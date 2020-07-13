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Автор Евгений Стриж

Невероятные коллекции, которые вызывают удивление

Общество

Коллекционирование — популярное по всему миру хобби: многие начинают собирать интересные вещи еще в детстве, да так и не могут остановиться. Но если большая часть людей со временем к коллекционированию охладевает (хотя бы потому, что хранить и содержать большие коллекции — задача непростая), то герои нашей статьи с годами лишь сильнее увлекаются своим хобби. Представляем вам самые странные коллекции, которые все еще собираются.

10 САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

Чехлы для зонтов

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Самая большая коллекция чехлов для зонтов принадлежит Нэнси Хоффман с острова Пикс (часть города Портленд, самый густонаселенный остров). У Хоффман уже 730 уникальных чехлов — и то ли еще будет.

Банки Coca-Cola

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Недаром производители знаменитой газировки выпускают коллекционные серии: 39-летний Дэвид Андреани из Пезаро (Италия) собрал уже более 10 558 штук. Он стал членом Книги рекордов Гиннеса как обладатель самой большой коллекции банок безалкогольного напитка. Конечно же, банки пустые — они аккуратно просверлены снизу, чтобы храниться без коррозии и протеканий.

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Заколки для волос, которые принадлежали знаменитостям

Джон Резников владеет причудливой и большой коллекцией заколок для волос знаменитостей в мире. Коллекция включает в себя заколки Эдгара Аллана По, Альберта Эйнштейна, Авраама Линкольна, Мэрилин Монро и Людвига ван Бетховена.

Памятные вещи из McDonalds

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У 60-летнего Майка Фонтейна (Пенсильвания, США) есть потрясающая коллекция из 75 000 вещей, связанных со знаменитым рестораном быстрого питания. Фонтейн проработал в заведении почти 50 лет, а начал коллекцию, еще будучи 15-летним подростком. Суммарно коллекция заняла около 2133 квадратных метров и включает 1000 кружек и бокалов, различные игрушки, аксессуары, постеры и многое другое.

Наклейки с бананов

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Жительница США Бекки Мартц является владелицей самой большой коллекции наклеек, которые клеят на бананы. Она собирает их с 1991 года, в том числе через международные отправления: благодаря сообществу людей со схожим увлечением Бекки может меняться наклейками с друзьями. Суммарно у нее скопилось уже 7725 наклеек.

Фотографии собственных коллекций

Однозначный победитель нашего списка — Лиза Конгдон из США. Ей нравится не итог, а процесс, поэтому она собирает самые разные коллекции — например, камушков или ракушек. И в один прекрасный день Лиза решила провести эксперимент: ежедневно она собирала маленькую коллекцию, фотографировала и выкладывала в социальные сети. Эффект превзошел все ожидания: Конгдон сумела ни разу не повториться и не пропустила ни одного дня, а в итоге издала книгу со всеми снимками под названием "A Collection a Day".

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Фото превью: nuevamujer.com

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