Расовые разборки вызвали смысловую идиосинкразию

События в американском Миннеаполисе в который раз заставили мировые СМИ и блогосферу говорить о расизме как о вечном спутнике человеческого общежития.

Police officers wash the feet of Black faith leaders and beg for forgiveness in Cary, NC

Поводом для глобальной общественной встряски стало жестокое убийство подозреваемого в совершении преступления афроамериканца. Оценки действий полицейского, душившего задержанного на глазах прохожих, практически однозначны, но точку в этом деле поставит американский суд. Или многоточие.

История симпатий или антипатий отдельных граждан, групп или целых народов вовсе не ограничивается только лишь перманентным выяснением отношений между европейцами, белым населением США и их чернокожими гражданами. Проблема — глобальная, но не такая уж апокалиптическая, как представляется.

Отголоски дружбы народов

Парадигма дружбы народов, которая активно поддерживалась в Советском Союзе, вполне подходящее идеологическое средство для поддержания мира и согласия во многонациональном государстве. В западном мире придумали свой и не самый удачный аналог — толерантность.

Все-таки слово "дружба" более адекватно по своей позитивной смысловой нагрузке, нежели "терпимость". Однако и в советское время, несмотря на все усилия государственной машины, никуда не исчез национализм. Пусть и на бытовом уровне, но здравствует и по сей день. Расизм же в чистом виде не сильно актуален на постсоветском пространстве.

И все-таки проблема расизма — серьезная, но решаемая, если давать адекватные оценки тем или иным событиям и не допускать вольных трактовок вполне внятных определений. Есть различные определения расизма, но в целом оно сводится к следующей формулировке:

"Расизм — совокупность идеологических воззрений, в основе которых лежат положения о неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру".

Вот именно от этого посыла, вероятно, и стоит отталкиваться в обсуждении этого явления, а не вкладывать в это понятие новые смыслы в зависимости от прихоти, продиктованной политической целесообразностью.

Колониальное эхо

Для того, чтобы погрузиться в тему расовых разборок в США, надо, наверно, пожить в этой стране. Правда, основные моменты понятны и стороннему зрителю, особенно отождествление погромов и грабежей с политическим протестом.

Что это как не расизм, когда в угоду толерантному отношению к афроамериканцам, закрываются глаза на очевидные преступления? Выходит, что, если белокожий гражданин США войдет в магазин через окно, предварительно разбив витрину, то в глазах общества он — преступник. Если это сделает чернокожий, то это политкорректно воспринимается как адекватный протест.

Разумеется, корни обособленности чернокожего населения уходят в рабовладельческое прошлое США. Равно как и буза в некоторых европейских странах, которые активно колонизировали Африку и во всю пользовались богатыми ресурсами континента. Теперь вдруг африканцы вспомнили и засуетились.

В этой связи, показателен старый анекдот, когда сидят за столом дед и бабка. Вдруг старик с размаху бьет бабулю деревянной ложкой по лбу. Та ему: — Ты что, старый, ошалел?! — Да просто вспомнил, что не девкой брал…

Каяться нынешним поколениям американцев и европейцев, проводя ритуалы стояния на коленях перед африканцами, конечно, что-то новое во флешмобной культуре. Но подобные перфомансы более походят на погружение в эстетику садомазохизма, нежели на протест против несправедливости.

В США афроамериканцы заговорили не только о денежной компенсации в триллионы долларов за годы рабства, но и о выделении им территории страны для создания собственного государства. Казалось бы, логичнее было бы индейцам требовать убраться со своей территории и белым, и черным. Но нет, о настоящих коренных жителях страны как-то подзабыли и встают на колени исключительно перед афроамериканцами. По предложенной логике, можно ожидать и суда над династией Виндзоров за колониальное прошлое Великобритании.

Цветная революция

Желающих присоединиться к ролевым играм с падением на колени появилось немало. Правда, до творческой насыщенности перфомансов некоторых американских граждан их европейским последователям пока еще далеко.

Во Флориде начальник полиции Вебстера лег на землю, сложив руки за спину. Вошел, так сказать, в образ погибшего Джорджа Флойда. В этот самый момент на новостных лентах появились сообщения, что известный порнографический ресурс анонсировал новый фильм фривольного содержания, посвященного протестам в США. Может быть, это лишь совпадение, но весьма показательное.

Тем временем, фанаты компании Google анонсировали новые "антирасистские" инициативы. В коде продуктов проекта Chromium, в который входит браузер Chrome, исчезнут понятия blacklist и whitelist ("черный список" и "белый список").

Мировому сообществу не стоит останавливаться на достигнутом. Начавшейся новый этап борьбы должен наполнить человеческое общежитие новыми смыслами — изъять из сознания и словарей слово "черный" как причину расовой идиосинкразии и потребовать:

от России переименования города Черноголовка, Садовой-Черногрязской улицы в Москве и Черной речки в Санкт-Петербурге;

черной смородине и икре придумать менее расистские наименования;

от Украины добиться переименования города Чернобыль;

от Греции запретить имя Афродита (афрос — "пена");

с учетом новых трендов как-то определиться с Черным морем;

поменять цвет хоккейной шайбы на белый (стыдно бить по черной);

удалить из лексикона понятие "черный день";

заменить в тексте романа Роберта Стивенсона "Остров сокровищ" понятие "черная метка" на расово нейтральный вариант;

запретить музыкальные коллективы с названиями со словом "черный" и начать с Black Sabbath;

определиться, Майкл Джексон со своим стремлением стать белым — перебежчик или жертва продюсеров-расистов.

В краткосрочной перспективе заменить слово "черный" на какой-либо нейтральный вариант, например, "небелый", конечно, не получится. Ведь "небелый" тоже в какой-то мере отдает расизмом. Хотя к этому стоит стремиться, чтобы в полной мере реализовать переход сознания на новый политкорректный уровень со своими ограничениями:

не целоваться на глазах граждан с разбитым сердцем от безответной любви;

не слышать при глухих;

не говорить при немых;

не ходить при людях, которые утратили возможность самостоятельного передвижения;

не жить при мертвых.

Расовая индульгенция

Тема симпатий и антипатий — вечная, как и тот факт, что у людей разнятся вкусы и мировоззрение. Мало ли кто кому не нравится! Ну не нравится и какое кому до этого дело, если человек ведет себя прилично и не агитирует браться за топоры?

Не все же люди на планете могут назвать друг друга близкими или друзьями, и это никого не смущает. Законы регулируют практически любые взаимоотношения граждан. Их только требуется соблюдать вне зависимости от каких-либо предпочтений. Возможно, это и есть самое трудное.

Безусловно, жестокость, приведшая к гибели подозреваемого, в здравом уме не может быть оправдана. Правда, и церемония похорон Джорджа Флойда, человека с богатой криминальной биографией, вызвала бы зависть у российских авторитетных воров в законе.

Любопытный посыл передали этим торжественным ритуалом и сопутствующими акциями. Получается, что черный цвет кожи — индульгенция на любые действия, достойная преклонения в буквальном смысле. Что это тогда, как не расизм в его аутентичном определении? Тогда не совсем непонятно, за что борются.

По мне, так существуют приличные люди, адекватные и старающиеся соблюдать принятые в той или иной стране законы человеческого общежития, и беспредельщики-дикари. Вот это для меня обобщенное понятие рас, национальностей, принадлежности к религиозным конфессиям и политическим взглядам. Все же остальное придумали идеологи, которые пользуются историческими болячками для достижения своих интересов, будь то политических или сугубо меркантильных.