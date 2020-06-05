Самая большая коллекция банок Coca-Cola: цифры и факты

Давид Андреани из Италии первый раз попробовал Coca-Cola еще в 1982 году, когда ему было всего 5 лет. Яркая банка понравилась мальчику ничуть не меньше, чем сам напиток — так и начался путь, который в итоге закончился местом в Книге рекордов Гиннесса. Насколько увлекательно это занятие — и приносит ли оно прибыль?

Откуда взялись 10 558 уникальных банок

Изначально Дэвид собирал только необычные банки — например, ограниченные серии (выпускаются и сейчас, чаще всего приурочены к выходу фильмов или игр). Однако затем его отец стал много летать в Европу, и каждый раз привозил сыну любимый напиток в "европейской" банке. Так Дэвид расширил свою коллекцию и стал собирать банки со всего света.

По официальным данным 2013 года, в коллекции Дэвида было 10 558 уникальных банок из 87 стран, что позволило ему стать обладателем звания "Владелец самой большой в мире коллекции банок безалкольного напитка одного бренда".

Коллекционер отмечает, что все банки аккуратно проткнуты в нижней части и опорожнены — это позволяет защитить их от коррозии.

"Если оставить их в закрытом виде, они могут не только окислиться и протечь, но и взорваться", — отметил Андреани.

Выгодно ли владеть такой коллекцией

По словам Андреани, у него накопилось множество дубликатов, которые он с радостью меняет у людей с такими же коллекциями. Чаще всего обмен происходит на специальных сайтах коллекционеров, а стоить банки могут весьма недешево.

"В мире жестяных банок самые редкие — золотые. Они стоят от 400 до 500 долларов", — уточнил коллекционер.

Также Андреани отмечает, что именно благодаря Интернету в его коллекции есть особые банки, которые никогда не выпускались в серию или были доступны очень короткое время. Например, золотые или серебристые банки чаще всего выпускались на спортивные или праздничные тематики. А самыми ценными в среде коллекционеров считаются так называемые "особые" банки — они выпускаются по поводу какого-то события внутри компании, например, юбилея бренда или открытия завода.

Необычная статистика коллекции

Если все банки, которые есть у Андреани, поставить в линию, она вытянется на километр.

Квартиры коллекционера уже не хватает для всех банок: там он хранит около 50% коллекции.

Экспертам, приехавшим оформлять рекорд, понадобилось двое суток на подсчет и оценку банок.

Дэвид собрал банки из всех стран, кроме Кубы и Северной Кореи — там напитка в продаже нет.

Самой старой банкой считается "бриллиантовая", датированная 1959 годом. Она выполнена в уникальном стиле: чередующиеся белые и красные ромбы.

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