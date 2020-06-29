Виктория и Вадим Цыгановы: Господи, благослови Россию

Каждый очередной концерт — новый или постоянно — "день сурка"? А если плохое настроение, можно ли его сбросить в зал? Как его нейтрализовать? С какими словами надо выходить на сцену? Как публика реагирует в разных местах? Как живут сейчас люди в России? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответили творческие люди — супруги Виктория и Вадим Цыгановы.

Открытый разговор с Викой и Вадимом Цыгановыми

Читайте начало интервью:

— Вика, каждый концерт проходит по-разному? Все-таки бывает ощущение, что это повторяется по замкнутому кругу, всегда — одно и то же?…

Виктория: — Ну, я стараюсь так не делать, нет, я все равно стараюсь придумывать что-то новое.

— Ну а что тут придумывать-то? Может и нужно так просто: давайте я спою вам песню!…

— Нет, я на каждый концерт готовлюсь, делаю его по-другому.

Вадим: — Да, она обязательно придет и скажет: Давайте поменяем программу, давайте это сделаем вот так, давай что-то здесь сделаем не так…

Виктория: — Я могу поменять в последний момент программу.

Вадим: — Я всегда, если выхожу к зрителям, то говорю: У Вики каждый концерт не похож друг на друга — это особенный отрезок времени, который мы будем переживать вместе. Вот так.

Виктория: — Да, вот что есть у меня на душе сейчас, такая и пойдет трансляция. Ведь иногда я тоже за кулисами могу и поругаться, и злая такая бываю. Я понимаю, что к людям не могу в таком виде выходить, если есть какой-то негатив во мне, я могу сбросить его. Поэтому его нужно быстро побороть в себе. Мы можем с Вадиком поругаться…

— И после этого — добрая и облегченная?

— Ну да, так мы же — одно целое. Он берет часть и как-то нейтрализует это.

Вадим: — Нет, лучше выходить в хорошем настроении. Я всегда стараюсь перед концертом создать доброе настроение.

Виктория: — Он мне помогает, да, он выстраивает.

Вадим: — Потому что очень важно, с чем ты выходишь. Ведь в этот отрезок времени происходит обмен энергетикой, но он только тогда имеет смысл, когда ты несешь что-то доброе. А если ты людей раздергиваешь и превращаешь их в таких прыгающих бесов, то зачем это нужно?…

Какой смысл что-то делать, если это не во благо, а наоборот? Зачем? Какой вообще смысл твоего пребывания на земле — бабла срубить что ли? Так это — просто безумие. Мы, конечно, тоже можем поругаться, что-то там может неприятное произойти, но тогда я выхожу с чувством покаяния и стараюсь дать надежду, утешить, порадовать, дать какие-то ориентиры.

Виктория:

"Будь со мною откровенен".

Бог с тобою, не уверен

Ни в тебе и ни в себе.

Да какое откровенье,

Когда каждое мгновенье —

Откровение в судьбе.

Откровение от крови,

Суть, которая от боли

От меня оторвалась.

И когда я не уверен,

Что с тобою откровенен,

Откровенья рвется связь".

Вот это — одно из самых первых-первых стихотворений Вадима.

Вадим: — Да, мне был 21 или 22 года, когда я его написал. И Вика его запомнила, видать, когда я ей читал его еще в ночь с чертовым корнем, оно впиталось. Поэтому выходя, делая шаг на сцену, я говорю: Господи, благослови. И пытаюсь выстроить именно добрый контакт со зрителями.

— Вика, и ты каждый раз, выходя на концерт, говоришь: Господи, благослови, да?

Виктория: — Прошу Вадима, он меня может благословить.

— Тут комментарий: гости отличные, очень их уважаю. Всего вам наилучшего желаю от всего сердца.

— Спаси, Господи.

Вадим: — Приходите к нам на концерты. Скоро они опять будут в реале. И людям, кому интересно, я сразу хочу сказать, что будут очень музыкальные концерты. Я считаю, высочайшего уровня, потому что я говорю про Фио Дзанотти, а у него — 12 платиновых дисков. Это сейчас как раз — наш ориентир, мы четыре года там с ним работали, а теперь с теми же музыкантами мы продолжаем этот путь здесь. И у нас будет новая программа.

Виктория: — Я сейчас работаю с Константином Горбатенко, это — дирижер оркестра Первого канала.

Вадим: — Уже фарватер выстроен.

Виктория: — Да, уже есть на что опираться.

— Вика, ты же много ездишь и разную-разную публику видишь — не только в Москве, но и в регионах. Отличаются люди в разных городах и регионах или в целом — везде одинаковые?

— Как-то я про это даже не задумывалась, поэтому не знаю, как сразу ответить. Я могу сказать, что на юге люди очень сложно идут на контакт, при том, что они там — типа горячие, темпераментные. Если Ростов взять, Краснодар, Ставрополь, там не сразу реагируют, они как-то немножко свысока воспринимают. А где-нибудь в Сибири — более радушная публика, там как-то сразу подхватывают. Но конечно, для меня это все — мой народ. Народ, для которого я пою, работаю.

— Публика сильно изменилась за годы твоей работы?

— Для меня — нет, ко мне же приходят те, которые понимают мое творчество, некоторые люди — уже на протяжении 30 лет. И приятно, что приходит очень много и молодых, приводят детей своих. Наверно, прикоснувшись один раз, они что-то для себя получили. Я не могу сказать, как людям жить в нынешних условиях. А люди живут очень тяжело в России, очень трудно.

В прошлом году мы с Вадимом убедились в этом. Все лето мы провели в Хабаровском крае. Там люди выживают, кто на рыбе, кто на икре, кто что упрет, сворует, потому что какой-то нормальной работы и условий жизни они лишены, практически всего там люди сейчас лишены. Поэтому очень важно дать им какую-то отдушину, принести в их жизнь хоть что-то хорошее.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев