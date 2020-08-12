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Автор Евгений Стриж

Вино в Zoom, игры и романтика: как строить отношения на карантине

Общество

Сара и Том только-только познакомились и сходили на пару свиданий, когда оказалось, что начался карантин и нужно сидеть дома. Пара решила, что самоизоляция — не повод прерывать наметившийся роман, и решила рассказать о своем опыте порталу bbc. com.

История знакомства, карантин и первое свидание в Zoom

Том Эдвардс встретился с Сарой Грейтрекс благодаря платформе знакомств Tinder в феврале 2020 года. Завязался разговор, появился интерес, пара сходила на несколько свиданий. Но 23 марта в стране ввели карантин, и встретиться стало невозможно.

Через 6 дней после начала карантина Том и Сара устроили свидание в Zoom. Все было очень романтично: вино, свечи, приятная беседа.

"Я не планировал предлагать ей встречаться через Zoom. Но в ходе свидания спросил, не хочет ли Сара начать серьезные отношения. И она согласилась", — рассказывает Том.

Сара отмечает, что виделась с Томом буквально за пару дней до карантина и планировала дальнейшие отношения. Однако уже тогда в прессе было много слухов о карантине, и коллеги-исследователи из Университета Лестера, в котором она работает, как-то спросили ее: что случится с отношениями, если всех заставят сидеть дома?

"Я честно ответила: не знаю. Мы еще не знали, что происходит, так что не задумывались и не паниковали. Казалось странным думать о чем-то вроде "мы больше не увидимся"", — вспоминает Сара.

Удаленные свидания: интереснее реальных?

У пары появился четкий график: каждое воскресенье стало "днем ​​свиданий". Том, физиотерапевт, который провел большую часть пандемии, работая в отделении по лечению коронавирусных заболеваний, говорит, что необходимость встречаться по видео звонкам сблизила их даже быстрее, чем "реальные" свидания.

"Дело, наверное, в том, что Zoom стимулирует как-то развлечь собеседника. Вы не можете сидеть и просто смотреть друг на друга. И мы ответственно подходим к свиданиям: например, красиво одеваемся — никаких пижам", — рассказывает Том.

Пара уже успела разнообразить свои свидания: помимо простых "посиделок" в Zoom они отпраздновали день рождения Тома (был в апреле), а также устроили групповое свидание с игрой в "Монополию". А по пятницам Сара часто играет в викторины с семьей Тома, хотя лично они тогда не были знакомы.

Финал истории: "список свободы"

После того как Борис Джонсон объявил, что в Англии разрешили встречаться и гулять по 2 человека, Сара и Том наконец смогли снова увидеться.

Пара, несмотря на все ограничения (например, меры дистанцирования и привычки все вокруг дезинфицировать) смогла насладиться свиданием.

"Было очень смешно — вместо бутылки вина мы передавали друг другу бутылку с дезинфицирующим средством", — рассказывает Сара.

Сейчас пара строит большие планы на будущее: Сара и Том составляют "список свободы". В нем — все, что нужно сделать после завершения карантина, например, совместный выход в ресторан, поход в квест-комнаты и посещение фермы по разведению альпак.

"Если есть возможность, обязательно встречайтесь и общайтесь онлайн. Это лучше, чем оставаться в одиночестве", — подытоживает редакция BBC.

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Темы zoom карантин отношения история любви свидание онлайн
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