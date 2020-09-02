Знаете ли вы, что Дэвид Боуи обожал шахматы? Угадаете, какой из хип-хоп артистов собрал 5000 различных кружек? А кто делает на досуге чучела животных, то есть любит таксидермию? Об этих и других хобби музыкантов, известных во всем мире — в нашей подборке.
Боуи был известен не только как гениальный исполнитель и композитор, но и как заядлый фанат шахмат. Артист настолько их любил, что даже принес на съемочную площадку картины "Голод" — и играл с Катрин Денёв. Фотография их партии, сделанная в 1982 году, до сих пор популярна и часто встречается в статьях о Боуи.
Синатра настолько любил кроссворды, что в 1989 году написал тогдашнему их составителю Юджину Малеске (в газету "Нью-Йорк Таймс") своего рода шуточную жалобу.
В ней Синатра отметил, что "…кроссворда в ежедневнике хватает всего на 30-40 минут, а в воскресном выпуске — на 90-120".
Певец отмечал, что кроссворды — не только замечательный способ скоротать время, но и средство развития эрудиции.
Вдова Курта Кобейна, как оказалось, очень любит кукол бренда Liddle Kiddles Mattel (характерные "большеголовые" куклы, популярные еще в конце 60-х).
"Я никогда не охотился, и не думаю, что буду, но животных очень люблю — как таксидермист", — отметил Уайт во время своего выступления на шоу American Pickers в начале 2012 года.
В ходе этого же выступления музыкант даже обменял на голову слона музыкальный автомат и фотокабину.
Легендарный хип-хоп DJ Grandmaster Flash еще в 2009 году собрал более 5000 различных кружек, так что ему пришлось выделять под коллекцию специальное помещение с климат-контролем.
Миноуг — фанатка игры Эрудит (в оригинале — Scrabble) и известна как настоящая мастерица.
"Она превратила игру в искусство — играет красиво и почти всегда побеждает", — рассказала ее подруга Кэти Летт в интервью изданию UK Mirror.
Игра настолько нравится певице, что нашла место и в ее песнях: для "Your Disco Needs You" была придумана строчка, в вольном переводе звучащая как "…вы не можете поддержать ни разговор, ни партию в Эрудит".
Нил Янг больше известен своим увлечением винтажными машинами, но есть у певца и другое хобби: модели поездов. В издании Нью — Йорк Таймс отмечают: у рокера есть для поездов отдельное здание, в котором он создал настоящий мини-мир. Минимум 6 различных поездов на более чем 30 метрах путей: журналисты, которые пришли брать у Янга интервью, позже писали, что "…на какое-то время снова окунулись в детство".
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Фото: mediacratia.ru
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.