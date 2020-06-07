Экологи предложили монументальные формы протеста

Благодаря карантинному режиму природа настолько очистилась, что в Москве и других городах России возобновились политические пикеты и традиционные задержания.

На фоне различий в трактовке статьи 31 Конституции Российской Федерации экоактивисты страны предложили новые формы демонстрации своей гражданской позиции.

Монументальная Грета

Эпоха развитого импортозамещения и дальнейшего развития демократии в России обозначила новые вызовы и запустила поиск оригинальных решений. Отечественная экологическая партия "Зеленая альтернатива" предложила установить в центре московского Гайд-парка в Сокольниках многофункциональный памятник шведской экоактивистке Грете Тунберг.

Напомню, протестная активность граждан заставила власти искать способы локализации участников политических акций. В 2013 году была создана специализированная площадка на территории московского парка "Сокольники", вмещающая до полутора тысяч человек. Открылась она одновременно с аналогичной протестной зоной в парке Горького (благополучно закрыта в 2015 году).

Для проведения политического мероприятия требовалось подать лишь заявку администрации парка "Сокольники", чтобы забронировать день и время в промежутке с 7 до 22 часов. Памятуя о количестве граждан, принимавших участие в протестах в сентябре 2019 года и ранее, вместимость площадки в 1,5 тысячи участников вряд ли кого устроит. Тем не менее площадка существует и дает основания властям отчитываться, что они сделали все необходимое для торжества свободы слова и собраний.

Выбор места для памятника Грете Тунберг как современной иконе экологического протеста обусловлен заботой о наполнении московского Гайд-парка драйвом. По словам лидера партии "Зеленая альтернатива" Руслана Хвостова, сейчас эта площадка в Сокольниках "довольно-таки скучная". Политик раскрыл и саму идею монумента девушке, у которой "украли детство":

"Мы придумали памятник Грете Тунберг с пустым плакатом, на который граждане смогут повесить любое из своих требований. По сути, это станет универсальным транспарантом для выражения своей позиции".

Установка памятника шведской экоактивистке сейчас зависит от согласования с властями столицы, но уже известно, что статуя Греты будет выполнена из камня и в человеческий рост. Если разрешат, конечно.

Подобные монументальные формы вполне могут быть востребованы как в Москве, так и в других городах России. Поводов для демонстрации гражданами своего отношения к событиям и трендам в стране правящая номенклатура предоставляет в избытке. Правда, далеко не все протестующие готовы испытать на себе ритуал полицейского задержания, и подобные памятники могли бы стать оптимальным решением проблемы.

Конституционные обознатушки

Сейчас не только так называемая несистемная оппозиция и отдельные граждане высказывают свое негативное отношение к грядущему голосованию по поправкам в Конституции России. КПРФ внезапно проснулась и начала агитацию "против". До этого решительные коммунисты ограничивались деликатным замечанием, что поправки не следовало бы принимать "впопыхах".

Напомню, в марте 2020 года 43 депутата Государственной думы от КПРФ воздержались от голосования за принятие закона о поправках в основной закон страны. Верные ленинцы проголосовали против так называемого обнуления президентских сроков Владимира Путина. Единственным же членом Совета Федерации, который проголосовал против закона о поправках, стал коммунист Вячеслав Мархаев.

То ли все та же природа очистилась и разбудила руководство КПРФ, гармонично вписавшееся в политическую систему страны со всеми оппортунистическими издержками, то ли снова замаячил призрак коммунизма. Но факт, что какое-то движение началось.

Насколько оно в реальности соответствует декларированным коммунистами тезисам или является очередной конформистской имитацией борьбы, призванной обозначить существование политической конкуренции в стране, покажет время.

Новое оружие пролетариата

КПРФ стоило бы озадачиться инновационным трендом политического протеста, который предложили экологи. Исполнение Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" сказочным образом практически любую уличную политическую активность граждан купирует задержаниями.

Особенно как-то не задается с пикетами, которые вообще не требуют никакого согласования властей. Всегда найдется причина для задержания даже с пустым листом бумаги в руках, и этот фактор преемникам большевиков-подпольщиков просто необходимо учитывать.

Конечно, существующие памятники вождю мирового пролетариата коммунистам вряд ли удастся апгрейдить до уровня Греты Тунберг с плакатом. Вернуть из ссылки в московском парке "Музеон" Железного Феликса обратно на Лубянку теоретически возможно, но тоже хлопотно. Да и модернизация памятника до требуемой многофункциональности весьма сомнительна.

А вот предложить новых героев для протестующих единомышленников и сочувствующих — вполне. Компартия получила бы новое оружие пролетариата, причем абсолютно безопасное для окружающих.

Вихри противоречий

Осознание простой истины, что даже с учетом заботы о личном благе можно приносить пользу государству и, главное, его гражданам, к сожалению, не часто приходит политическим элитам. Также где-то на задворках чувства политического самосохранения прозябает и понимание, что граждане — это не фамилии в избирательных списках, а конкретные люди со своими мировоззрением, взглядами, запросами на здравомыслие и справедливость.

Равно как и игнорируется элементарная историческая правда, о которой часто говорят представители власти, что воспитание общественного сознания дубинками и показательными задержаниями протестующих граждан приводит к выработке общественного иммунитета.

Когда же люди видят, что государство придумывает все новые препятствия даже в реализации элементарного права выйти на улицу и сказать, что они думают и чем недовольны, то ни о каком доверии граждан и речи быть не может.

Терракотовый протест

Появившийся на фоне карантинного режима тренд онлайн-митингов, конечно, любопытен, но все-таки тоже таит в себе проблемы технического свойства и лишает прямого контакта с аудиторией. Поговорили, отключились, и через день-другой все забыто. Да и контролирующие интернет структуры не дремлют.

Идея же партии "Зеленая альтернатива" с памятником-пикетчиком представляется прогрессивной и вполне реализуемой в условиях так называемой суверенной демократии, которую раньше называли несколько иначе и репутационно не совсем прилично. Задумку стоило бы развить:

создать памятник-трансформер, принимающий подходящие образы, согласованные с заявителями мероприятия;

памятнику вместо доски для развешивания плакатов "вручить" большой монитор;

на мониторе, по заявке заявителей, транслировать лозунги и требования;

предусмотреть размещение в специально отведенных местах значительного количества памятников-протестующих, наподобие терракотовой армии китайских императоров для имитации массовости;

предусмотреть гарантированные квоты для политических партий и одиночных пикетчиков, а все, что выходит за рамки — оплата по прейскуранту.

Экономическая выгода — очевидна. Не надо заморачиваться перекрытием улиц. Будет соблюдаться так называемая социальная дистанция, отрепетированная периодом карантинной изоляции граждан. Каменные протестующие будут стоять ровно там, где их установили.

Полиции и Росгвардии не придется лишний раз брать все новые и новые репутационные высоты во время протестных мероприятий. Следователи и суды освободят себя от лишней головной боли с поиском формулировок уровня бесконтактного вывиха плеча.

Как ни крути, все-таки с "протестующими" монументами как-то комфортнее в контексте парадигмы всеобъемлющей и безальтернативной стабильности. Да и кто же их посадит, они же памятники! Хотя в России, стране великих возможностей, и памятники могут написать признательные показания.