Каждый очередной концерт — новый или постоянно — "день сурка"? А если плохое настроение, можно ли его сбросить в зал? Как его нейтрализовать? С какими словами надо выходить на сцену? Как публика реагирует в разных местах? Как живут сейчас люди в России? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответили творческие люди — супруги Виктория и Вадим Цыгановы.
Читайте начало интервью:
— Вика, каждый концерт проходит по-разному? Все-таки бывает ощущение, что это повторяется по замкнутому кругу, всегда — одно и то же?…
Виктория: — Ну, я стараюсь так не делать, нет, я все равно стараюсь придумывать что-то новое.
— Ну а что тут придумывать-то? Может и нужно так просто: давайте я спою вам песню!…
— Нет, я на каждый концерт готовлюсь, делаю его по-другому.
Вадим: — Да, она обязательно придет и скажет: Давайте поменяем программу, давайте это сделаем вот так, давай что-то здесь сделаем не так…
Виктория: — Я могу поменять в последний момент программу.
Вадим: — Я всегда, если выхожу к зрителям, то говорю: У Вики каждый концерт не похож друг на друга — это особенный отрезок времени, который мы будем переживать вместе. Вот так.
Виктория: — Да, вот что есть у меня на душе сейчас, такая и пойдет трансляция. Ведь иногда я тоже за кулисами могу и поругаться, и злая такая бываю. Я понимаю, что к людям не могу в таком виде выходить, если есть какой-то негатив во мне, я могу сбросить его. Поэтому его нужно быстро побороть в себе. Мы можем с Вадиком поругаться…
— И после этого — добрая и облегченная?
— Ну да, так мы же — одно целое. Он берет часть и как-то нейтрализует это.
Вадим: — Нет, лучше выходить в хорошем настроении. Я всегда стараюсь перед концертом создать доброе настроение.
Виктория: — Он мне помогает, да, он выстраивает.
Вадим: — Потому что очень важно, с чем ты выходишь. Ведь в этот отрезок времени происходит обмен энергетикой, но он только тогда имеет смысл, когда ты несешь что-то доброе. А если ты людей раздергиваешь и превращаешь их в таких прыгающих бесов, то зачем это нужно?…
Какой смысл что-то делать, если это не во благо, а наоборот? Зачем? Какой вообще смысл твоего пребывания на земле — бабла срубить что ли? Так это — просто безумие. Мы, конечно, тоже можем поругаться, что-то там может неприятное произойти, но тогда я выхожу с чувством покаяния и стараюсь дать надежду, утешить, порадовать, дать какие-то ориентиры.
Виктория:
"Будь со мною откровенен".
Бог с тобою, не уверен
Ни в тебе и ни в себе.
Да какое откровенье,
Когда каждое мгновенье —
Откровение в судьбе.
Откровение от крови,
Суть, которая от боли
От меня оторвалась.
И когда я не уверен,
Что с тобою откровенен,
Откровенья рвется связь".
Вот это — одно из самых первых-первых стихотворений Вадима.
Вадим: — Да, мне был 21 или 22 года, когда я его написал. И Вика его запомнила, видать, когда я ей читал его еще в ночь с чертовым корнем, оно впиталось. Поэтому выходя, делая шаг на сцену, я говорю: Господи, благослови. И пытаюсь выстроить именно добрый контакт со зрителями.
— Вика, и ты каждый раз, выходя на концерт, говоришь: Господи, благослови, да?
Виктория: — Прошу Вадима, он меня может благословить.
— Тут комментарий: гости отличные, очень их уважаю. Всего вам наилучшего желаю от всего сердца.
— Спаси, Господи.
Вадим: — Приходите к нам на концерты. Скоро они опять будут в реале. И людям, кому интересно, я сразу хочу сказать, что будут очень музыкальные концерты. Я считаю, высочайшего уровня, потому что я говорю про Фио Дзанотти, а у него — 12 платиновых дисков. Это сейчас как раз — наш ориентир, мы четыре года там с ним работали, а теперь с теми же музыкантами мы продолжаем этот путь здесь. И у нас будет новая программа.
Виктория: — Я сейчас работаю с Константином Горбатенко, это — дирижер оркестра Первого канала.
Вадим: — Уже фарватер выстроен.
Виктория: — Да, уже есть на что опираться.
— Вика, ты же много ездишь и разную-разную публику видишь — не только в Москве, но и в регионах. Отличаются люди в разных городах и регионах или в целом — везде одинаковые?
— Как-то я про это даже не задумывалась, поэтому не знаю, как сразу ответить. Я могу сказать, что на юге люди очень сложно идут на контакт, при том, что они там — типа горячие, темпераментные. Если Ростов взять, Краснодар, Ставрополь, там не сразу реагируют, они как-то немножко свысока воспринимают. А где-нибудь в Сибири — более радушная публика, там как-то сразу подхватывают. Но конечно, для меня это все — мой народ. Народ, для которого я пою, работаю.
— Публика сильно изменилась за годы твоей работы?
— Для меня — нет, ко мне же приходят те, которые понимают мое творчество, некоторые люди — уже на протяжении 30 лет. И приятно, что приходит очень много и молодых, приводят детей своих. Наверно, прикоснувшись один раз, они что-то для себя получили. Я не могу сказать, как людям жить в нынешних условиях. А люди живут очень тяжело в России, очень трудно.
В прошлом году мы с Вадимом убедились в этом. Все лето мы провели в Хабаровском крае. Там люди выживают, кто на рыбе, кто на икре, кто что упрет, сворует, потому что какой-то нормальной работы и условий жизни они лишены, практически всего там люди сейчас лишены. Поэтому очень важно дать им какую-то отдушину, принести в их жизнь хоть что-то хорошее.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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