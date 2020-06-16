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Автор Антон Куликов

Хватит и трех дней: новогодние каникулы в 2021 году радикально сократят?

Общество

Продолжительность новогодних каникул в 2021 году предложено сократить, причем весьма радикально. Законопроект направлен на отзыв в министерство труда.

Что предлагает сенатор

С инициативой выступил глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов. По его мнению, в 2021 году новогодние каникулы должны продолжаться с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней в этом году из-за пандемии COVID-19.

"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", — сказано в тексте документа.

Стоит подчеркнуть, что предлагаемые изменения будут действовать только в 2021 году. И для этого надо будет внести поправки в статью 112 Трудового кодекса России.

Дискуссии были и раньше

Но вообще говоря, идея сокращения продолжительности новогодних канинул высказывается не впервые. Например, в ноябре прошлого года глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.

По мнению Нилова, каникулы можно было оставить с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск. "Таким образом мы угодим и тем гражданам, которые не хотят долгие новогодние праздники, и тем, кто желает побольше отдохнуть зимой", — пояснил депутат.

Его размышления, впрочем, ни во что конкретное не воплотились.

В январе этого года сократить новогодние каникулы предложил депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он был куда менее дипломатичен, нежели его коллеги.

"Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает. Та же Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами. Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно", — заявил тогда Онищенко.

Серьезным испытанием для организма он назвал полеты в теплые страны: из-за резкой смены биоритмов человек не успевает приспособиться к жаре, а по возвращении домой пытается заново адаптироваться к холодами. А это, по словам Онищенко, особенно опасно в период эпидемии гриппа.

В общем, дискуссии о необходимости сокращения новогодних каникул идут постоянно. И почему бы не предположить, что нынешняя инициатива сенатора Кутепова может быть своего рода экспериментом. В том случае, конечно, если она будет поддержана в правительстве и парламенте.

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Темы ярослав нилов андрей кутепов геннадий онищенко новогодние каникулы
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