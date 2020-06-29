Политолог Михеев: "Россия должна перестать играть по правилам Запада"

О том, как России противостоять давлению Запада на мировой арене и как выбрать правильный тон в политических и экономических отношениях, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Сергей Михеев.

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Не надо быть глупцами

— Сергей Александрович, мы действительно очень интеллигентные, и наша политика и поведение на международной арене слишком интеллигентные: мы не бегаем, руками не машем, кулаком не стучим. Вы сказали, что в России смекалистые, а на Западе хитрые. Разница в том, что хитрые живут за счет других, а смекалистые за счет себя. Мы никогда не шли вперед за счет других. Поэтому вся наша территория сохранились, поэтому мы и стали Россией. Так было на протяжении тысячелетий. Как нам теперь меняться? На Западе нам лгут, они блефуют, а это не в нашей природе. Как изменить ситуацию?

— Вы совершенно правильно все подметили и сформулировали. Как нам быть? Не надо быть глупцами. Потому что честность и смекалка не равняются глупости. Есть хорошая пословица: заставь дурака Богу молиться — он лоб расшибет. Это касается всего, в том числе дружбы с Западом. Здесь не хватает простых здравых истин, в том числе имеющих корни в религии. Православные верующие говорят: если хочешь человека в чем-то убедить, а он не хочет слушать, ты три раза ему скажи, а на четвертый отойди от него и больше не трогай, пусть он сам доходит своей головой.

Сколько раз мы уже стучались в западные двери за последние 30 лет? Что мы еще не сделали для того, чтобы им понравиться? В конце концов, мы сами развалили Советский Союз и решили главную геополитическую проблему Запада в XX и, возможно, в XXI веке. Но мы все равно им не понравились.

А сколько денег Запад выкачал с постсоветского пространства? Это даже подсчитать невозможно. Отказавшись от огромного количества собственного производства, мы все рынки, сферы освободили для западных компаний, их транснациональных корпораций. Самый простой пример — авиация. Где исчезли "Ту" и "Ил", там появились Boeing и Airbus. Они за наш счет обогатились невероятно. А сколько они выкачали денег отсюда через банкиров (не олигархов), которые нас пытаются учить жизни? И все равно мы им не нравимся.

Вот в чем урок: не надо быть глупцами. Вопрос не в том, чтобы нам обманывать их так же, как они нас. Вопрос в том, чтобы не попадаться на этот обман и их правила игры. Эти правила игры надо:

в лучшем случае устанавливать свои,

в худшем случае — хотя бы корректировать чужие.

А мы все время попадаем на удочку, действуем в режиме реакции. Не надо действовать в режиме реакции, надо действовать инициативно. Где-то у нас это получается. Например, в сфере вооружения, оборонной политики — стало гораздо лучше получаться, чем раньше. А где-то все еще не получается. Значит, к этому надо идти, в том числе в сфере экономики. Власти уперлись, что должна быть либерально-рыночная экономика. Не должна она быть такой. Нам нужен симбиоз государственного участия, государственного планирования и рыночной инициативы. В каких-то сферах (например, добыча полезных ископаемых) это должно быть государство — я в этом убежден. А в каких-то сферах это должен быть частный бизнес.

То есть в отношениях с Западом нужно:

больше инициативы,

меньше доверия.

Кстати говоря, доверие и ложь — это не одно и то же. Я могу не врать вам. Но я могу вам не доверять. Я могу более критично анализировать ваши предложения, ваши подходы и так далее. И, наконец, я вообще не обязан играть по вашим правилам. Вот и все. Этого вполне достаточно. Не надо нам становиться негодяями, но и глупцами не надо быть. На глупых воду возят, что прошедшие 30 лет и подтверждают.

Оставаться самими собой

— В русских сказках еще был Иван-дурак, который на самом деле оказывался героем, умницей и много чего достигал. Но мы такие, какие есть. Я думаю, что у нас все равно много всего хорошего было, есть и будет.

— Знаете, в чем секрет Ивана-дурака? В том, что он оставался самим собой. Он не пытался стать Джоном, Себастьяном и так далее. И когда ему говорили, что он дурак, он даже с этим соглашался. Однако в итоге оказывался прав. Это на самом деле и есть национальный характер. Потому что он оставался самим собой. Ему говорили: "Ты что, дурак?" — он говорил: "Да, я дурак".

Иван делал по-своему и в итоге выигрывал. А тот, кто из себя пытался кого-то изображать, оказывался никому не нужен. Потому что подлинник всегда стоит дороже, чем копия.

Возьмите картину Рембрандта или любого западного художника. Его подлинник, условно говоря, стоит миллион долларов, а вы можете напечатать огромное количество цифровых копий стоимостью один цент. Они будут очень хорошо выглядеть, шикарно передавать цветовую гамму, но они будут стоить один цент все равно. Не надо пытаться быть пусть даже цифровой, но копией, потому что ваша цена будет всегда один цент. А подлинник, пусть даже не цифровой, всегда будет стоить дороже. Так было, есть и будет всегда.

— Спасибо большое, Сергей Александрович. Вы сказали, что остаетесь самим собой, говорите то, что вы думаете. Зрители пишут вам благодарности, поддерживают вас. Наверное, когда человек остается самим собой, не боится быть самим собой, тогда он и получает поддержку и уважение.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова