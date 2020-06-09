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Автор Александр Шторм

РАНХиГС: безработица и бедность грозит половине россиян

Общество

В ближайшее время каждый второй россиянин потерять работу и часть доходов без шансов на их восстановление.

Такие сведения предоставили специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). По их данным, 50% подвержены рискам увольнения, уменьшения или задержки зарплаты, а также вынужденного отпуска. И что с этим делать — не знает никто.

Причиной такого пессимистичного положения вещей станет эпидемия коронавируса. Она уже привела к временному закрытию предприятий и падению объемов производства, и, по сути, стала сильнейшим потрясением для российского рынка труда.

Потенциально уязвимыми местами работы являются, согласно исследования, 49,7% всех рабочих мест в России.

Оказаться на улице могут 35 млн работников, в том числе:

  • 63% работников наиболее пострадавших отраслей, где занят почти каждый третий трудящийся в России,
  • 51% неустойчиво занятых, к которым относится 30,5% работников,
  • каждый пятый самозанятый.

Отмечается, что 34% трудящихся в России относятся к сразу двум уязвимым категориям одновременно. Самая рисковая группа — это самозанятые и индивидуальные предприниматели, работники транспорта. К этой группе относятся такие отрасли, как связь, торговля, обслуживание, питание, спорт, туризм, образование, наука и культура, а также развлечения.

Если смотреть по возрастным группам, то наиболее уязвимыми станут молодые люди до 30 лет (57%). Из нее отдельной строкой выделяются женщины (63%). Парадоксально, но риск уязвимости занятости снижается среди работников от 50 до 59 лет.

Высоки риски в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Волгоградской, Нижегородской, Пензенской и Новосибирской областях. При этом в Кабардино-Балкарии, Коми и в Тульской области, работу потерять можно не так быстро.

Группа уязвимых в наихудшем варианте россиян — это семьи с детьми (60%).

В целом рискуют потерять часть доходов в результате карантина 39% домохозяйств. Но и макропоказатели тоже не радуют — ВВП России, по оценке Минэкономразвития, в апреле сократился на 12%, а число безработных приблизилось к 8 млн человек.

О других показателях — оборот розничной торговли упал на 23%. Продажи новых автомобилей уменьшились на 72%. Фондовый рынок сурово просел, но появились признаки восстановления.

Прогнозы показывают, что ВВП России по итогам 2020 года упадет на более чем на 4%. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) пророчат глобальный кризис и проседание ВВП на 8- 11% по итогам года.

А если говорить о безработице, то экономический кризис уже привел к ее росту. По итогам марта сокращение реальных располагаемых доходов россиян (то есть доходов за вычетом обязательных платежей с поправкой на инфляцию) составило 0,2% по сравнению с мартом 2019 года.

Во многом это зависит от официального курса доллара. Не так давно он в России превышал отметку в 80 рублей, а курс евро — превышал 87 рублей. Но сегодня дела обстоят не так плачевно, и, скорее всего, доллар в России будет стоить 87-91 рубля.

В зависимости от цены на нефть этот показатель может вырасти до 95-103 рублей, считают эксперты. Но пока имеем доллар в районе 70 рублей и неторопливое скатывание в кризис, выход из которого расположен явно не там, где вход.

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Темы доход нищета зарплата бедность увольнения безработица корона-кризис
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