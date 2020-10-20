Необычные хобби, которые вдохновляли известных писателей

Лев Толстой играл в шахматы. Айн Рэнд собирала марки. Другие известные писатели любили отдыхать на природе, занимались готовкой или рисованием. Эти хобби не только дали им новый опыт, но и помогли развить навыки, которые сделали их лучше, а работы — известнее.

Необычные Увлечения Писателей

В статье журнала Fortune за 2006 год говорится: "Оказывается, не мозг формирует ваше поведение, а поведение — ваш мозг. Например, если садовник проявляет серьезный интерес к технике, нейроны образуют "новые пути" между ранее "изолированными" областями мозга".

Какие же хобби помогали известным писателям?

Агата Кристи: археология

У британской писательницы Агаты Кристи была довольно авантюрная жизнь. В 1930 году она вышла замуж за известного археолога Макса Маллована. Она сопровождала его, когда он путешествовал по всему Ближнему Востоку, и помогала в археологических раскопках.

Известен забавный факт: некоторые из найденных артефактов она очищала своим кремом для лица — и именно они сейчас считаются лучше всего сохранившимися.

Археология в целом и раскопки в частности вдохновили писательницу на несколько романов:

"Свидание со смертью",

"Убийство в Месопотамии",

"Убийство в Восточном экспрессе"

и "Смерть приходит в конце".

Также Кристи выпустила мемуары "Ну, скажите мне, как вы живете", в которых поделилась своими историями о раскопках и весьма необычными снимками.

Виктор Гюго: изобразительное искусство

Французский писатель Виктор Гюго, известный своими романами "Отверженные" и "Собор Парижской Богоматери", был также талантливым художником, создавшим более 4 000 картин и набросков.

Поначалу Гюго относился к живописи только именно как к хобби, но затем занялся ею всерьез, поскольку получил признание ведущих критиков эпохи. Однако писатель отмечал, что боится, как бы картины не затмили его литературный труд. Поэтому при необходимости продать работу делал это в частном порядке и без помпы.

Лев Толстой: шахматы

Известный своими эпическими романами "Война и мир" и "Анна Каренина", Лев Толстой также был заядлым шахматистом. Он научился играть в детстве и тщательно вел записи, в которых отмечал ходы.

Его биограф и переводчик Эйлмер Мод, с которым он часто играл, как-то заметил, что Толстой "…не читал каких-либо книг о шахматах, а просто много играл, что в сочетании с бдительностью и сообразительностью делало его опасным противником".

Эрнест Хемингуэй: кемпинг (отдых на открытом воздухе)

Лауреат Нобелевской премии Эрнест Хемингуэй любил проводить время на природе, охотиться и ловить рыбу. Он ездил на несколько африканских сафари и рыбачил в Карибском море. В 1935 году он даже поставил рекорд: поймал самого большого на тот момент марлина.

Приключения неизменно служили для писателя источником вдохновения, и однажды Хемингуэй даже заявил: "…чтобы писать о жизни, нужно жить".

Айн Рэнд, марки

Автор бестселлеров "Атлант расправил плечи" и "Источник", Айн Рэнд большую часть времени писала и продвигала свою философию объективизма. Однако она также была страстным коллекционером марок.

В статье для The Minkus Stamp Journal в 1971 году она написала: "Если я чувствую усталость после рабочего дня, я провожу час с альбомами с марками, и это дает мне возможность продолжать писать до конца вечера. Альбом с марками — чудесный реставратор мозгов".

22 апреля 1999 года почтовая служба США выпустила марку, посвященную Айн Рэнд и ее литературной деятельности. Это была особенно подходящая дань уважения.

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Фото: citatnica.ru