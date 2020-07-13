Невероятные коллекции, которые вызывают удивление

Коллекционирование — популярное по всему миру хобби: многие начинают собирать интересные вещи еще в детстве, да так и не могут остановиться. Но если большая часть людей со временем к коллекционированию охладевает (хотя бы потому, что хранить и содержать большие коллекции — задача непростая), то герои нашей статьи с годами лишь сильнее увлекаются своим хобби. Представляем вам самые странные коллекции, которые все еще собираются.

10 САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

Чехлы для зонтов

Самая большая коллекция чехлов для зонтов принадлежит Нэнси Хоффман с острова Пикс (часть города Портленд, самый густонаселенный остров). У Хоффман уже 730 уникальных чехлов — и то ли еще будет.

Банки Coca-Cola

Недаром производители знаменитой газировки выпускают коллекционные серии: 39-летний Дэвид Андреани из Пезаро (Италия) собрал уже более 10 558 штук. Он стал членом Книги рекордов Гиннеса как обладатель самой большой коллекции банок безалкогольного напитка. Конечно же, банки пустые — они аккуратно просверлены снизу, чтобы храниться без коррозии и протеканий.

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Заколки для волос, которые принадлежали знаменитостям

Джон Резников владеет причудливой и большой коллекцией заколок для волос знаменитостей в мире. Коллекция включает в себя заколки Эдгара Аллана По, Альберта Эйнштейна, Авраама Линкольна, Мэрилин Монро и Людвига ван Бетховена.

Памятные вещи из McDonalds

У 60-летнего Майка Фонтейна (Пенсильвания, США) есть потрясающая коллекция из 75 000 вещей, связанных со знаменитым рестораном быстрого питания. Фонтейн проработал в заведении почти 50 лет, а начал коллекцию, еще будучи 15-летним подростком. Суммарно коллекция заняла около 2133 квадратных метров и включает 1000 кружек и бокалов, различные игрушки, аксессуары, постеры и многое другое.

Наклейки с бананов

Жительница США Бекки Мартц является владелицей самой большой коллекции наклеек, которые клеят на бананы. Она собирает их с 1991 года, в том числе через международные отправления: благодаря сообществу людей со схожим увлечением Бекки может меняться наклейками с друзьями. Суммарно у нее скопилось уже 7725 наклеек.

Фотографии собственных коллекций

Однозначный победитель нашего списка — Лиза Конгдон из США. Ей нравится не итог, а процесс, поэтому она собирает самые разные коллекции — например, камушков или ракушек. И в один прекрасный день Лиза решила провести эксперимент: ежедневно она собирала маленькую коллекцию, фотографировала и выкладывала в социальные сети. Эффект превзошел все ожидания: Конгдон сумела ни разу не повториться и не пропустила ни одного дня, а в итоге издала книгу со всеми снимками под названием "A Collection a Day".

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Фото превью: nuevamujer.com