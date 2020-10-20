Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Евгений Стриж

Необычные хобби, которые вдохновляли известных писателей

Лев Толстой играл в шахматы. Айн Рэнд собирала марки. Другие известные писатели любили отдыхать на природе, занимались готовкой или рисованием. Эти хобби не только дали им новый опыт, но и помогли развить навыки, которые сделали их лучше, а работы — известнее.

Необычные Увлечения Писателей

В статье журнала Fortune за 2006 год говорится: "Оказывается, не мозг формирует ваше поведение, а поведение — ваш мозг. Например, если садовник проявляет серьезный интерес к технике, нейроны образуют "новые пути" между ранее "изолированными" областями мозга".

Какие же хобби помогали известным писателям?

Агата Кристи: археология

Необычные хобби, которые вдохновляли известных писателей. 409364.jpeg

У британской писательницы Агаты Кристи была довольно авантюрная жизнь. В 1930 году она вышла замуж за известного археолога Макса Маллована. Она сопровождала его, когда он путешествовал по всему Ближнему Востоку, и помогала в археологических раскопках.

Известен забавный факт: некоторые из найденных артефактов она очищала своим кремом для лица — и именно они сейчас считаются лучше всего сохранившимися.

Археология в целом и раскопки в частности вдохновили писательницу на несколько романов:

  • "Свидание со смертью",
  • "Убийство в Месопотамии",
  • "Убийство в Восточном экспрессе"
  • и "Смерть приходит в конце".

Также Кристи выпустила мемуары "Ну, скажите мне, как вы живете", в которых поделилась своими историями о раскопках и весьма необычными снимками.

Виктор Гюго: изобразительное искусство

Необычные хобби, которые вдохновляли известных писателей. 409367.png

Французский писатель Виктор Гюго, известный своими романами "Отверженные" и "Собор Парижской Богоматери", был также талантливым художником, создавшим более 4 000 картин и набросков.

Поначалу Гюго относился к живописи только именно как к хобби, но затем занялся ею всерьез, поскольку получил признание ведущих критиков эпохи. Однако писатель отмечал, что боится, как бы картины не затмили его литературный труд. Поэтому при необходимости продать работу делал это в частном порядке и без помпы.

Лев Толстой: шахматы

Необычные хобби, которые вдохновляли известных писателей. 409366.jpeg

Известный своими эпическими романами "Война и мир" и "Анна Каренина", Лев Толстой также был заядлым шахматистом. Он научился играть в детстве и тщательно вел записи, в которых отмечал ходы.

Его биограф и переводчик Эйлмер Мод, с которым он часто играл, как-то заметил, что Толстой "…не читал каких-либо книг о шахматах, а просто много играл, что в сочетании с бдительностью и сообразительностью делало его опасным противником".

Эрнест Хемингуэй: кемпинг (отдых на открытом воздухе)

Необычные хобби, которые вдохновляли известных писателей. 409363.jpeg

Лауреат Нобелевской премии Эрнест Хемингуэй любил проводить время на природе, охотиться и ловить рыбу. Он ездил на несколько африканских сафари и рыбачил в Карибском море. В 1935 году он даже поставил рекорд: поймал самого большого на тот момент марлина.

Приключения неизменно служили для писателя источником вдохновения, и однажды Хемингуэй даже заявил: "…чтобы писать о жизни, нужно жить".

Айн Рэнд, марки

Необычные хобби, которые вдохновляли известных писателей. 409365.jpeg

Автор бестселлеров "Атлант расправил плечи" и "Источник", Айн Рэнд большую часть времени писала и продвигала свою философию объективизма. Однако она также была страстным коллекционером марок.

В статье для The Minkus Stamp Journal в 1971 году она написала: "Если я чувствую усталость после рабочего дня, я провожу час с альбомами с марками, и это дает мне возможность продолжать писать до конца вечера. Альбом с марками — чудесный реставратор мозгов".

22 апреля 1999 года почтовая служба США выпустила марку, посвященную Айн Рэнд и ее литературной деятельности. Это была особенно подходящая дань уважения.

Читайте также:

Когда ты страстно увлечен - время не имеет значения

Пять необычных хобби звезд кино

Хобби известных зарубежных музыкантов

Фото: citatnica.ru

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы хобби знаменитости
Новости Все >
Кабмин отклонил пакет поправок в Семейный Кодекс
Зюганов попросил Кремль прислушаться к протестующим в Хабаровске
Посольство РФ обвинило Минюст США в разжигании русофобии
Чего больше всего боятся русские, выяснили социологи
Фотофейк о ЧВК "Вагнер" появился в российских СМИ
Росстат проинформировал о ситуации с безработицей в стране
"Аэрофлот" отверг обвинение в контрабанде гаджетов
Реабилитолог Вадим Гиниятов объяснил, как быстро восстановить лёгкие
С Абызова взыскали 32,5 млрд рублей в пользу госбюджета
Онлайн-сервисам такси предложили проверять на судимость водителей
Последние материалы
Чего больше всего боятся русские, выяснили социологи
Зачем в МГУ студентов ставят к позорному столбу?
Турция в Нагорном Кара﻿бахе — участник или посредник
Фотофейк о ЧВК "Вагнер" появился в российских СМИ
Александр Гущин: без создания регионального союза России будет сложно
Зеленский — официальный агент МИ-6
Файнзильберг: окружение Анастасии не удержало её от связи с Соколовым
Росстат проинформировал о ситуации с безработицей в стране
"Аэрофлот" отверг обвинение в контрабанде гаджетов
Реабилитолог Вадим Гиниятов объяснил, как быстро восстановить лёгкие
Популярное
Культура
Скончалась актриса Ирина Скобцева

На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.

Скончалась актриса Ирина Скобцева
Лавров: возвращение РФ в Совет Европы доказало тщетность ультиматумов
Политика. Новости и аналитика
Лавров: возвращение РФ в Совет Европы доказало тщетность ультиматумов
Новости Белоруссии
Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA сменил название
Бывший СССР
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Василий Амирджанов Прокурор Минска объяснил суть суверенной демократии Василий Амирджанов Любовь Степушова Боливия возвращает Эво Моралесу легитимность в укор России Любовь Степушова Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров
Комментарии
Михаил Хазин на грани фола
К чему может привести война в Нагорном Карабахе
Россия готова поставлять свою вакцину от коронавируса в Европу
В Москве таксист избил пассажирку и надругался над ней
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Эдуард Туманов: Педофилы плодятся от скуки
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Брежневский застой или апогей социализма?
Россияне не готовы заменить трудовых мигрантов
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Венедиктов оценил слухи об отставке Сергея Лаврова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников