но если человек надевает майку с логотипом сериала — он поддерживает военное ведомство или просто любит "Netflix"? Если такая ситуация случится в суде, возможна юридическая коллизия.

Однако военные Штатов, похоже, не придают значения сложившейся ситуации. "В настоящее время нам не известно о каких-либо "конфликтах товарных знаков" между нашим ведомством и "Netflix". Мы желаем "Netflix" и продюсерам шоу всего наилучшего в их творческом описании новейшего военного направления нашей страны", — отметил для "ВВС The Hollywood Reporter" представитель военных.

Фото: nationandstate.com

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Темы сша netflix space force логотип товарный знак
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