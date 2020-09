Хобби известных зарубежных музыкантов

Знаете ли вы, что Дэвид Боуи обожал шахматы? Угадаете, какой из хип-хоп артистов собрал 5000 различных кружек? А кто делает на досуге чучела животных, то есть любит таксидермию? Об этих и других хобби музыкантов, известных во всем мире — в нашей подборке.

Дэвид Боуи: шахматы

Боуи был известен не только как гениальный исполнитель и композитор, но и как заядлый фанат шахмат. Артист настолько их любил, что даже принес на съемочную площадку картины "Голод" — и играл с Катрин Денёв. Фотография их партии, сделанная в 1982 году, до сих пор популярна и часто встречается в статьях о Боуи.

Фрэнк Синатра: кроссворды

Синатра настолько любил кроссворды, что в 1989 году написал тогдашнему их составителю Юджину Малеске (в газету "Нью-Йорк Таймс") своего рода шуточную жалобу.

В ней Синатра отметил, что "…кроссворда в ежедневнике хватает всего на 30-40 минут, а в воскресном выпуске — на 90-120".

Певец отмечал, что кроссворды — не только замечательный способ скоротать время, но и средство развития эрудиции.

Кортни Лав: куклы

Вдова Курта Кобейна, как оказалось, очень любит кукол бренда Liddle Kiddles Mattel (характерные "большеголовые" куклы, популярные еще в конце 60-х).

Джек Уайт: таксидермия

"Я никогда не охотился, и не думаю, что буду, но животных очень люблю — как таксидермист", — отметил Уайт во время своего выступления на шоу American Pickers в начале 2012 года.

В ходе этого же выступления музыкант даже обменял на голову слона музыкальный автомат и фотокабину.

Grandmaster Flash: кружки

Легендарный хип-хоп DJ Grandmaster Flash еще в 2009 году собрал более 5000 различных кружек, так что ему пришлось выделять под коллекцию специальное помещение с климат-контролем.

Кайли Миноуг: Эрудит

Миноуг — фанатка игры Эрудит (в оригинале — Scrabble) и известна как настоящая мастерица.

"Она превратила игру в искусство — играет красиво и почти всегда побеждает", — рассказала ее подруга Кэти Летт в интервью изданию UK Mirror.

Игра настолько нравится певице, что нашла место и в ее песнях: для "Your Disco Needs You" была придумана строчка, в вольном переводе звучащая как "…вы не можете поддержать ни разговор, ни партию в Эрудит".

Нил Янг: модели поездов

Нил Янг больше известен своим увлечением винтажными машинами, но есть у певца и другое хобби: модели поездов. В издании Нью — Йорк Таймс отмечают: у рокера есть для поездов отдельное здание, в котором он создал настоящий мини-мир. Минимум 6 различных поездов на более чем 30 метрах путей: журналисты, которые пришли брать у Янга интервью, позже писали, что "…на какое-то время снова окунулись в детство".

Фото: mediacratia.ru