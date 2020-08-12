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Автор Евгений Стриж

Пять необычных хобби звезд кино

Общество

Знаменитости Голливуда, при всем своем "звездном" статусе, часто имеют простые и доступные любому хобби. Вполне возможно, что и ваше увлечение по душе известному актеру — и это может дополнительно вдохновить вас. Давайте посмотрим, какие хобби предпочитают именитые обитатели "Фабрики грез".

Брэд Питт: работа с керамикой

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Брэд Питт, как оказалось, не просто пристрастился к гончарному делу, но и увлек им Леонардо Ди Каприо. По сообщениям издания "The Sun", актеры еще в ходе съемок "Однажды в Голливуде" любили вместе проводить время в студии, которой владеет Питт, создавая различные керамические изделия.

Интересно, что тренд на керамику — совсем "свежий", но уже хитовый, причем явно "мужской": по данным издания "Daily Mail", к хобби пристрастились также Сет Роген и Джеймс Франко.

Джулия Робертс: вязание

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У Джулии Робертс идеальное хобби для долгих перерывов на съемочной площадке: вязание. Актриса давно известна как заядлая вязальщица, которая вдохновила на это хобби и "коллег по цеху" — например, актрису Джулианну Николсон.

"Она буквально заставила меня закончить свитер, который я пыталась связать лет 10 назад. Энергия Джулии невероятна", — отметила Николсон.

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Тейлор Свифт: снежные шары

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Друзей Тейлор Свифт могут ожидать довольно милые (и очень личные) праздничные подарки. Певица является большой поклонницей снежных шаров и всегда находит время на то, чтобы сделать еще несколько. По словам Свифт, хобби помогло ей снова почувствовать себя ребенком. И конечно же, работа над шарами в зимние дни придает хобби особую магию.

Особенностью шаров от Тейлор Свифт можно считать нотку ретро: певица использует в работе старинные рождественские игрушки и аксессуары. А училась она столь необычному ремеслу в соцсети Pinterest.

Кэмерон Диас: сноуборд

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Не секрет, что Кэмерон Диас очень любит спорт связанный с адреналином, в частности, занимается серфингом и катается на сноуборде. Как-то раз, когда съемочная команда поменяла сценарий и Диаз осталась без обещанной ей роли, актриса не расстроилась, а даже обрадовалась: не за горами был сезон катания.

"Я все равно не особо хотела работать. На дворе был практически старт сезона сноубординга", — отметила она в интервью для издания "Vail Daily".

Джонни Депп: куклы Барби

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Джонни Депп и Барби — как это возможно? Но актер — давний поклонник легендарной куклы-блондинки: он начал их собирать еще в то время, когда его дочка (Лили-Роуз) была совсем маленькой (сейчас ей 21 год).

"Я имитировал голоса кукол во время игры. Но как-то раз дочь сказала мне, что ей надоели такие игры, и это был день, когда я перестал играть с ней в Барби. Однако я не мог просто выбросить кукол, так что оставил их у себя как коллекцию", — рассказал актер.

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Фото: publinews. gt

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