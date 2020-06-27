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Автор Инна Новикова

Политолог Михеев: жителям ДНР и ЛНР необходимо дать гражданство России

Общество

О первичности национальных интересов и вторичности денег, о возможных способах исправления ситуации на Украине и об аналогии с реформами 1990-х годов рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Сергей Михеев.

Читайте начало интервью:

"Нужно уметь действовать"

— Нельзя ставить деньги во главу угла. Если вы считаете, что деньги — это самое главное, поймите, что точно так же рассуждают, например, наши бизнесмены, которые работают на Украине. Они тоже считают, что национальные интересы и геополитика — это лирика для лохов, а деньги — это самое главное. И вы так считаете, и они так считают. Вы с ними придерживаетесь совершено одинаковых взглядов. Вам кажется, что они ваши враги, что вы хорошие, они плохие, а в реальности вы одинаковые, просто у них денег больше, а у вас меньше. Будет у вас денег больше, вы будете точно так же ими распоряжаться. Вот в чем проблема.

Поэтому все, что происходит на Украине, тоже следствие нашей несуверенности. Сейчас они приняли очередной антирусский закон. Где наша реакция? Мы сегодня с вами обсудим эту тему, потом на каких-нибудь ток-шоу покричим и разойдемся. А дальше что? Какие конкретные меры приняты?

У нас год назад были надежды по поводу Зеленского. Власть на этот счет была абсолютно солидарна с оппозицией. Во власти говорили так (это я знаю совершенно точно): постойте, ведь при Зеленском можно реализовать какие-то шансы в нашей внешней политике. А в оппозиции говорили так: постойте, Зеленский молодой, гибкий, он не совок, сейчас вы увидите, как он начнет новую политику.

Прошел год. Что мы увидели? Ничего. Это от того, что люди не пытаются думать о своих интересах, а стараются кому-то понравиться: Зеленскому или еще кому-нибудь.

На Украине сделали то-то и то-то. В чем состоят наши ответные действия? Может быть, надо ДНР и ЛНР (или вообще всю юго-восточную половину Украины) объявить территорией Российской Федерации? Украина — это исторические территории Российской Федерации. Да, это может иметь отрицательные последствия. Но отрицательных последствий и так достаточно.

Может быть, надо всех граждан ДНР и ЛНР автоматически принимать в российское гражданство, без уплаты пошлин и стояния в очередях.

У нас есть очень хорошее и удобное явление — цифровизация. Почему она данной проблемы не касается? Давайте сделаем удобный дистанционный цифровой сервис: жителям Донбасса, а также всем желающим гражданам Украины предоставим возможность стать гражданами России. Заодно и демографическую проблему решим. Нет, это почему-то сделать нельзя.

Вот здесь нужно уметь рисковать, нужно уметь действовать, в том числе жестко и внезапно. Мой личный идеал — это Александр Васильевич Суворов. Я люблю его цитировать. Он действовал быстро и всегда побеждал. Хотя за этим стояли опыт и расчет, несомненно.

Но желание притормозить — это как раз свойство людей, занимающихся деньгами:

  • бухгалтеров,
  • финансистов,
  • бизнесменов.

Все они постоянно взвешивают, на месте топчутся: здесь мне чуть-чуть больше перепадет, а здесь — чуть-чуть меньше. Если Россия превратится в нацию, которой управляют бухгалтеры, тогда вообще ничего не получится. Это уже происходит: бухгалтерами стали все, начиная от олигархов и заканчивая нищими обывателями, потому что все только про деньги и разговаривают.

Как не упустить Россию

— Будет правильное целеполагание — и деньги появятся. Понимаете? Деньги сами придут вслед:

  • за решительной политикой,
  • честностью,
  • национальным интересом.

Не бывает такого: сначала давайте мы деньги поделим, а потом у нас все остальное само по себе выправится.

Это такая же иллюзия, какая была у реформаторов в 1990-х годах, когда они говорили, что сейчас введут рыночные механизмы, и рынок сам все отрегулирует.

Ну что, отрегулировал? А кто больше всех за этот рынок голосовал? Я думаю, что мы с вами помним. Интеллигенция, люди умственного труда:

  • учителя,
  • врачи,
  • инженерно-технические работники и многие-многие другие.

Они делали большие глаза, хлопали ресницами и говорили: "Теперь все будет по-другому, теперь все будет хорошо". Это было в точности так, как сейчас происходит с цифровизацией. Мы все думаем, что цифровизация нам принесет одни плюсы, мы все время за хорошее. И они тоже были за хорошее. Я-то помню, я из того поколения. Им почему-то казалось, что нового хорошего прибавится три вагона, а все старое хорошее тоже останется. А так не бывает, жизнь-то не сахар. Надо думать, прежде чем что-то делать. Где потом оказались все врачи, учителя, инженерно-технические работники? На помойке жизни!

Поэтому то, что я говорил в середине нашего интервью и адресовал конторе ФСБ, я точно так же адресую всем остальным зрителям. Вы Советский Союз упустили, вы и Россию упустите с таким подходом.

Все говорят одно и то же: Украина, деньги и так далее. Давайте откроем специальный цифровой сервис в МИД, где будут иметь право в максимально облегченном порядке, не платя ни копейки, получить российское гражданство:

  • все желающие граждане Украины,
  • ДНР,
  • ЛНР.

Вот это будет хороший ход. А если просто так, на ток-шоу покричать на украинцев — ничего от этого не изменится. Меняться должно в голове.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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