Экономист Делягин: налоги и штрафы должны быть пропорциональны доходам

О необходимости введения прогрессивного налога в России и о тех, кто этому препятствует, рассказал председателю совета директоров "Правды.ру" Вадиму Горшенину известный экономист Михаил Геннадьевич Делягин.

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Почему необходим прогрессивный налог

— Михаил, вы говорили о пяти пунктах, которые считаете обязательными для выхода из кризиса. Первые три требуют определенных затрат от государства, больших вложений и обеспечения данных средств. Не кажется ли вам, что необходимо провести деприватизацию по лондонскому, или британскому типу? И также необходим прогрессивный налог?

— Конечно, необходим! Во-первых, он необходим с фискальной точки зрения. Что можно взять с бедного человека? Ничего.

У нас регрессивная шкала налогов: чем человек беднее, тем больше с него дерет государство.

В Америке с половины населения (43 %) не берут подоходный налог, потому что они слишком бедны.

Даже если бедный человек уклоняется от налогов (сейчас 30 миллионов человек уклоняются), и его поймают, то что с него взять? Пожилую кошку? Трехногий табурет, который еще Брежнева помнит? Его разыскать, условно говоря, стоит 40 тысяч рублей, а он задолжал 10 — это нерентабельно. Это вызывает массовый социальный протест. Вы хоть в тюрьму его отправляйте, он не против: его там кормить будут. А богатый человек — уклонист любой штраф заплатит, чтобы на свободе остаться. И найти его проще, чем бедного человека, потому что он на виду, он богатый, у него дом на Рублевке или в Париже. Конечно, у него есть адвокат. Но если суды для народа, а не против народа, тогда все в порядке. Адвокат не поможет. И один найденный уклонист от налогообложения окупит содержание всей налоговой за много-много лет. Это еще рентабельно.

Во-вторых, прогрессивный налог необходим с философской точки зрения: чем человек богаче, тем сильнее он влияет на общество. Потому что, как правило, он:

богаче,

умнее,

имеет больше свободного времени,

хорошо одет.

Чем человек больше влияет на общество, тем большую ответственность он несет перед обществом. Мне все равно, когда какой-нибудь алкоголик бросит мусор мимо урны, а если министр бросит мусор мимо урны, это скандал, потому что министр должен быть примером.

В Финляндии штрафы выписывают в пропорции от заработной платы. Вице-премьер Nokia превысил скорость — заплатил больше 100 тысяч евро штрафа (это было больше 10 лет назад).

Богатый человек должен нести больше ответственности, чем бедный.

Можно обсуждать часть уголовной ответственности. Здесь только госслужащий должен нести большую ответственность, потому что он госслужащий. Но в налоговой сфере это тоже должно отражаться. Если меня общество не уважает, у меня ничего не получается, нет денег, я мало влияю на общество. Что-нибудь скажу, меня спросят: "Ты кто такой? Ты чего в жизни добился, чтобы коллегам советовать?" А если я миллиардер, значит, я чего-то добился, могу советовать. Значит, должен нести большую ответственность, в том числе в налоговой сфере.

Весь мир применяет прогрессивную шкалу подоходного налога в силу этих двух причин:

философско-политической,

сугубо фискальной.

И наши клоны, эти мистеры Бины отечественной сборки, чуть что (избить людей дубинками, уничтожить образование, здравоохранение) кивают на Запад, а здесь они говорят: "Нет-нет, мировой опыт нам не нужен. В мире жуликов не любят. Поэтому мировую практику игнорируем".

Конечно, должен быть прогрессивный налог.

А Баба-яга против!

— Я посмотрел в других странах прогрессивную шкалу налогообложения. Во многих государствах с людей, которые получают в 3-4 раза больше заработка, чем россияне, которых Путин отнес к среднему классу, даже не берут налогов, потому что они зарабатывают слишком мало. У них деньги должны оставаться на руках.

— Верно. Если человек зарабатывает два прожиточных минимума официально, то есть один прожиточный минимум на члена семьи, что вы с него можете взять? Это даже рентабельно с него эти деньги не требовать. Административные издержки выше.

Олигархи согласны с прогрессивной шкалой. Они сразу начинают торговаться: "Прогрессия должна быть, но мы не хотим платить слишком много".

Если они заплатят даже 35 %, то на безопасности сэкономят, потому что не будут врагами народа, после того как заплатили налоги. Олигархи это понимают. Этого не понимает одна-единственная узкая прослойка наших чиновников — либеральные реформаторы, которые себе выписали многомиллионные зарплаты (у Силуанова в 2016 году выходило в месяц доходов 7,2 млн рублей) и не хотят платить налоги этой стране. Англии, Франции, Австрии многие из них готовы платить налоги, а этой стране — категорически нет.

— Я бы все-таки чуть поправил, Михаил. Они не хотят платить нашей стране. Они готовы своим другим странам платить, но не готовы платить нашей стране.

— Да, совершенно верно. Вот я приводил в пример Мантурова, который говорит: то, что производит Россия, это плохо, потому что это производит Россия. А то, что Россия в виде комплектующих покупает у иностранцев, это хорошо. Вопрос: себя министр Мантуров считает гражданином России или гражданином тех стран, которые он лоббирует в виде комплектующих материалов?

Для гражданина Мантурова Россия — это чужая, вражеская территория, которую нужно уничтожить. Потому что если бы он думал по-другому, он бы проводил другую политику.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовила Марина Севастьянова