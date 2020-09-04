Как хобби в резюме влияет на работу: мнение соискателей и HR-специалистов

Согласно новым исследованиям, включение необычных хобби в резюме чаще имеет неприятные последствия. Исследование 900 резюме, выбранных по методике Рида, показало: чем более "дурацким" кажется хобби, тем меньше шансов впечатлить работодателя. Интересно, что специалисты также выявили и наиболее "дурацкие" хобби — оказалось, что к ним относится даже коллекционирование оружия.

"Создание правильного впечатления в разделе "Хобби и увлечения" может быть жизненно важным, но в то же время соискатели могут потерять шансы на хорошую работу, если слишком увлекутся. Причем "в минус" работает как указание явно деструктивных привычек (например, любви к алкоголю), так и слишком "общих" — например, чтения или общения с друзьями", — пишут авторы работы. Даниэль Феррандино, директор компании Reed, отметил: "Если вы пишете о ваших интересах в резюме — вы ходите по минному полю. Учитесь делать это правильно".

Но пользователи, изучившие результаты исследования, не согласны: зачем скрывать свой креатив и стараться обмануть работодателя уже в ходе найма? Согласны с ними и многие HR-специалисты: сокрытие фактов еще никому не приносило пользы. Итак, что именно пишут о результатах исследования "по обе стороны баррикад"?

Удивлены все: влияние хобби переоценили?

"Я поражен результатами этого опроса и, конечно, не могу согласиться с ними. Как потенциальный работодатель, я бы несколько настороженно отнесся к человеку, который увлекается холодным оружием. Но отмечу — скорее всего, большая часть работодателей вообще пропускает эту графу, потому что им важнее опыт и навыки".

Фергал Лоулор, Ирландия

"Несколько лет назад у меня был кандидат в аспирантуру, который в резюме написал свое звание в Клингонском космическом флоте".

Пол Дигард, Великобритания

"Во время собеседования мы задаем кандидатам стандартный вопрос о том, как они проявили бы лидерские качества. Лучший ответ, который я слышал: "Я провел прошлый год, занимаясь выпасом крупного рогатого скота в Австралии. Если вы не лидер, животные за вами не пойдут"".

Мэтт, Великобритания

"Ну что тут скажешь, если стрельба или оружие считается "дурацким хобби", то представлять нашу страну на Олимпиаде — занятие позорное. Такие исследования больше говорят о тех, кто проверяет резюме, чем о тех, кто их пишет".

Кит Тилбери, Великобритания

"Как человек, который несколько лет работал профессиональным рекрутером, я не согласен с этим исследованием. Оно проведено чисто для маркетинговых целей. Большинство работодателей смотрят на навыки и опыт, а не на хобби. Любой работодатель, который решает сосредоточиться на хобби, вероятно, не стоит того, чтобы идти к нему"

Нил Смолл, Шотландия

"Кажется довольно печальным, что на чью-то возможность устроиться на работу должна влиять реакция специалиста по HR на резюме, а не на навыки и умения. И грустно, что у нас до сих пор есть такое место, как "Отдел кадров"".

Дуг Уркварт, США

"В течение многих лет я перечислял мои увлечения парашютным спортом, банджи-джампингом и автоспортом в своем резюме. Только после того, как мне сообщили, что я чуть не упустил работу своей мечты, потому что интервьюеру они не понравились, я решил удалить эти данные из резюме".

Майк, Ирландия

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Фото: migrantvisa.ru