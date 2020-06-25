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Автор Александра Милькова

Блогер Янгмаша: надо приучать себя к регулярности

Общество

Блогер Мария Магдалена Тункара — о том, чем могут зацепить блогеры и том, чему в соцсетях не место.

Блогерство: хобби или полноценная работа?

Читайте начало интервью:

Что нужно блогеру

— Ты одна из немногих блогеров в Инстаграме, кто раскрутился без таргетированной рекламы, каких-то бешеных оплат другим блогерам. Если человек хочет начать свой блог, с чего ему начать, что ему нужно учесть в первую очередь?

— В первую очередь надо понять, чего ты хочешь, зачем тебе этот блог. Вести блог — это своего рода эксгибиционизм. Тебя должно прямо "переть" что-то такое, что мы хочешь рассказать миру. Либо тебе очень хочется денег — но их можно заработать в другом каком-то формате. Говорить на определенную тему не день-два, а несколько лет, и каждый раз делать это интересно, доступно и по-новому — к этому надо быть готовым.

Если ты даже не знаешь, о чем говорить, — не надо заводить блог. Это должна быть некая миссия: как-то мир улучшить, что-то в него привнести, рассказать людям что-то важное, интересное.

— Сейчас каждый второй блогер, я, вот, тоже, у меня 139 подписчиков. Я пишу о том, что меня интересует, нет определенной темы. Нужно прямо чем-то гореть, писать о чем-то узко профилированном?

— Это может быть как что-то узко профилированное, так и просто "про жизнь". Я недавно рекламировала парня — у него был очень теплый блог, он путешественник, рассказывает о себе, вообще о том, что с ним происходит. И несмотря на то, что блог совсем маленький, к нему пришло очень много человек с моей рекламы — мне самой стало интересно читать.

У людей есть все же потребность в таком спокойном Инстаграм-формате, который был году в 2013-14. Людям, наверное, не хватает этой простоты, поэтому выстрелить сейчас может все, что угодно, но это должно быть регулярно.

— Что сейчас в Инстаграм популярнее: посты или сторис, тексты или визуал?

— Мне кажется, что сейчас в основном нравятся сторис, то есть я сама вижу блогеров, которые выкладывают по девять постов за год, но такое дело не одобряю.

Надо как-то приучать себя к регулярности. Для меня суперпример — Татьяна Никонова, которая выкладывает по три раза в день реально качественные посты, которые действительно меняют жизни женщин. Ее моя мама читает и очень ценит. Если бы Никонова только сторис записывала, такое количество информации нельзя было бы дать. Опять же, да, актуально клиповое мышление, но и тексты очень важны.

Если есть визуал, это прикольно, если его нет — не страшно, я подписываюсь все же на личность блогера, а не на красивые картинки. Их я могу в Pinterest посмотреть, а мне интересно, что человек может привнести в этот мир, рассказать толкового.

— То есть если не умеешь делать фотографии, обрабатывать их и, в принципе, не слишком хочешь сам светится, то можно выкладывать теплые, интересные тексты под фотографиями неба из окна?

Ну, не прямо настолько. В Инстаграм все любят глазами, и свое лицо периодически надо, но есть анонимный блог, например, как девушка строит отношения с мужчинами в режиме life. И у нее такая тема, что она не покажет свое лицо, пока не выйдет замуж. У нее около 700 тысяч подписчиков, действительно глубокие тексты, которые хочется читать, а визуал состоит из картинок — это не мешает реально хотеть их читать и считать ее очень умной и интересной женщиной, в том числе, моей маме. Из крупных блогеров masha_davay, у нее долго не было суперклассного визуала, но я как увидела ее еще в 2017 году, то поняла, что это эксперт, я хочу ее читать.

— А с обратной стороны это работает? Просто красивые фото себя, пейзажей, "вкусный", крутой визуал, но без текста? Это наберет популярность?

— Такое тоже может быть. Есть же паблики, которые ориентированы чисто на эстетичные фотографии, там есть свои ценители. Я сама на такие паблики была подписана намного раньше, чем на блогеров. Долго не знала, что блогеры вообще пишут по-русски. Поэтому без каких-то текстов тоже вполне можно набрать аудиторию. Американский сегмент Инстаграм тому подтверждение, у них, в отличие от России, упор именно на красивую картинку.

Что бесит

— Я прямо погрузилась, представила, как бы я развивала свой блог. Поэтому, наверное, и не развиваю, так как это довольно сложно. Визуал надо как-то совмещать с текстами, регулярность, наверное, самое тяжелое. Тебе удается соблюдать регулярность своих постов?

— Ну так, частично. Я могу больше и лучше, но сейчас в приоритете стоит учеба, поэтому я себя не корю за то, что не очень часто выпускаю тексты, диплом все же один раз. Думаю, через пару месяцев все вернется в норму.

— Что больше всего бесит людей в блогах? Например, избыточная мотивация блогера, или, наоборот, блогер весь в депрессии, очень пессимистичный контент?

— Ну с хейтом ты столкнешься в любом случае, что бы ни делал. В принципе людей, наверное, бесит обман. Я очень не люблю, когда блогеры врут. Я очень не люблю какую-то очень нативную рекламу. Если я сама такую делаю, то при условии, что я сама что-то приобретала у этого бренда, знаю его много-много лет.

И мне кажется, что все эти гипермотивации — это тоже об этом, это тоже немножко ложь. Если повнимательнее поглядеть на мотиваторов, то у многих окажутся богатые родители и их "начала с нуля" окажется не тем, чем изначально могло показаться. Считаю, что в Инстаграм не место неискренности, обману, каким-то корыстным интересам. Целенаправленному издевательству над аудиторией, которая твой самый главный ресурс.

— А вот, допустим, человек искренне верит, что прививки — это зло, что вышки 5G нас убивают, в теорию заговора, масонское правительство, рептилоидов — искренне в это верит и несет это в массы. Такому есть место в Инстаграм?

— К сожалению, такое очень часто встречается. Все эти высказывания популярных блогеров, например, что феминистки — какие-то небритые вонючие женщины... Может, она реально так считает, но она несет токсичные убеждения в массы. Если я начну ко всему такому докапываться, я просто от всех, наверное, отпишусь. Или от большинства, поэтому я какие-то моменты прощаю. Ну и в принципе считаю, что все должно ограничиваться законом, так что не надо дискриминировать какие-то группы людей, не надо какие-то ложные убеждения распространять и так далее.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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